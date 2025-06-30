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Gözlerin çevrildiği CHP'nin kurultay davası bugün: Hangi kararlar çıkabilir? Mutlak butlan çıkarsa ne olur?
Gözlerin çevrildiği CHP'nin kurultay davası bugün: Hangi kararlar çıkabilir? Mutlak butlan çıkarsa ne olur?
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün görülecek kurultay davasının duruşmasında. Kurultayın iptali istemiyle açılan davada yeni duruşma Ankara 42. Asliye... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T09:29+0300
2025-06-30T09:33+0300
poli̇ti̇ka
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kurultay
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
kayyum
kayyum
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CHP'de genel başkan değişikliğiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken, gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşmasında.Dava bugün saat 10.00'da başlayacak.Lütfü Savaş'ın başvurusu ile açılmıştıEski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve üç delegenin başvurusu üzerine açılan davada, kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talep ediliyor.Son celsede ne oldu?26 Mayıs günü görülen son celsenin ara kararında mahkeme, 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayın iptali talebini reddetti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin müzakere yazılmasına karar verdi.CHP avukatları ne bekliyor?Mahkeme heyeti, CHP'nin gerçekleştirdiği tüzük kurultayı öncesinde geçerli olan tüzüğün mahkemeye sunulmasını istemişti.CHP avukatları, bu kurultayın iptalini isteyenlerin iç tüzük yollarını tamamlamadığını savunmuştu. Avukatlar, davaya konu itirazın muhatabının ilgili Yüksek Seçim Kurulu olduğunu kaydetmişti.Yetkisizlik incelemesi sürüyorBaşsavcılığın hazırladığı iddianame ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderildi.Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi ise sürüyor.Bugün mahkemeden hangi kararlar çıkabilir?Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa ilgili kurultay gerçekleşmemiş sayılacak.Yani, parti yönetimi 38'inci olağan kurultayda değişen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilecek.İhtiyati tedbir kararı alınırsa; parti içinden görevlendirilen bir ismin partiyi kurultaya götürmesi anlamına geliyor.Mutlak butlan çıkarsa ne olur?Mutlak butlan kararı çıkarsa önce itiraz edilecek.Bu itiraz süreci devam ederken Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturamayacağı belirtiliyor.Bu aşama devam ederken de CHP yönetimi Olağan Kurultay sürecini başlatacak.Mutlak butlan nedir, neden önemli?Peki siyasetin bu kadar gündemine oturan mutlak butlan tam olarak ne anlama geliyor? Mutlak butlan, hukuki bir işlemin baştan itibaren geçersiz ve kanuna aykırı olması durumudur. Bu tür işlemler hukuk dünyasında hiç yapılmamış sayılır, yani geçerliliği yoktur.Özel: Artık zulmetmeyinCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dava öncesinde dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize." dedi.Özel, verilecek her karara hazır olduklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/abdulkadir-selvi-mutlak-butlan-karari-cikarsa-kilicdaroglunun-isbasina-gelmesi-bekleniyor-1096712908.html
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chp kurultay, chp 38. olağan kurultay, chp genel başkan değişikliği, chp mutlak butlan, chp kurultay iptal davası, özgür özel chp, kemal kılıçdaroğlu chp, chp mahkeme kararı, chp dava süreci, chp yetkisizlik kararı, chp iç tüzük, ankara 42. asliye hukuk mahkemesi, chp kurultay iptal edilecek mi, chp ihtiyati tedbir, chp kurultayda ne oldu, chp avukatları, lütfü savaş chp
chp kurultay, chp 38. olağan kurultay, chp genel başkan değişikliği, chp mutlak butlan, chp kurultay iptal davası, özgür özel chp, kemal kılıçdaroğlu chp, chp mahkeme kararı, chp dava süreci, chp yetkisizlik kararı, chp iç tüzük, ankara 42. asliye hukuk mahkemesi, chp kurultay iptal edilecek mi, chp ihtiyati tedbir, chp kurultayda ne oldu, chp avukatları, lütfü savaş chp

Gözlerin çevrildiği CHP'nin kurultay davası bugün: Hangi kararlar çıkabilir? Mutlak butlan çıkarsa ne olur?

09:29 30.06.2025 (güncellendi: 09:33 30.06.2025)
CHP'de olağanüstü kurultay
CHP'de olağanüstü kurultay - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün görülecek kurultay davasının duruşmasında. Kurultayın iptali istemiyle açılan davada yeni duruşma Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
CHP'de genel başkan değişikliğiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken, gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşmasında.
Dava bugün saat 10.00'da başlayacak.

Lütfü Savaş'ın başvurusu ile açılmıştı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve üç delegenin başvurusu üzerine açılan davada, kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talep ediliyor.

Son celsede ne oldu?

26 Mayıs günü görülen son celsenin ara kararında mahkeme, 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayın iptali talebini reddetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin müzakere yazılmasına karar verdi.

CHP avukatları ne bekliyor?

Mahkeme heyeti, CHP'nin gerçekleştirdiği tüzük kurultayı öncesinde geçerli olan tüzüğün mahkemeye sunulmasını istemişti.
CHP avukatları, bu kurultayın iptalini isteyenlerin iç tüzük yollarını tamamlamadığını savunmuştu. Avukatlar, davaya konu itirazın muhatabının ilgili Yüksek Seçim Kurulu olduğunu kaydetmişti.

Yetkisizlik incelemesi sürüyor

Başsavcılığın hazırladığı iddianame ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi ise sürüyor.

Bugün mahkemeden hangi kararlar çıkabilir?

Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa ilgili kurultay gerçekleşmemiş sayılacak.
Yani, parti yönetimi 38'inci olağan kurultayda değişen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilecek.
İhtiyati tedbir kararı alınırsa; parti içinden görevlendirilen bir ismin partiyi kurultaya götürmesi anlamına geliyor.

Mutlak butlan çıkarsa ne olur?

Mutlak butlan kararı çıkarsa önce itiraz edilecek.
Bu itiraz süreci devam ederken Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturamayacağı belirtiliyor.
Bu aşama devam ederken de CHP yönetimi Olağan Kurultay sürecini başlatacak.

Mutlak butlan nedir, neden önemli?

Peki siyasetin bu kadar gündemine oturan mutlak butlan tam olarak ne anlama geliyor? Mutlak butlan, hukuki bir işlemin baştan itibaren geçersiz ve kanuna aykırı olması durumudur. Bu tür işlemler hukuk dünyasında hiç yapılmamış sayılır, yani geçerliliği yoktur.

Özel: Artık zulmetmeyin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dava öncesinde dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize." dedi.
Özel, verilecek her karara hazır olduklarını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
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Abdulkadir Selvi: 'Mutlak butlan' kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun işbaşına gelmesi bekleniyor
2 Haziran , 11:11
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