https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/ukrayna-anti-personel-mayinlarinin-kullanimini-yasaklayan-ottawa-sozlesmesinden-cekildi-1097436139.html
Ukrayna, anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nden çekildi
Ukrayna, anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nden çekildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın, anti-personel mayınlarının kullanımını, depolanmasını, üretimini ve devredilmesini yasaklayan 1999 Ottawa Sözleşmesi'nden çekildiği öğrenildi. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T15:35+0300
2025-06-29T15:35+0300
2025-06-29T15:35+0300
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kararname
çekilme
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Ukraynalı parlamenter Roman Kostenko, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, anti-personel mayınların kullanımını, depolanmasını ve üretimini yasaklayan 1999 Ottawa Sözleşmesi'nden çekilme kararını yürürlüğe koyduğunu belirtti.Ukrayna çevirimiçi gazetesi Zerkalo Nedeli Telegram kanalında yer alan habere göre Kostenko, “Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, Ukrayna’nın anti-personel mayınların kullanımını, depolanmasını ve üretimini yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin kararını yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı” açıklamasında bulundu.Anti-personel mayınlarının kullanımını, depolanmasını, üretimini ve devredilmesini yasaklayan ve imha edilmesi şartını getiren Ottawa Sözleşmesi 3 Aralık 1997’de imzalanmış ve 1 Mart 1999’da yürürlüğe girmişti. Sözleşmeye 163 ülke katılmıştı.
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ukrayna, ukrayna parlamentosu, yüksek rada, ottawa, vladimir zelenskiy, kararname, çekilme
ukrayna, ukrayna parlamentosu, yüksek rada, ottawa, vladimir zelenskiy, kararname, çekilme
Ukrayna, anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nden çekildi
Ukrayna’nın, anti-personel mayınlarının kullanımını, depolanmasını, üretimini ve devredilmesini yasaklayan 1999 Ottawa Sözleşmesi'nden çekildiği öğrenildi.
Ukraynalı parlamenter Roman Kostenko, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, anti-personel mayınların kullanımını, depolanmasını ve üretimini yasaklayan 1999 Ottawa Sözleşmesi'nden çekilme kararını yürürlüğe koyduğunu belirtti.
Ukrayna çevirimiçi gazetesi Zerkalo Nedeli Telegram kanalında yer alan habere göre Kostenko, “Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, Ukrayna’nın anti-personel mayınların kullanımını, depolanmasını ve üretimini yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin kararını yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı” açıklamasında bulundu.
Anti-personel mayınlarının kullanımını, depolanmasını, üretimini ve devredilmesini yasaklayan ve imha edilmesi şartını getiren Ottawa Sözleşmesi 3 Aralık 1997’de imzalanmış ve 1 Mart 1999’da yürürlüğe girmişti. Sözleşmeye 163 ülke katılmıştı.