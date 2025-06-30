https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/iranin-hasar-verdigi-hayfa-rafinerisi-ekim-ayinda-yeniden-faaliyete-gecebilir-1097444785.html

İran'ın hasar verdiği Hayfa rafinerisi ekim ayında yeniden faaliyete geçebilir

İran'ın hasar verdiği Hayfa rafinerisi ekim ayında yeniden faaliyete geçebilir

Sputnik Türkiye

İran'ın zarar verdiği Hayfa’daki petrol rafinerisinin ekim ayında tam kapasitede yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T08:47+0300

2025-06-30T08:47+0300

2025-06-30T08:53+0300

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ortadoğu

füze saldırısı

petrol rafinerisi

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Times of Israel’in haberine göre, Hayfa’daki petrol rafinerisini işleten Bazan şirketinden yapılan açıklamada, İran saldırısında hasar gören tesisin ekim ayında yeniden tam kapasiteye ulaşacağı ifade edildi.Haberde, “Şirket, düzenleyici kuruma yaptığı başvuruda, rafinerinin kademeli olarak faaliyetlerine devam ettiğini ve büyük ihtimalle ekim ayına kadar tam kapasitede faaliyete geçeceğini bildirdi” ifadesine yer verildi.İran’ın 16 Haziran gecesi düzenlediği füze saldırısında, Bazan tesislerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bazan şirketinin Hayfa limanındaki petrol rafinerisinin, bir elektrik santraline İran füzesinin isabet etmesi nedeniyle çalışmaları durdurduğu belirtilmişti.

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i̇srail, i̇ran, hayfa, ortadoğu, füze saldırısı, petrol rafinerisi