https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/galatasarayin-forma-sponsoru-belli-oldu-10-milyon-dolarlik-anlasma-imzalandi-1097134043.html

Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu: 10 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu: 10 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, 2025-2026 sezonu için futbol A takımı forma sponsorluğu konusunda Pasifik Holding'le 10 milyon dolar + KDV bedelli anlaşma sağladı. Sponsorluk... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

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spor

dursun özbek

galatasaray

sponsor

sponsorluk

medya sponsorluğu

sponsorlar

para

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Galatasaray, 2025-2026 sezonu için Pasifik Holding'le forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sponsorluk bedelinin 10 milyon dolar artı KDV olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında Pasifik Holding'in Galatasaray formalarında ana sponsor olarak yer alacağı açıklandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Pasifik Holding yöneticilerinin katılımıyla yarın RAMS Park’ta imza töreninin düzenleneceği duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/galatasaray-baskani-ozbek-fenerbahce-4-yildizi-takmadan-biz-6inciyi-takariz-1097130606.html

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dursun özbek, galatasaray, sponsor, sponsorluk, medya sponsorluğu, sponsorlar, para