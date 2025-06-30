https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/eski-misir-nukleer-malzemeler-daire-baskani-irandaki-nukleer-tesislere-yonelik-abd-saldirisi-1097469106.html

Eski Mısır Nükleer Malzemeler Daire Başkanı: İran’daki nükleer tesislere yönelik ABD saldırısı felakete yol açabilirdi

Eski Mısır Nükleer Malzemeler Daire Başkanı: İran’daki nükleer tesislere yönelik ABD saldırısı felakete yol açabilirdi

Sputnik Türkiye

Eski Mısır Nükleer Malzemeler Dairesi Başkanı Sayrafi, İran'ın tahliye önlemi olmasa ABD'nin saldırılarının büyük bir nükleer felakete yol açabileceğini... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T19:37+0300

2025-06-30T19:37+0300

2025-06-30T19:43+0300

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Eski Mısır Nükleer Malzemeler Dairesi Başkanı Ebu el-Huda es-Sayrafi, yaptığı açıklamada ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının büyük bir tehlike arz ettiğine dikkat çekerek, “ABD'nin Fordo’daki İran reaktörüne düzenlediği saldırı güçlü ve etkiliydi. Bu saldırıda, yerin 80 metre altındaki hedefleri vurmak üzere özel olarak tasarlanmış bombalar kullanıldı” dedi. Sayrafi, ancak İran tarafının saldırıdan iki-üç gün önce reaktördeki zenginleştirilmiş uranyumu tahliye ederek ülkenin doğusundaki güvenli bölgelere taşıdığını teyit ettiğini belirterek, bu önlemin İran’da ve bölgede gerçek bir nükleer felaketin önüne geçtiğini vurguladı.Eski Mısır Nükleer Malzemeler Dairesi Başkanı, İran'ın, ABD tarafından bombalanan Fordo reaktöründe bulunan zenginleştirilmiş uranyumun saldırı öncesinde tahliye etmemiş olması durumunda sonuçlarının sadece İran’la sınırlı kalmayacağını ifade ederek, şunu dile getirdi: Şu an itibarıyla İran’da ya da komşu ülkelerde herhangi bir radyasyon sızıntısının tespit edilmediğini kaydeden Sayrafi, ancak Tahran’ın açıklamasına göre, İsrail’in Natanz tesisine yönelik saldırılarının başlangıcında kimyasal ve radyolojik bir sızıntı yaşandığını bildirdi.Eski Mısır Nükleer Malzemeler Dairesi Başkanı Sayrafi, bölgedeki radyasyon seviyelerindeki değişimleri izlemek amacıyla Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün de içinde yer aldığı ortak bir Arap gözlem ağı kurulması gerektiğini savunarak, bu ülkelerin İsrail’in Necef Çölü’nün güneyindeki Dimona nükleer reaktörüne oldukça yakın olduğunu hatırlattı.Vahidi: Fordo nükleer tesisinin gerçekten yok edilmiş olması pek olası değilİranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Hüseyin Vahidi, yaptığı açıklamada, “Natanz ve Fordo nükleer tesisleri ABD saldırılarının hedefi oldu ancak önemli tüm materyallerin önceden taşındığına dair kanıtlar bulunuyor. Ayrıca Fordo tesisinin derinliği nedeniyle tamamen yok edilmiş olması düşük ihtimal” dedi.Vahidi, “Bu yüzden Batı, İran’ın nükleer programından ziyade, roket programını dizginlemeye odaklandı çünkü roket programını yok etmek nükleer programı yok etmekten daha zor. Avrupa ülkeleri, coğrafi olarak İran’a daha yakın oldukları için, roket tehdidini ABD’den daha ciddi görüyorlar. Ancak onların da Orta Doğu’daki çok sayıda üssü nedeniyle kendilerini güvende saymaları mümkün değil” diye ekledi.

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