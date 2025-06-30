https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/galatasaraydan-yildiz-transfer-bayern-munihle-masada-1097462928.html
Galatasaray'dan yıldız transfer: Bayern Münih’le masada
Galatasaray'dan yıldız transfer: Bayern Münih’le masada
Sputnik Türkiye
Galatasaray’da yaz transfer döneminde heyecan dorukta! Barış Alper Yılmaz’ın Avrupa’ya transferi durumunda, yerine Bayern Münih’in yıldız ismi Coman geliyor... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T16:36+0300
2025-06-30T16:36+0300
2025-06-30T16:36+0300
galatasaray
barış alper yılmaz
osimhen
inter
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spor
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Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz’da başlayacak olan Galatasaray, kadro planlamasında büyük oynamalara hazırlanıyor. Özellikle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz’ın ayrılması ihtimali, yönetimi harekete geçirdi.Barış Alper Yılmaz Avrupa yolcusu mu?Milli futbolcunun adı son günlerde Inter ile ciddi şekilde anılmaya başladı. 30-35 milyon Euro bandında bir teklif bekleyen sarı-kırmızılı yönetim, transferin netleşmesiyle birlikte yerini doldurmak için çalışmalara hız verdi.Dünya yıldızı Coman gündemdeBarış Alper'in muhtemel ayrılığı durumunda Galatasaray’ın hedefindeki isim Bayern Münih’in Fransız yıldızı Kingsley Coman. Kulübün içinde bulunduğu finansal şartlara göre bu transfer mümkün görünüyor. Coman’ın Bayern’deki rolünün azalması, bu ihtimali güçlendiriyor.Transfer sadece Barış Alper'e bağlı değilComan transferinin Fenerbahçe’nin de radarında olduğu iddia edilirken, Galatasaray’ın elini çabuk tutması gerekebilir. Teknik heyet, Coman’ın hızı ve kanat etkinliği ile Barış Alper’in yerini fazlasıyla doldurabileceğine inanıyor.Alternatifler de hazırBarış Alper’in kalması durumunda Coman transferinden vazgeçilecek. Ancak sarı-kırmızılı ekip, diğer bölgelerdeki transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kaleci Petrovic, stoper Lucumi ve Osimhen ile ilgili süreçler de eş zamanlı yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/is-insani-sadettin-saran-fenerbahce-baskanligina-aday-oldugunu-duyurdu-1097456482.html
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galatasaray, barış alper yılmaz, osimhen, inter, dünya
galatasaray, barış alper yılmaz, osimhen, inter, dünya
Galatasaray'dan yıldız transfer: Bayern Münih’le masada
Galatasaray’da yaz transfer döneminde heyecan dorukta! Barış Alper Yılmaz’ın Avrupa’ya transferi durumunda, yerine Bayern Münih’in yıldız ismi Coman geliyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız transferle sezona damga vurmayı hedefliyor.
Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz’da başlayacak olan Galatasaray, kadro planlamasında büyük oynamalara hazırlanıyor. Özellikle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz’ın ayrılması ihtimali, yönetimi harekete geçirdi.
Barış Alper Yılmaz Avrupa yolcusu mu?
Milli futbolcunun adı son günlerde Inter ile ciddi şekilde anılmaya başladı. 30-35 milyon Euro bandında bir teklif bekleyen sarı-kırmızılı yönetim, transferin netleşmesiyle birlikte yerini doldurmak için çalışmalara hız verdi.
Dünya yıldızı Coman gündemde
Barış Alper'in muhtemel ayrılığı durumunda Galatasaray’ın hedefindeki isim Bayern Münih’in Fransız yıldızı Kingsley Coman. Kulübün içinde bulunduğu finansal şartlara göre bu transfer mümkün görünüyor. Coman’ın Bayern’deki rolünün azalması, bu ihtimali güçlendiriyor.
Transfer sadece Barış Alper'e bağlı değil
Coman transferinin Fenerbahçe’nin de radarında olduğu iddia edilirken, Galatasaray’ın elini çabuk tutması gerekebilir. Teknik heyet, Coman’ın hızı ve kanat etkinliği ile Barış Alper’in yerini fazlasıyla doldurabileceğine inanıyor.
Barış Alper’in kalması durumunda Coman transferinden vazgeçilecek. Ancak sarı-kırmızılı ekip, diğer bölgelerdeki transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kaleci Petrovic, stoper Lucumi ve Osimhen ile ilgili süreçler de eş zamanlı yürütülüyor.