https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/cumhurbaskani-erdogan-tarih-isaret-etti-tum-ciftcilerin-zararlari-karsilanacak-1097423918.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tarım kredisi paketinin detaylarını açıkladı: 10 yıl vadeli 10 milyon lira kredi imkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tarım kredisi paketinin detaylarını açıkladı: 10 yıl vadeli 10 milyon lira kredi imkanı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, nisan ayında gerçekleşen zirai don olayına değinerek "Kasıma kadar, hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T15:05+0300

2025-06-28T15:05+0300

2025-06-28T16:14+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

çiftçi

ziraat bankası

kredi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması Programı"nda konuştu. Erdoğan, Ziraat Bankası'nın üreticilere yönelik hazırladığı yeni kredi destek paketinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "10 dekarın altındaki sera yatırımı için 10 yıla kadar vadeli 10 milyona kadar kredi imkanı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Kırsal kalkınma alanında da çiftçilerimize çeşitli destekler veriyoruz. Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız. Geçen yıl 71 ilde 715 bin liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın üretenin istihdam oluşturanın tüm imkanlarımızla yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Kırsal kalkınma programı IPARD'la toplam bütçesi 301 milyon avro olan 6 çağrıya çıktık. 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz.Bir hususu ifade etmek istiyorum, ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Ana muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler meselesinde, çiftçinin şu kadar borcu var diyerek ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler. Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde. Ziraat Bankası'nda bu oran yüzde 99'a çıkıyor. Ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir.23 yıldır duruşumuzdan taviz vermedik. Nisan ayında başımıza gelen zirai don olayında sergiledik. Hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını temin ediyoruz. Kasıma kadar, hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız.Yıllarca beraber yol yürüdükleri, iş tuttukları, belediyelerde üst düzey görev verdikleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını, nasıl birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladılar. Halka hizmet için harcanması gereken kaynakların siyaseti dizayn etmek için nasıl pervasızca kullanıldığı tek tek deşifre oluyor. Heybedeki irili ufaklı turplar da ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları da yine bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkartılıyor.İstanbul'u zehir bir sarmaşık misali saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor. Daha iki yıl öncesine kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri şahısla ilgili söylediklerini duydukça Allah bu milletin yüzüne bakmış diyoruz. Gündemlerinde ne millet, unutmayın, ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar. Hâsılı, millete ve memlekete hiçbir faydaları olmadığı gibi, bir de toksik siyasetleriyle Türkiye'ye ve ülkemizin ekonomisine zarar veriyorlar. Sonra da çıkıp meclis kürsüsünde mazot bidonuyla halkçılık yapıyorlar. Ne diyelim? Rabbim ülkemizi ve milletimizi bunların insafına bırakmasın.Çiftçiye yeni kredi paketiSera kurmak üreticilerimize yeni kredi paketiyle destek oluyoruz. 10 dekarın altındaki sera yatırımı için 10 yıla kadar vadeli 10 milyona kadar kredi imkanı sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde 20'si öz kaynak olması gerekirken, genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde 10 uygulanacak. Büyükbaş süt hayvancılığı yağan işletmelerin 1 yıl anapara ödemesiz 7 yıla kadar vadeyle 5 milyon lira yatırım kredisi veriyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimizde ihmal etmiyoruz. 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesindeki küçük baş kredilerinin limitini 600 bin liradan, 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-son-2-gun-cezasi-var-1097419255.html

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recep tayyip erdoğan, çiftçi, ziraat bankası, kredi