https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/galatasaraydan-yildiz-transfer-bayern-munihle-masada-1097462928.html

Galatasaray'dan yıldız transfer: Bayern Münih’le masada

Galatasaray'dan yıldız transfer: Bayern Münih’le masada

Sputnik Türkiye

Galatasaray’da yaz transfer döneminde heyecan dorukta! Barış Alper Yılmaz’ın Avrupa’ya transferi durumunda, yerine Bayern Münih’in yıldız ismi Coman geliyor... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T16:36+0300

2025-06-30T16:36+0300

2025-06-30T16:36+0300

galatasaray

barış alper yılmaz

osimhen

inter

dünya

spor

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Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz’da başlayacak olan Galatasaray, kadro planlamasında büyük oynamalara hazırlanıyor. Özellikle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz’ın ayrılması ihtimali, yönetimi harekete geçirdi.Barış Alper Yılmaz Avrupa yolcusu mu?Milli futbolcunun adı son günlerde Inter ile ciddi şekilde anılmaya başladı. 30-35 milyon Euro bandında bir teklif bekleyen sarı-kırmızılı yönetim, transferin netleşmesiyle birlikte yerini doldurmak için çalışmalara hız verdi.Dünya yıldızı Coman gündemdeBarış Alper'in muhtemel ayrılığı durumunda Galatasaray’ın hedefindeki isim Bayern Münih’in Fransız yıldızı Kingsley Coman. Kulübün içinde bulunduğu finansal şartlara göre bu transfer mümkün görünüyor. Coman’ın Bayern’deki rolünün azalması, bu ihtimali güçlendiriyor.Transfer sadece Barış Alper'e bağlı değilComan transferinin Fenerbahçe’nin de radarında olduğu iddia edilirken, Galatasaray’ın elini çabuk tutması gerekebilir. Teknik heyet, Coman’ın hızı ve kanat etkinliği ile Barış Alper’in yerini fazlasıyla doldurabileceğine inanıyor.Alternatifler de hazırBarış Alper’in kalması durumunda Coman transferinden vazgeçilecek. Ancak sarı-kırmızılı ekip, diğer bölgelerdeki transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kaleci Petrovic, stoper Lucumi ve Osimhen ile ilgili süreçler de eş zamanlı yürütülüyor.

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galatasaray, barış alper yılmaz, osimhen, inter, dünya