Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tarım kredisi paketinin detaylarını açıkladı: 10 yıl vadeli 10 milyon lira kredi imkanı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TBMM'nin çalışma süresi neden uzatıldı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazeteci Barış Mutlu: ‘NATO’nun askeri ve parasal problemlerden ziyade ideolojik bir problemi var’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Derya Deniz Dalgın: ‘Para gönderirken açıklama yazmayı ihmal etmeyin’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Sezen Aksu'nun geçmişi, albümleri, müzik dünyasına katkıları...
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekli maaşları ne olacak?
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
İsrail-İran ateşkesi kalıcı olur mu? Batı'nın rejim değişikliği söylemleri gerçekçi mi?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları Antarktika’da: Mikroplastik araştırması
17:48
2 dk
SESLİ HABER
Apollo’dan Artemis’e: Ay yolculuğu neden eskisinden daha zor?
17:53
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
18:15
9 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Erdoğan, Macron'la eğlendi
18:27
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:34
10 dk
SESLİ HABER
'Üzerinde güneş batmayan hat' 500-T'nin yeni güzergahı belli oldu
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Kar Beyaz' şarkısıyla adını duyurmuştu
22:25
5 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
08:15
2 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları Antarktika’da: Mikroplastik araştırması
08:35
2 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
09:06
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
09:18
7 dk
SESLİ HABER
Apollo’dan Artemis’e: Ay yolculuğu neden eskisinden daha zor?
09:33
5 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
09:45
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
10:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Yaydan kalbe: Kemankeş ile çilekeşin hikâyesi
12:07
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
12:23
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Sofrada ne varsa önce toprakta başladı’
13:06
2 dk
SESLİ HABER
'Üzerinde güneş batmayan hat' 500-T'nin yeni güzergahı belli oldu
13:12
6 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
13:25
4 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
13:37
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
14:11
5 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
14:21
7 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
14:33
3 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
14:41
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Erdoğan, Macron'la eğlendi
15:19
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
15:25
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın 'süper kahramanı': Cüneyt Arkın
15:37
9 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
15:49
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
15:56
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM ÖZEL
Çocuk sağlığında dikkat edilmesi gerekenler
17:06
114 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:14
9 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
19:49
8 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
21:17
15 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
21:44
6 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
22:30
7 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
23:03
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
23:13
28 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/cumhurbaskani-erdogan-tarih-isaret-etti-tum-ciftcilerin-zararlari-karsilanacak-1097423918.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tarım kredisi paketinin detaylarını açıkladı: 10 yıl vadeli 10 milyon lira kredi imkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tarım kredisi paketinin detaylarını açıkladı: 10 yıl vadeli 10 milyon lira kredi imkanı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, nisan ayında gerçekleşen zirai don olayına değinerek "Kasıma kadar, hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T15:05+0300
2025-06-28T16:14+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
çiftçi
ziraat bankası
kredi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097424651_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d3732c0b7e30b7d36cf363f5efa2fed.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması Programı"nda konuştu. Erdoğan, Ziraat Bankası'nın üreticilere yönelik hazırladığı yeni kredi destek paketinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "10 dekarın altındaki sera yatırımı için 10 yıla kadar vadeli 10 milyona kadar kredi imkanı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Kırsal kalkınma alanında da çiftçilerimize çeşitli destekler veriyoruz. Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız. Geçen yıl 71 ilde 715 bin liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın üretenin istihdam oluşturanın tüm imkanlarımızla yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Kırsal kalkınma programı IPARD'la toplam bütçesi 301 milyon avro olan 6 çağrıya çıktık. 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz.Bir hususu ifade etmek istiyorum, ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Ana muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler meselesinde, çiftçinin şu kadar borcu var diyerek ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler. Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde. Ziraat Bankası'nda bu oran yüzde 99'a çıkıyor. Ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir.23 yıldır duruşumuzdan taviz vermedik. Nisan ayında başımıza gelen zirai don olayında sergiledik. Hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını temin ediyoruz. Kasıma kadar, hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız.Yıllarca beraber yol yürüdükleri, iş tuttukları, belediyelerde üst düzey görev verdikleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını, nasıl birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladılar. Halka hizmet için harcanması gereken kaynakların siyaseti dizayn etmek için nasıl pervasızca kullanıldığı tek tek deşifre oluyor. Heybedeki irili ufaklı turplar da ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları da yine bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkartılıyor.İstanbul'u zehir bir sarmaşık misali saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor. Daha iki yıl öncesine kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri şahısla ilgili söylediklerini duydukça Allah bu milletin yüzüne bakmış diyoruz. Gündemlerinde ne millet, unutmayın, ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar. Hâsılı, millete ve memlekete hiçbir faydaları olmadığı gibi, bir de toksik siyasetleriyle Türkiye'ye ve ülkemizin ekonomisine zarar veriyorlar. Sonra da çıkıp meclis kürsüsünde mazot bidonuyla halkçılık yapıyorlar. Ne diyelim? Rabbim ülkemizi ve milletimizi bunların insafına bırakmasın.Çiftçiye yeni kredi paketiSera kurmak üreticilerimize yeni kredi paketiyle destek oluyoruz. 10 dekarın altındaki sera yatırımı için 10 yıla kadar vadeli 10 milyona kadar kredi imkanı sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde 20'si öz kaynak olması gerekirken, genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde 10 uygulanacak. Büyükbaş süt hayvancılığı yağan işletmelerin 1 yıl anapara ödemesiz 7 yıla kadar vadeyle 5 milyon lira yatırım kredisi veriyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimizde ihmal etmiyoruz. 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesindeki küçük baş kredilerinin limitini 600 bin liradan, 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-son-2-gun-cezasi-var-1097419255.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097424651_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2682692208306d6818e00775fd030cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, çiftçi, ziraat bankası, kredi
recep tayyip erdoğan, çiftçi, ziraat bankası, kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tarım kredisi paketinin detaylarını açıkladı: 10 yıl vadeli 10 milyon lira kredi imkanı

15:05 28.06.2025 (güncellendi: 16:14 28.06.2025)
© AA / İsa TerliCumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere yeni kredi paketi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere yeni kredi paketi açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
© AA / İsa Terli
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, nisan ayında gerçekleşen zirai don olayına değinerek "Kasıma kadar, hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız" dedi. "Bugün yeni müjdelerimizi paylaşacağız" diyen Erdoğan, çiftçiye yeni kredi paketlerini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması Programı"nda konuştu. Erdoğan, Ziraat Bankası'nın üreticilere yönelik hazırladığı yeni kredi destek paketinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "10 dekarın altındaki sera yatırımı için 10 yıla kadar vadeli 10 milyona kadar kredi imkanı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Kırsal kalkınma alanında da çiftçilerimize çeşitli destekler veriyoruz. Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız. Geçen yıl 71 ilde 715 bin liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın üretenin istihdam oluşturanın tüm imkanlarımızla yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Kırsal kalkınma programı IPARD'la toplam bütçesi 301 milyon avro olan 6 çağrıya çıktık. 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz.
Bir hususu ifade etmek istiyorum, ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Ana muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler meselesinde, çiftçinin şu kadar borcu var diyerek ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler. Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde. Ziraat Bankası'nda bu oran yüzde 99'a çıkıyor. Ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir.
23 yıldır duruşumuzdan taviz vermedik. Nisan ayında başımıza gelen zirai don olayında sergiledik. Hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını temin ediyoruz. Kasıma kadar, hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız.
Yıllarca beraber yol yürüdükleri, iş tuttukları, belediyelerde üst düzey görev verdikleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını, nasıl birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladılar. Halka hizmet için harcanması gereken kaynakların siyaseti dizayn etmek için nasıl pervasızca kullanıldığı tek tek deşifre oluyor. Heybedeki irili ufaklı turplar da ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları da yine bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkartılıyor.
İstanbul'u zehir bir sarmaşık misali saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor. Daha iki yıl öncesine kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri şahısla ilgili söylediklerini duydukça Allah bu milletin yüzüne bakmış diyoruz. Gündemlerinde ne millet, unutmayın, ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar. Hâsılı, millete ve memlekete hiçbir faydaları olmadığı gibi, bir de toksik siyasetleriyle Türkiye'ye ve ülkemizin ekonomisine zarar veriyorlar. Sonra da çıkıp meclis kürsüsünde mazot bidonuyla halkçılık yapıyorlar. Ne diyelim? Rabbim ülkemizi ve milletimizi bunların insafına bırakmasın.

Çiftçiye yeni kredi paketi

Sera kurmak üreticilerimize yeni kredi paketiyle destek oluyoruz. 10 dekarın altındaki sera yatırımı için 10 yıla kadar vadeli 10 milyona kadar kredi imkanı sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde 20'si öz kaynak olması gerekirken, genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde 10 uygulanacak. Büyükbaş süt hayvancılığı yağan işletmelerin 1 yıl anapara ödemesiz 7 yıla kadar vadeyle 5 milyon lira yatırım kredisi veriyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimizde ihmal etmiyoruz. 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesindeki küçük baş kredilerinin limitini 600 bin liradan, 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz."
Trafik ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
EKONOMİ
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Son 2 gün, cezası var
12:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала