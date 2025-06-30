https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/cumhurbaskani-erdogan-eski-sistem-tartismalari-eski-turkiye-raflarinda-kalmistir-1097469439.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetim sistemi tartışmalarına noktayı koyduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetim sistemi tartışmalarına noktayı koyduk

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T19:44+0300

2025-06-30T19:44+0300

2025-06-30T20:04+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

recep tayyip erdoğan külliyesi

beştepe

beştepe külliyesi

kabine

kabine toplantısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından konuşuyor.Kabine Toplantısı'nda sağlıktan dış politikaya, çevreden, sanayi ve teknolojiye, çalışma hayatından, ticarete kadar kritik noktaların ele alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkındaki eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şahsımız ve ittifakımızla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de sandıkta Güven tazelemiştir. Parti içi kavgalardan başını kaldıramayan muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu eski sistem tartışmaları eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır. Eski Hal muhaldir Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye'ye Yüzyılı’nın inşası inşallah daha da hızlanacak. Şunu da altını çizerek ifade etmek isterim, yönetim sistemimizdeki bu tarihi kazanımın geliştirilerek muhafazasını Türkiye'nin İstikbal yolculuğu bakımından çok önemsiyoruz. 7 yıllık tecrübeler ışığında gayet doğal olarak biz de değerlendirmelerimizi çok kapsamlı bir şekilde yapıyor, devletin millete daha iyi hizmet etmesini sağlayacak fikirlere her zaman açığız. Yeni sistemin altını oymayı değil de iyileştirmeyi, etkinliğini artırmayı, sorun çözme kapasitesini güçlendirmeye hedefleyen her türlü öneriyi kimden gelirse gelsin hayır haklılıkla değerlendiririz. Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi büyük bir reformu kazandırmaktan onur ve memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. 86 milyonun birliği, dirliği, huzuru ile demokrasimizin sıhhat ve selameti, bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir'' dedi.'Daha kritik hale gelecek'Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:'Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir'Örgüt içinde süreci sabotaj edenler olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz. Milli güvenliğimize yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor. Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/cumhurbaskani-erdogan-tarih-isaret-etti-tum-ciftcilerin-zararlari-karsilanacak-1097423918.html

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