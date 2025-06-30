https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/iranin-hasar-verdigi-hayfa-rafinerisi-ekim-ayinda-yeniden-faaliyete-gecebilir-1097444785.html
İran'ın hasar verdiği Hayfa rafinerisi ekim ayında yeniden faaliyete geçebilir
İran'ın hasar verdiği Hayfa rafinerisi ekim ayında yeniden faaliyete geçebilir
Sputnik Türkiye
İran'ın zarar verdiği Hayfa’daki petrol rafinerisinin ekim ayında tam kapasitede yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T08:47+0300
2025-06-30T08:47+0300
2025-06-30T08:53+0300
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ortadoğu
füze saldırısı
petrol rafinerisi
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Times of Israel’in haberine göre, Hayfa’daki petrol rafinerisini işleten Bazan şirketinden yapılan açıklamada, İran saldırısında hasar gören tesisin ekim ayında yeniden tam kapasiteye ulaşacağı ifade edildi.Haberde, “Şirket, düzenleyici kuruma yaptığı başvuruda, rafinerinin kademeli olarak faaliyetlerine devam ettiğini ve büyük ihtimalle ekim ayına kadar tam kapasitede faaliyete geçeceğini bildirdi” ifadesine yer verildi.İran’ın 16 Haziran gecesi düzenlediği füze saldırısında, Bazan tesislerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bazan şirketinin Hayfa limanındaki petrol rafinerisinin, bir elektrik santraline İran füzesinin isabet etmesi nedeniyle çalışmaları durdurduğu belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/trumpi-irana-saldirmaya-ikna-eden-kisinin-ismi-aciklandi-1097444186.html
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i̇srail, i̇ran, hayfa, ortadoğu, füze saldırısı, petrol rafinerisi
i̇srail, i̇ran, hayfa, ortadoğu, füze saldırısı, petrol rafinerisi
İran'ın hasar verdiği Hayfa rafinerisi ekim ayında yeniden faaliyete geçebilir
08:47 30.06.2025 (güncellendi: 08:53 30.06.2025)
İran'ın zarar verdiği Hayfa’daki petrol rafinerisinin ekim ayında tam kapasitede yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.
Times of Israel’in haberine göre, Hayfa’daki petrol rafinerisini işleten Bazan şirketinden yapılan açıklamada, İran saldırısında hasar gören tesisin ekim ayında yeniden tam kapasiteye ulaşacağı ifade edildi.
Haberde, “Şirket, düzenleyici kuruma yaptığı başvuruda, rafinerinin kademeli olarak faaliyetlerine devam ettiğini ve büyük ihtimalle ekim ayına kadar tam kapasitede faaliyete geçeceğini bildirdi” ifadesine yer verildi.
İran’ın 16 Haziran gecesi düzenlediği füze saldırısında, Bazan tesislerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bazan şirketinin Hayfa limanındaki petrol rafinerisinin, bir elektrik santraline İran füzesinin isabet etmesi nedeniyle çalışmaları durdurduğu belirtilmişti.