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Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu: 10 milyon dolarlık anlaşma imzalandı
Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu: 10 milyon dolarlık anlaşma imzalandı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, 2025-2026 sezonu için futbol A takımı forma sponsorluğu konusunda Pasifik Holding'le 10 milyon dolar + KDV bedelli anlaşma sağladı. Sponsorluk... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu için Pasifik Holding'le forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sponsorluk bedelinin 10 milyon dolar artı KDV olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında Pasifik Holding'in Galatasaray formalarında ana sponsor olarak yer alacağı açıklandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Pasifik Holding yöneticilerinin katılımıyla yarın RAMS Park’ta imza töreninin düzenleneceği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/galatasaray-baskani-ozbek-fenerbahce-4-yildizi-takmadan-biz-6inciyi-takariz-1097130606.html
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dursun özbek, galatasaray, sponsor, sponsorluk, medya sponsorluğu, sponsorlar, para
dursun özbek, galatasaray, sponsor, sponsorluk, medya sponsorluğu, sponsorlar, para

Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu: 10 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

00:54 19.06.2025
© AA / Ağıt Erdi UlukayaGalatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu için futbol A takımı forma sponsorluğu konusunda Pasifik Holding'le 10 milyon dolar + KDV bedelli anlaşma sağladı. Sponsorluk anlaşmasının imza töreninin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Pasifik Holding yöneticilerinin katılımıyla yarın RAMS Park’ta gerçekleştirileceği açıklandı.
Galatasaray, 2025-2026 sezonu için Pasifik Holding'le forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sponsorluk bedelinin 10 milyon dolar artı KDV olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında Pasifik Holding'in Galatasaray formalarında ana sponsor olarak yer alacağı açıklandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Pasifik Holding yöneticilerinin katılımıyla yarın RAMS Park’ta imza töreninin düzenleneceği duyuruldu.
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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