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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetim sistemi tartışmalarına noktayı koyduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetim sistemi tartışmalarına noktayı koyduk
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından konuşuyor.Kabine Toplantısı'nda sağlıktan dış politikaya, çevreden, sanayi ve teknolojiye, çalışma hayatından, ticarete kadar kritik noktaların ele alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkındaki eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şahsımız ve ittifakımızla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de sandıkta Güven tazelemiştir. Parti içi kavgalardan başını kaldıramayan muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu eski sistem tartışmaları eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır. Eski Hal muhaldir Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye'ye Yüzyılı’nın inşası inşallah daha da hızlanacak. Şunu da altını çizerek ifade etmek isterim, yönetim sistemimizdeki bu tarihi kazanımın geliştirilerek muhafazasını Türkiye'nin İstikbal yolculuğu bakımından çok önemsiyoruz. 7 yıllık tecrübeler ışığında gayet doğal olarak biz de değerlendirmelerimizi çok kapsamlı bir şekilde yapıyor, devletin millete daha iyi hizmet etmesini sağlayacak fikirlere her zaman açığız. Yeni sistemin altını oymayı değil de iyileştirmeyi, etkinliğini artırmayı, sorun çözme kapasitesini güçlendirmeye hedefleyen her türlü öneriyi kimden gelirse gelsin hayır haklılıkla değerlendiririz. Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi büyük bir reformu kazandırmaktan onur ve memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. 86 milyonun birliği, dirliği, huzuru ile demokrasimizin sıhhat ve selameti, bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir'' dedi.'Daha kritik hale gelecek'Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:'Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir'Örgüt içinde süreci sabotaj edenler olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz. Milli güvenliğimize yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor. Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir'' şeklinde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetim sistemi tartışmalarına noktayı koyduk

19:44 30.06.2025 (güncellendi: 20:04 30.06.2025)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından konuşuyor.
Kabine Toplantısı'nda sağlıktan dış politikaya, çevreden, sanayi ve teknolojiye, çalışma hayatından, ticarete kadar kritik noktaların ele alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

16 Nisan 2017 halk oylamasıyla milletimiz tarafından kabul edilen 24 Haziran 2018 seçimleri ile birlikte fiilen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde geçen hafta 7 yılı geride bıraktık. Türkiye'nin 2 asıra yaklaşan yönetim sistemi tartışmalarına noktayı koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi salgından, savaşlara, depremden, sellere, kadar son 7 yıldaki birçok İmtihanı alnının akıyla vermiştir. Özellikle kriz dönemlerinde yeni hükümet sistemimizin stratejik değerini ve devletimize sağladığı avantajları çok daha net görüyoruz. Hızı, etkin karar alma ve uygulama mekanizmaları ile devlette koordinasyonu en üst seviyede tutan mimarisiyle siyasi ve toplumsal istikrarı güçlendiren tasarımıyla, vesayet odaklarının müdahalesine kapalı yapısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin karşılaştığı tehdit ve sınamaları suhuletle yönetmesini kolaylaştırıyor. Sistem oturdukça eski alışkanlıklar da değişmeye başladı. Yeni yönetim modeline karşı ilk etapta şahit olduğumuz kimi bilgisizlikten, kimi art niyetten kaynaklı direnç önemli ölçüde kırıldı. Yerini güvene bıraktı. Allah'ın izniyle bundan sapma veya geriye dönüş olmayacak. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz tavrını bir kez daha ortaya koymuştur.

'Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkındaki eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şahsımız ve ittifakımızla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de sandıkta Güven tazelemiştir. Parti içi kavgalardan başını kaldıramayan muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu eski sistem tartışmaları eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır. Eski Hal muhaldir Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye'ye Yüzyılı’nın inşası inşallah daha da hızlanacak. Şunu da altını çizerek ifade etmek isterim, yönetim sistemimizdeki bu tarihi kazanımın geliştirilerek muhafazasını Türkiye'nin İstikbal yolculuğu bakımından çok önemsiyoruz. 7 yıllık tecrübeler ışığında gayet doğal olarak biz de değerlendirmelerimizi çok kapsamlı bir şekilde yapıyor, devletin millete daha iyi hizmet etmesini sağlayacak fikirlere her zaman açığız. Yeni sistemin altını oymayı değil de iyileştirmeyi, etkinliğini artırmayı, sorun çözme kapasitesini güçlendirmeye hedefleyen her türlü öneriyi kimden gelirse gelsin hayır haklılıkla değerlendiririz. Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi büyük bir reformu kazandırmaktan onur ve memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. 86 milyonun birliği, dirliği, huzuru ile demokrasimizin sıhhat ve selameti, bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir'' dedi.

'Daha kritik hale gelecek'

Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Milli birliğimizi zafiyete uğratan nefret dili bir an önce terk edilmelidir. Kendi iç meselelerini çözemeyenler milletin ve memleketin sorunlarına çözüm üretemezler. Dünya sisteminde tarihi kırılmalar yaşanırken siyaset kurumunun da buna uygun olarak Türkiye merkezli hareket etmesi gerekiyor. Burada şu gerçeği de üzerine basa basa söylemek mecburiyetindeyim. Cumhur İttifakı olarak başlatıp ilgili birimlerimizin koordinasyonunda bir devlet Projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarının kısa sürede kat ettiği mesafeden memnunuz. Siyasi aktörlerin genel olarak sorumlu ve yapıcı açıklamalarını takdirle karşılıyor, sürecin başarısı açısından çok kıymetli buluyoruz. Bunun devamı ilerleyen dönemde daha kritik hale gelecektir. Şurası bir hakikat ki bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir.

'Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir'

Örgüt içinde süreci sabotaj edenler olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz. Milli güvenliğimize yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor. Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir'' şeklinde konuştu.
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