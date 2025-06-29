https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/ukrayna-anti-personel-mayinlarinin-kullanimini-yasaklayan-ottawa-sozlesmesinden-cekildi-1097436139.html

Ukrayna, anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nden çekildi

Ukrayna, anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nden çekildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın, anti-personel mayınlarının kullanımını, depolanmasını, üretimini ve devredilmesini yasaklayan 1999 Ottawa Sözleşmesi'nden çekildiği öğrenildi. 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T15:35+0300

2025-06-29T15:35+0300

2025-06-29T15:35+0300

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Ukraynalı parlamenter Roman Kostenko, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, anti-personel mayınların kullanımını, depolanmasını ve üretimini yasaklayan 1999 Ottawa Sözleşmesi'nden çekilme kararını yürürlüğe koyduğunu belirtti.Ukrayna çevirimiçi gazetesi Zerkalo Nedeli Telegram kanalında yer alan habere göre Kostenko, “Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, Ukrayna’nın anti-personel mayınların kullanımını, depolanmasını ve üretimini yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin kararını yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı” açıklamasında bulundu.Anti-personel mayınlarının kullanımını, depolanmasını, üretimini ve devredilmesini yasaklayan ve imha edilmesi şartını getiren Ottawa Sözleşmesi 3 Aralık 1997’de imzalanmış ve 1 Mart 1999’da yürürlüğe girmişti. Sözleşmeye 163 ülke katılmıştı.

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ukrayna, ukrayna parlamentosu, yüksek rada, ottawa, vladimir zelenskiy, kararname, çekilme