https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/tmsfden-93-milyonluk-arac-satisi-naksan-grubunun-26-araci-satisa-cikti-1097182012.html

TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı

TMSF'den 9.3 milyonluk araç satışı: Naksan Grubu'nun 26 aracı satışa çıktı

Sputnik Türkiye

TMSF, Naksan Grubu'na ait 26 aracı satışa çıkardı. Araçlar için belirlenen muhammen bedel 9.3 milyon olarak açıklandı. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T10:44+0300

2025-06-20T10:44+0300

2025-06-20T10:44+0300

ekonomi̇

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

tmsf

naksan holding

ihale

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Holding AŞ'ye ait 21, Akkoza Mensucat Sanayi AŞ'ye ait 4 ve Ansa Otomasyon Ltd. Şti'ye ait 1 adet olmak üzere çeşitli marka ve modelde 26 araçtan oluşan Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 9.3 milyon TL muhammen bedeli satışa çıkardı.İhale 16 Temmuz'da yapılacakResmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 9,3 milyon TL olarak belirlenen Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesine katılabilmek için 933 bin TL teminat sunumu gerekiyor. İhale 16 Temmuz'da yapılacak.Araçların binek, SUV ve ticari segmentte olduğu, bazı modellerin lüks sınıfta yer aldığı bildiriliyor. Tüm araçlar, tek bir iktisadi bütünlük altında ihale edilecek ve ayrı ayrı satış yapılmayacak.İhaleye nasıl katılınır?İhaleye katılmak isteyenlerin, muhammen bedelin yaklaşık %10’una denk gelen 933 bin TL teminat yatırması gerekiyor. Katılımcılar, tekliflerini şartnamede belirtilen tarihe kadar teslim etmek zorunda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/yarin-son-gun-hesaplarinizi-kontrol-etmeyi-unutmayin-bankadaki-bakiyeniz-tmsfye-devredilebilir-1096973516.html

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Sputnik Türkiye

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, naksan holding, ihale