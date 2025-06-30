Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Daha düne kadar genel başkanınız olan adamı, onursuzca partiden mi şutlayacaksınız?

"Şunu kabul ediyorum: Kemal Kılıçdaroğlu... Korkunç bir hırsla hareket ediyor. / Hem kendisini hem partisini yakıyor. / Koltuk için yanıp tutuşuyor. / Davasına zarar vermekten kaçınmıyor. Peki ne yapılacak bu durumda? Partiden mi atılacak Kemal Kılıçdaroğlu? İyi ama partiden atmak kurtuluş mu? Ne yani? Daha düne kadar genel başkanınız olan adamı, onursuzca partiden mi şutlayacaksınız? Daha dün cumhurbaşkanı adayı olarak halkın huzuruna çıkardığınız adamı, aşağılayarak partiden mi yollayacaksınız? Kemal Kılıçdaroğlu sorunu CHP açısından öyle bir sorundur ki... Atsan atılmaz satsan satılmaz."