https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ahmet-hakandan-kilicdaroglu-yorumu-daha-dune-kadar-genel-baskaniniz-olan-adami-onursuzca-partiden-1097449078.html
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Daha düne kadar genel başkanınız olan adamı, onursuzca partiden mi şutlayacaksınız?
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Daha düne kadar genel başkanınız olan adamı, onursuzca partiden mi şutlayacaksınız?
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Ahmet Hakan, CHP'de yaşanan kurultay krizi ve Kılıçdaroğlu tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Hakan "Daha düne kadar genel başkanınız olan... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T10:33+0300
2025-06-30T10:33+0300
2025-06-30T10:33+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kurultayı
ahmet hakan
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün görülecek kurultay davasının duruşmasında. Kurultayın iptali istemiyle açılan davada yeni duruşma Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor.Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü yazısında CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin tavrını ele aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/gozlerin-cevrildigi-chpnin-kurultay-davasi-bugun-hangi-kararlar-cikabilir-1097445766.html
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chp kurultay, chp 38. olağan kurultay, chp genel başkan değişikliği, chp mutlak butlan, chp kurultay iptal davası, özgür özel chp, kemal kılıçdaroğlu chp, kemal kılıçdaroğlu
chp kurultay, chp 38. olağan kurultay, chp genel başkan değişikliği, chp mutlak butlan, chp kurultay iptal davası, özgür özel chp, kemal kılıçdaroğlu chp, kemal kılıçdaroğlu
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Daha düne kadar genel başkanınız olan adamı, onursuzca partiden mi şutlayacaksınız?
Ahmet Hakan, CHP'de yaşanan kurultay krizi ve Kılıçdaroğlu tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Hakan "Daha düne kadar genel başkanınız olan adamı, onursuzca partiden mi şutlayacaksınız?" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün görülecek kurultay davasının duruşmasında. Kurultayın iptali istemiyle açılan davada yeni duruşma Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor.
Gazeteci Ahmet Hakan
bugünkü yazısında CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin tavrını ele aldı.
"Şunu kabul ediyorum: Kemal Kılıçdaroğlu... Korkunç bir hırsla hareket ediyor. / Hem kendisini hem partisini yakıyor. / Koltuk için yanıp tutuşuyor. / Davasına zarar vermekten kaçınmıyor. Peki ne yapılacak bu durumda? Partiden mi atılacak Kemal Kılıçdaroğlu? İyi ama partiden atmak kurtuluş mu? Ne yani? Daha düne kadar genel başkanınız olan adamı, onursuzca partiden mi şutlayacaksınız? Daha dün cumhurbaşkanı adayı olarak halkın huzuruna çıkardığınız adamı, aşağılayarak partiden mi yollayacaksınız? Kemal Kılıçdaroğlu sorunu CHP açısından öyle bir sorundur ki... Atsan atılmaz satsan satılmaz."