https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/galatasarayin-forma-sponsoru-belli-oldu-10-milyon-dolarlik-anlasma-imzalandi-1097134043.html
Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu: 10 milyon dolarlık anlaşma imzalandı
Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu: 10 milyon dolarlık anlaşma imzalandı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, 2025-2026 sezonu için futbol A takımı forma sponsorluğu konusunda Pasifik Holding'le 10 milyon dolar + KDV bedelli anlaşma sağladı. Sponsorluk... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T00:54+0300
2025-06-19T00:54+0300
2025-06-19T00:54+0300
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dursun özbek
galatasaray
sponsor
sponsorluk
medya sponsorluğu
sponsorlar
para
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu için Pasifik Holding'le forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sponsorluk bedelinin 10 milyon dolar artı KDV olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında Pasifik Holding'in Galatasaray formalarında ana sponsor olarak yer alacağı açıklandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Pasifik Holding yöneticilerinin katılımıyla yarın RAMS Park’ta imza töreninin düzenleneceği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/galatasaray-baskani-ozbek-fenerbahce-4-yildizi-takmadan-biz-6inciyi-takariz-1097130606.html
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dursun özbek, galatasaray, sponsor, sponsorluk, medya sponsorluğu, sponsorlar, para
dursun özbek, galatasaray, sponsor, sponsorluk, medya sponsorluğu, sponsorlar, para
Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu: 10 milyon dolarlık anlaşma imzalandı
Galatasaray, 2025-2026 sezonu için futbol A takımı forma sponsorluğu konusunda Pasifik Holding'le 10 milyon dolar + KDV bedelli anlaşma sağladı. Sponsorluk anlaşmasının imza töreninin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Pasifik Holding yöneticilerinin katılımıyla yarın RAMS Park’ta gerçekleştirileceği açıklandı.
Galatasaray, 2025-2026 sezonu için Pasifik Holding'le forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sponsorluk bedelinin 10 milyon dolar artı KDV olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında Pasifik Holding'in Galatasaray formalarında ana sponsor olarak yer alacağı açıklandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Pasifik Holding yöneticilerinin katılımıyla yarın RAMS Park’ta imza töreninin düzenleneceği duyuruldu.