https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/tmsfden-93-milyonluk-arac-satisi-naksan-grubunun-26-araci-satisa-cikti-1097182012.html
TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı
TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı
Sputnik Türkiye
TMSF, Naksan Grubu'na ait 26 aracı satışa çıkardı. Araçlar için belirlenen muhammen bedel 9.3 milyon olarak açıklandı. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T10:44+0300
2025-06-20T10:44+0300
2025-06-20T10:44+0300
ekonomi̇
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
tmsf
naksan holding
ihale
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Holding AŞ'ye ait 21, Akkoza Mensucat Sanayi AŞ'ye ait 4 ve Ansa Otomasyon Ltd. Şti'ye ait 1 adet olmak üzere çeşitli marka ve modelde 26 araçtan oluşan Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 9.3 milyon TL muhammen bedeli satışa çıkardı.İhale 16 Temmuz'da yapılacakResmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 9,3 milyon TL olarak belirlenen Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesine katılabilmek için 933 bin TL teminat sunumu gerekiyor. İhale 16 Temmuz'da yapılacak.Araçların binek, SUV ve ticari segmentte olduğu, bazı modellerin lüks sınıfta yer aldığı bildiriliyor. Tüm araçlar, tek bir iktisadi bütünlük altında ihale edilecek ve ayrı ayrı satış yapılmayacak.İhaleye nasıl katılınır?İhaleye katılmak isteyenlerin, muhammen bedelin yaklaşık %10’una denk gelen 933 bin TL teminat yatırması gerekiyor. Katılımcılar, tekliflerini şartnamede belirtilen tarihe kadar teslim etmek zorunda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/yarin-son-gun-hesaplarinizi-kontrol-etmeyi-unutmayin-bankadaki-bakiyeniz-tmsfye-devredilebilir-1096973516.html
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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, naksan holding, ihale
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, naksan holding, ihale
TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı
TMSF, Naksan Grubu'na ait 26 aracı satışa çıkardı. Araçlar için belirlenen muhammen bedel 9.3 milyon olarak açıklandı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Holding AŞ'ye ait 21, Akkoza Mensucat Sanayi AŞ'ye ait 4 ve Ansa Otomasyon Ltd. Şti'ye ait 1 adet olmak üzere çeşitli marka ve modelde 26 araçtan oluşan Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 9.3 milyon TL muhammen bedeli satışa çıkardı.
İhale 16 Temmuz'da yapılacak
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 9,3 milyon TL olarak belirlenen Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesine katılabilmek için 933 bin TL teminat sunumu gerekiyor. İhale 16 Temmuz'da yapılacak.
Araçların binek, SUV ve ticari segmentte olduğu, bazı modellerin lüks sınıfta yer aldığı bildiriliyor. Tüm araçlar, tek bir iktisadi bütünlük altında ihale edilecek ve ayrı ayrı satış yapılmayacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin, muhammen bedelin yaklaşık %10’una denk gelen 933 bin TL teminat yatırması gerekiyor. Katılımcılar, tekliflerini şartnamede belirtilen tarihe kadar teslim etmek zorunda.
TMSF, daha önce Naksan Holding’in ana şirketi olan Naksan Plastik’in hisselerini de satışa çıkarmıştı. 2022 yılında yapılan ihalede, 1,245 milyar TL’lik ilk teklifin yeterli görülmemesi üzerine, bedel pazarlıkla 1,476 milyar TL’ye kadar yükselmişti. Bu satışta da şirketin tüm yükümlülükleri, çalışan hakları ve alacaklarıyla birlikte yeni sahibine devredilmişti.