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Abdulkadir Selvi: 'Mutlak butlan' kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun işbaşına gelmesi bekleniyor
Abdulkadir Selvi: 'Mutlak butlan' kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun işbaşına gelmesi bekleniyor
Sputnik Türkiye
CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegelerin açtığı kurultay iptal davası ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T11:11+0300
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poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
chp
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CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegelerin açtığı kurultay iptal davası ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması 30 Haziran tarihine alındı.'Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmeme ihtimali var'CHP'deki süreci Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi yorumladı. Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti başına geçme ihtimalini değerlendirdi:Mutlak butlan nedir?​Butlan kelime olarak hükümsüz, geçersiz anlamına gelir. Hukukta butlan, yapılan hukuki işlemin temelinde bir eksiklik veya bozukluk olması sonucu hükümsüz olmasıdır.Mutlak butlan hukuki olarak ne anlama gelir?Mutlak butlan, bir hukuki işlemin kesin ve baştan itibaren geçersiz olmasıdır. Bu durum; işlemin, kurucu unsurlarının var olmasına rağmen hukukun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle meydana gelir. Mutlak butlan, çoğunlukla bir hukuki işlemin; hukukun emredici kurallarına, kamu düzenine, ahlaka veya kişilik haklarına aykırı olması sebebiyle ortaya çıkar.
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mutlak butlan nedir, kılıçdaroğlu mutlak butlan, kılıçdaroğlu chp

Abdulkadir Selvi: 'Mutlak butlan' kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun işbaşına gelmesi bekleniyor

11:11 02.06.2025
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegelerin açtığı kurultay iptal davası ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması 30 Haziran tarihine alındı.

'Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmeme ihtimali var'

CHP'deki süreci Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi yorumladı. Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti başına geçme ihtimalini değerlendirdi:
CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili dava 30 Haziran’da görülecek. Eğer “mutlak butlan” kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun işbaşına gelmesi bekleniyor. Peki Kılıçdaroğlu bunu kabul edecek mi? Kılıçdaroğlu’na yakın isimler kabul edeceğini söylüyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmeme ihtimali de var. Kılıçdaroğlu istifa ederse, bu kez mahkeme davayı açanlardan kayyum atanması için 7 kişilik liste isteyecek. Onların arasından birini kayyum olarak atayacak. CHP’yi zor bir dönem bekliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
POLİTİKA
CHP iki kurultayının i̇ptali i̇çin açılan dava 30 Haziran'a ertelendi
26 Mayıs, 11:27

Mutlak butlan nedir?

Butlan kelime olarak hükümsüz, geçersiz anlamına gelir. Hukukta butlan, yapılan hukuki işlemin temelinde bir eksiklik veya bozukluk olması sonucu hükümsüz olmasıdır.

Mutlak butlan hukuki olarak ne anlama gelir?

Mutlak butlan, bir hukuki işlemin kesin ve baştan itibaren geçersiz olmasıdır. Bu durum; işlemin, kurucu unsurlarının var olmasına rağmen hukukun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle meydana gelir. Mutlak butlan, çoğunlukla bir hukuki işlemin; hukukun emredici kurallarına, kamu düzenine, ahlaka veya kişilik haklarına aykırı olması sebebiyle ortaya çıkar.
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