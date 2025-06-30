https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ikonik-otel-icin-yapilan-ihale-sonuclandi-3-milyar-200-milyon-tl-bedelle-kazanan-belli-oldu--1097465326.html

İkonik otel için yapılan ihale sonuçlandı: 3 milyar 200 milyon TL bedelle kazanan belli oldu

İkonik otel için yapılan ihale sonuçlandı: 3 milyar 200 milyon TL bedelle kazanan belli oldu

Sputnik Türkiye

Les Ottomans Otel ihalesi tamamlandı. İhaleyi 3.2 milyar TL'ye BLG Varlık kazandı. 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T17:10+0300

2025-06-30T17:10+0300

2025-06-30T17:10+0300

ekonomi̇

serdar bilgili

les ottoman otel

icra

satış

ihale

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İstanbul Boğazı’nın ikonik yapılarından Les Ottomans’ın icra yoluyla satışına ilişkin ihale tamamlandı. İhaleyi 3 milyar 300 milyon liraya BLG Varlık kazandı. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından e-ihale yöntemiyle 23 Haziran’da başlayan açık artırma, 30 Haziran’da sona erdi. İhaleyi, 3 milyar 200 milyon lira veren iş insanı Serdar Bilgili'nin sahibi olduğu BLG Varlık Yönetim A.Ş. kazandı. Şirketten yapılan açıklamada, “BLG Varlık Yönetim A.Ş. olarak, borçlunun süreç boyunca ortaya koyduğu tüm haksız eylem ve söylemleri ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerine rağmen, ‘Les Ottomans’ olarak bilinen otelin icra ihalesinin 30.06.2025 tarihinde tamamlanmış ve ihale başlangıç bedelinin yaklaşık 4,5 katı bedelle, 3.200.000.000 TL üzerinden şirketimiz adına ihale edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/tmsfden-93-milyonluk-arac-satisi-naksan-grubunun-26-araci-satisa-cikti-1097182012.html

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serdar bilgili, les ottoman otel, icra, satış, ihale