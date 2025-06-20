TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Hükümetin teklifi, işçilerin talebinin çok gerisinde'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köpekbalığı Uzmanı Kabasakal: 'Sosyal medya görüntülerine inanmayın, köpekbalığı sayısında azalma var’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye dakikada 18 milyon vergi alıyor, 4 milyon faiz ödüyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gripin: 'Dünyanın her yerinde daha iyi ve kolay bir hayat mümkün'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
EKSEN
'Türk-Rus ticaret ilişkileri, domates ihracatının ve doğalgaz ithalatının çok daha ötesinde artık'
14:00
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
5 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: 'İran'ın direnişi Avrasya'nın direnişidir'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
16:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
17:08
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
17:22
6 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Füzenin izinde: Savaş teknolojisinin kısa tarihi
19:20
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fordo'daki nükleer tesis ABD'nin hedefinde mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/tmsfden-93-milyonluk-arac-satisi-naksan-grubunun-26-araci-satisa-cikti-1097182012.html
TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı
TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı
Sputnik Türkiye
TMSF, Naksan Grubu'na ait 26 aracı satışa çıkardı. Araçlar için belirlenen muhammen bedel 9.3 milyon olarak açıklandı. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T10:44+0300
2025-06-20T10:44+0300
ekonomi̇
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
tmsf
naksan holding
ihale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102468/08/1024680809_46:0:1024:550_1920x0_80_0_0_23124117d8b585b18b7aba2368e3f703.jpg
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Holding AŞ'ye ait 21, Akkoza Mensucat Sanayi AŞ'ye ait 4 ve Ansa Otomasyon Ltd. Şti'ye ait 1 adet olmak üzere çeşitli marka ve modelde 26 araçtan oluşan Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 9.3 milyon TL muhammen bedeli satışa çıkardı.İhale 16 Temmuz'da yapılacakResmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 9,3 milyon TL olarak belirlenen Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesine katılabilmek için 933 bin TL teminat sunumu gerekiyor. İhale 16 Temmuz'da yapılacak.Araçların binek, SUV ve ticari segmentte olduğu, bazı modellerin lüks sınıfta yer aldığı bildiriliyor. Tüm araçlar, tek bir iktisadi bütünlük altında ihale edilecek ve ayrı ayrı satış yapılmayacak.İhaleye nasıl katılınır?İhaleye katılmak isteyenlerin, muhammen bedelin yaklaşık %10’una denk gelen 933 bin TL teminat yatırması gerekiyor. Katılımcılar, tekliflerini şartnamede belirtilen tarihe kadar teslim etmek zorunda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/yarin-son-gun-hesaplarinizi-kontrol-etmeyi-unutmayin-bankadaki-bakiyeniz-tmsfye-devredilebilir-1096973516.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102468/08/1024680809_288:0:1021:550_1920x0_80_0_0_b7d5331176456cb85e8e132d1d418517.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, naksan holding, ihale
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, naksan holding, ihale

TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı

10:44 20.06.2025
© Fotoğraf : TwitterTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
TMSF, Naksan Grubu'na ait 26 aracı satışa çıkardı. Araçlar için belirlenen muhammen bedel 9.3 milyon olarak açıklandı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Holding AŞ'ye ait 21, Akkoza Mensucat Sanayi AŞ'ye ait 4 ve Ansa Otomasyon Ltd. Şti'ye ait 1 adet olmak üzere çeşitli marka ve modelde 26 araçtan oluşan Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 9.3 milyon TL muhammen bedeli satışa çıkardı.

İhale 16 Temmuz'da yapılacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 9,3 milyon TL olarak belirlenen Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesine katılabilmek için 933 bin TL teminat sunumu gerekiyor. İhale 16 Temmuz'da yapılacak.
Araçların binek, SUV ve ticari segmentte olduğu, bazı modellerin lüks sınıfta yer aldığı bildiriliyor. Tüm araçlar, tek bir iktisadi bütünlük altında ihale edilecek ve ayrı ayrı satış yapılmayacak.

İhaleye nasıl katılınır?

İhaleye katılmak isteyenlerin, muhammen bedelin yaklaşık %10’una denk gelen 933 bin TL teminat yatırması gerekiyor. Katılımcılar, tekliflerini şartnamede belirtilen tarihe kadar teslim etmek zorunda.

TMSF, daha önce Naksan Holding’in ana şirketi olan Naksan Plastik’in hisselerini de satışa çıkarmıştı. 2022 yılında yapılan ihalede, 1,245 milyar TL’lik ilk teklifin yeterli görülmemesi üzerine, bedel pazarlıkla 1,476 milyar TL’ye kadar yükselmişti. Bu satışta da şirketin tüm yükümlülükleri, çalışan hakları ve alacaklarıyla birlikte yeni sahibine devredilmişti.

Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
EKONOMİ
Yarın son gün, hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın: Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
12 Haziran , 11:57

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала