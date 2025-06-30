https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/chp-kurultay-davasinda-erteleme-karari-1097452216.html

CHP kurultay davasında erteleme kararı

CHP kurultay davasında erteleme kararı

Sputnik Türkiye

CHP’de 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, ceza yargılaması ve görevsizlik kararlarına yapılan itirazların sonucunun beklenmesine... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T11:32+0300

2025-06-30T11:32+0300

2025-06-30T11:37+0300

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan ve parti içinde “mutlak butlan” tartışmalarına neden olan dava, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, dava sürecine ilişkin ceza yargılaması ve görevsizlik itirazlarının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül’e erteledi.Dava saat 10.00’da başlarken, ilk bölümde taraf avukatlarının beyanları alındı. Davacı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, duruşmada “mutlak butlan” ifadesini yineleyerek kurultayın usulsüz yürütüldüğünü iddia etti. Üregen, divan başkanının tarafsız davranmadığını ve genel başkanlık seçiminin şaibeli olduğunu öne sürdü.Kurultay geçersiz sayılsın talebiAvukat Üregen, hem olağan hem de olağanüstü kurultayın geçersiz ilan edilmesini istedi. Ayrıca davada sözlü yargılama aşamasına geçilmesini talep ederek, Parti Meclisi üyelerinin davaya katılma taleplerinin reddini istedi.CHP’yi temsil eden avukat Çağlar Çağlayan, davacı avukatının “gayri meşru” ifadesine tepki gösterdi. Çağlayan, “Amaç sandık koymaktır, sonuç ortaya çıkmıştır, haliyle de dava konusuz kalmıştır.” diyerek davanın esastan reddini savundu. CHP tarafı ayrıca ek süre talebinde bulunmadığını da belirtti.Mahkemeden erteleme kararı çıktıMahkeme heyeti, ceza yargılaması süreci ve görevsizlik kararlarına ilişkin itirazların sonucunun beklenmesine hükmederek davayı 8 Eylül 2025 tarihine erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/gozlerin-cevrildigi-chpnin-kurultay-davasi-bugun-hangi-kararlar-cikabilir-1097445766.html

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