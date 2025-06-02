https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/abdulkadir-selvi-mutlak-butlan-karari-cikarsa-kilicdaroglunun-isbasina-gelmesi-bekleniyor-1096712908.html

Abdulkadir Selvi: 'Mutlak butlan' kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun işbaşına gelmesi bekleniyor

Abdulkadir Selvi: 'Mutlak butlan' kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun işbaşına gelmesi bekleniyor

Sputnik Türkiye

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegelerin açtığı kurultay iptal davası ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T11:11+0300

2025-06-02T11:11+0300

2025-06-02T11:11+0300

poli̇ti̇ka

kemal kılıçdaroğlu

chp

özgür özel

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CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegelerin açtığı kurultay iptal davası ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması 30 Haziran tarihine alındı.'Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmeme ihtimali var'CHP'deki süreci Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi yorumladı. Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti başına geçme ihtimalini değerlendirdi:Mutlak butlan nedir?​Butlan kelime olarak hükümsüz, geçersiz anlamına gelir. Hukukta butlan, yapılan hukuki işlemin temelinde bir eksiklik veya bozukluk olması sonucu hükümsüz olmasıdır.Mutlak butlan hukuki olarak ne anlama gelir?Mutlak butlan, bir hukuki işlemin kesin ve baştan itibaren geçersiz olmasıdır. Bu durum; işlemin, kurucu unsurlarının var olmasına rağmen hukukun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle meydana gelir. Mutlak butlan, çoğunlukla bir hukuki işlemin; hukukun emredici kurallarına, kamu düzenine, ahlaka veya kişilik haklarına aykırı olması sebebiyle ortaya çıkar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/chp-2-kurultayinin-iptali-icin-acilan-dava-30-hazirana-ertelendi-1096516748.html

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mutlak butlan nedir, kılıçdaroğlu mutlak butlan, kılıçdaroğlu chp