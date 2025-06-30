https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/gozlerin-cevrildigi-chpnin-kurultay-davasi-bugun-hangi-kararlar-cikabilir-1097445766.html

Gözlerin çevrildiği CHP'nin kurultay davası bugün: Hangi kararlar çıkabilir? Mutlak butlan çıkarsa ne olur?

Gözlerin çevrildiği CHP'nin kurultay davası bugün: Hangi kararlar çıkabilir? Mutlak butlan çıkarsa ne olur?

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün görülecek kurultay davasının duruşmasında. Kurultayın iptali istemiyle açılan davada yeni duruşma Ankara 42. Asliye... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T09:29+0300

2025-06-30T09:29+0300

2025-06-30T09:33+0300

poli̇ti̇ka

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kurultay

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

kayyum

kayyum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095170365_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_98a746e5226fb6e6d795d8878d63089b.jpg

CHP'de genel başkan değişikliğiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken, gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşmasında.Dava bugün saat 10.00'da başlayacak.Lütfü Savaş'ın başvurusu ile açılmıştıEski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve üç delegenin başvurusu üzerine açılan davada, kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talep ediliyor.Son celsede ne oldu?26 Mayıs günü görülen son celsenin ara kararında mahkeme, 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayın iptali talebini reddetti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin müzakere yazılmasına karar verdi.CHP avukatları ne bekliyor?Mahkeme heyeti, CHP'nin gerçekleştirdiği tüzük kurultayı öncesinde geçerli olan tüzüğün mahkemeye sunulmasını istemişti.CHP avukatları, bu kurultayın iptalini isteyenlerin iç tüzük yollarını tamamlamadığını savunmuştu. Avukatlar, davaya konu itirazın muhatabının ilgili Yüksek Seçim Kurulu olduğunu kaydetmişti.Yetkisizlik incelemesi sürüyorBaşsavcılığın hazırladığı iddianame ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderildi.Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi ise sürüyor.Bugün mahkemeden hangi kararlar çıkabilir?Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa ilgili kurultay gerçekleşmemiş sayılacak.Yani, parti yönetimi 38'inci olağan kurultayda değişen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilecek.İhtiyati tedbir kararı alınırsa; parti içinden görevlendirilen bir ismin partiyi kurultaya götürmesi anlamına geliyor.Mutlak butlan çıkarsa ne olur?Mutlak butlan kararı çıkarsa önce itiraz edilecek.Bu itiraz süreci devam ederken Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturamayacağı belirtiliyor.Bu aşama devam ederken de CHP yönetimi Olağan Kurultay sürecini başlatacak.Mutlak butlan nedir, neden önemli?Peki siyasetin bu kadar gündemine oturan mutlak butlan tam olarak ne anlama geliyor? Mutlak butlan, hukuki bir işlemin baştan itibaren geçersiz ve kanuna aykırı olması durumudur. Bu tür işlemler hukuk dünyasında hiç yapılmamış sayılır, yani geçerliliği yoktur.Özel: Artık zulmetmeyinCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dava öncesinde dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize." dedi.Özel, verilecek her karara hazır olduklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/abdulkadir-selvi-mutlak-butlan-karari-cikarsa-kilicdaroglunun-isbasina-gelmesi-bekleniyor-1096712908.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp kurultay, chp 38. olağan kurultay, chp genel başkan değişikliği, chp mutlak butlan, chp kurultay iptal davası, özgür özel chp, kemal kılıçdaroğlu chp, chp mahkeme kararı, chp dava süreci, chp yetkisizlik kararı, chp iç tüzük, ankara 42. asliye hukuk mahkemesi, chp kurultay iptal edilecek mi, chp ihtiyati tedbir, chp kurultayda ne oldu, chp avukatları, lütfü savaş chp