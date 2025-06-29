https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/adalet-bakani-acikladi-orman-yanginlarina-iliskin-17-kisi-gozaltina-alindi-1097431880.html
Adalet Bakanı açıkladı: Orman yangınlarına ilişkin 17 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı açıkladı: Orman yangınlarına ilişkin 17 kişi gözaltına alındı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26-28 Haziran arasında bazı illerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 zanlının gözaltına alındığını... 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T11:14+0300
2025-06-29T11:14+0300
2025-06-29T11:14+0300
türki̇ye
orman yangını
adalet bakanı
yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Tunç'tan, orman yangınlarına ilişkin açıklama geldi. Tunç, 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.Orman yangınlarında 17 gözaltıTunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Bakan Tunç, şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-aciklama-yapiyor-yanginlarda-son-durum-ne-1097429702.html
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orman yangını, adalet bakanı, yılmaz tunç
orman yangını, adalet bakanı, yılmaz tunç
Adalet Bakanı açıkladı: Orman yangınlarına ilişkin 17 kişi gözaltına alındı
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26-28 Haziran arasında bazı illerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
Adalet Bakanı Tunç'tan, orman yangınlarına ilişkin açıklama geldi. Tunç, 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Orman yangınlarında 17 gözaltı
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Tunç, şunları ifade etti:
"Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."