https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ikonik-otel-icin-yapilan-ihale-sonuclandi-3-milyar-200-milyon-tl-bedelle-kazanan-belli-oldu--1097465326.html
İkonik otel için yapılan ihale sonuçlandı: 3 milyar 200 milyon TL bedelle kazanan belli oldu
İkonik otel için yapılan ihale sonuçlandı: 3 milyar 200 milyon TL bedelle kazanan belli oldu
Sputnik Türkiye
Les Ottomans Otel ihalesi tamamlandı. İhaleyi 3.2 milyar TL'ye BLG Varlık kazandı. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T17:10+0300
2025-06-30T17:10+0300
2025-06-30T17:10+0300
ekonomi̇
serdar bilgili
les ottoman otel
icra
satış
ihale
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İstanbul Boğazı’nın ikonik yapılarından Les Ottomans’ın icra yoluyla satışına ilişkin ihale tamamlandı. İhaleyi 3 milyar 300 milyon liraya BLG Varlık kazandı. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından e-ihale yöntemiyle 23 Haziran’da başlayan açık artırma, 30 Haziran’da sona erdi. İhaleyi, 3 milyar 200 milyon lira veren iş insanı Serdar Bilgili'nin sahibi olduğu BLG Varlık Yönetim A.Ş. kazandı. Şirketten yapılan açıklamada, “BLG Varlık Yönetim A.Ş. olarak, borçlunun süreç boyunca ortaya koyduğu tüm haksız eylem ve söylemleri ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerine rağmen, ‘Les Ottomans’ olarak bilinen otelin icra ihalesinin 30.06.2025 tarihinde tamamlanmış ve ihale başlangıç bedelinin yaklaşık 4,5 katı bedelle, 3.200.000.000 TL üzerinden şirketimiz adına ihale edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/tmsfden-93-milyonluk-arac-satisi-naksan-grubunun-26-araci-satisa-cikti-1097182012.html
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serdar bilgili, les ottoman otel, icra, satış, ihale
serdar bilgili, les ottoman otel, icra, satış, ihale
İkonik otel için yapılan ihale sonuçlandı: 3 milyar 200 milyon TL bedelle kazanan belli oldu
Les Ottomans Otel ihalesi tamamlandı. İhaleyi 3.2 milyar TL'ye BLG Varlık kazandı.
İstanbul Boğazı’nın ikonik yapılarından Les Ottomans’ın icra yoluyla satışına ilişkin ihale tamamlandı. İhaleyi 3 milyar 300 milyon liraya BLG Varlık kazandı.
İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından e-ihale yöntemiyle 23 Haziran’da başlayan açık artırma, 30 Haziran’da sona erdi. İhaleyi, 3 milyar 200 milyon lira veren iş insanı Serdar Bilgili'nin sahibi olduğu BLG Varlık Yönetim A.Ş. kazandı. Şirketten yapılan açıklamada, “BLG Varlık Yönetim A.Ş. olarak, borçlunun süreç boyunca ortaya koyduğu tüm haksız eylem ve söylemleri ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerine rağmen, ‘Les Ottomans’ olarak bilinen otelin icra ihalesinin 30.06.2025 tarihinde tamamlanmış ve ihale başlangıç bedelinin yaklaşık 4,5 katı bedelle, 3.200.000.000 TL üzerinden şirketimiz adına ihale edilmiştir." ifadelerine yer verildi.