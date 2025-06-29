Engebeli arazi zorladı, yağmur yardım etti: Orman Bakanı Yumaklı yangınlardaki son durumu açıkladı, kontrol altında mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
08:15
2 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları Antarktika’da: Mikroplastik araştırması
08:35
2 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
09:06
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
09:18
7 dk
SESLİ HABER
Apollo’dan Artemis’e: Ay yolculuğu neden eskisinden daha zor?
09:33
5 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
09:45
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
10:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Yaydan kalbe: Kemankeş ile çilekeşin hikâyesi
12:07
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
12:23
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Sofrada ne varsa önce toprakta başladı’
13:06
2 dk
SESLİ HABER
'Üzerinde güneş batmayan hat' 500-T'nin yeni güzergahı belli oldu
13:12
6 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
13:25
4 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
13:37
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
14:11
5 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
14:21
7 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
14:33
3 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
14:41
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Erdoğan, Macron'la eğlendi
15:19
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
15:25
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın 'süper kahramanı': Cüneyt Arkın
15:37
9 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
15:49
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
15:56
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM ÖZEL
Çocuk sağlığında dikkat edilmesi gerekenler
17:07
118 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:18
9 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
19:50
8 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
21:17
15 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
21:44
6 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
22:30
7 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
23:03
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
23:13
28 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Erdoğan, Macron'la eğlendi
10:12
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
10:22
5 dk
SESLİ HABER
Apollo’dan Artemis’e: Ay yolculuğu neden eskisinden daha zor?
10:34
5 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
10:42
5 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
10:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Kalabalıklar toplandı, söz bedene büründü: Bir deyimin doğuşu
12:06
3 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
12:11
5 dk
SESLİ HABER
'Üzerinde güneş batmayan hat' 500-T'nin yeni güzergahı belli oldu
12:23
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:40
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
13:09
8 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
13:25
4 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
13:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Ev almak kolay peki ya komşu?’
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
14:11
20 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
14:38
9 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
14:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:02
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
18:10
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
18:22
7 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları Antarktika’da: Mikroplastik araştırması
18:54
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
19:01
28 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
20:30
9 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
21:18
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
21:44
4 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:19
2 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
22:30
3 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
22:42
6 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
22:55
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-aciklama-yapiyor-yanginlarda-son-durum-ne-1097429702.html
Engebeli arazi zorladı, yağmur yardım etti: Orman Bakanı Yumaklı yangınlardaki son durumu açıkladı, kontrol altında mı?
Engebeli arazi zorladı, yağmur yardım etti: Orman Bakanı Yumaklı yangınlardaki son durumu açıkladı, kontrol altında mı?
Sputnik Türkiye
Son 3 günde birçok ayrı şehirde çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıklama yapıyor. Yumaklı Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e ulaşan... 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T10:11+0300
2025-06-29T11:04+0300
türki̇ye
orman yangını
yangın
bilecik
tarım ve orman bakanlığı
i̇zmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1d/1097429766_0:317:2992:2000_1920x0_80_0_0_8d9d60e61ae52a73dbe9aa6ef05208cd.jpg
Havalar ısındı, orman yangınları da tüm önlemlere rağmen arttı. cuma ve cumartesi günleri 150 ayrı noktada orman yangını çıktı. Orman Bakanı Yumaklı yangınlara ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.Orman Bakanı: Büyük oranda kontrol altındaTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirterek, "Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor." dedi.Engebeli arazi zorladı, yağmur yardım ettiBakan Yumaklı, orman yangının çıktığı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Orman Yönetim Aracı'nın önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşamki bilgilendirmede yurt genelinde Sakarya-Bilecik, Manisa-Akhisar, Bolu-Göynük, Bilecik-Osmaneli yangınlarının aktif olarak devam ettiğini aktardıklarını anımsattı.Yumaklı, "Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük kontrol altına alındı. Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor." açıklamasında bulundu.Sakarya-Bilecik ve Manisa Akhisar'daki soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yumaklı, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini, zaman zaman tütmelerin yaşanabileceğini ancak bunun endişe verecek bir durum olmadığını anlattı.Bakan Yumaklı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğüne değinerek, Sakarya-Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmurun ekiplerin işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.Sakarya-Bilecik hattında devam eden çalışmalarda ekiplerin dün gece bütün güçlerini vererek 5-6 saatte yaklaşık 58 kilometrelik orman yolu açtığını bildiren Yumaklı, "Buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak açısından bu çok çarpıcı bir rakam. Arazinin çok engebeli ve çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı ama hamdolsun şu an itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum." diye konuştu.İki günde 150 orman yangınıSadece Cuma ve Cumartesi günleri 150 orman yangını çıktı.Orman yangınlarına ilişkin dün açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bilecik'te yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu:Bilecik'te köyler tahliye edildiSakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı.Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı.Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü. Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi.Orman yangınlarının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü ise alevlerin arasında kaldı. Ormandan sıçrayan alevlerin çıkardığı yangın kısa sürede tüm köyü sardı.Valilik kararıyla boşaltılan köyün girişindeki 2 ev dışındaki tüm evler alevlere teslim oldu. Henüz alevlerin söndürülmediği köyde evlerde bulunan eşyalar ve tüpler nedeniyle küçük patlamalar da meydana geldi.Manisa'da orman yangınıManisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde devam ediyor.Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı. Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile bir çok kurum temsilcisiyle gönüllüler görev yapıyor.Bursa'da çöplük alanda yangınBursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı ile Gündüzlü mahalleleri arasında bulunan çöplük alanda saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.11 şüpheli gözaltındaJandarma Genel Komutanlığı, 27-28 Haziran tarihlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.Bu soruşturmalar kapsamında toplam 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştıSakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yayılan yangın nedeniyle oluşan duman, Eskişehir'e kadar geldi.Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü. Duman kokusu da hissedilir düzeyde arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/bakan-yumakli-orman-yanginlarindaki-son-durumu-acikladi-6-yangindan-3u-riskli-1097426147.html
türki̇ye
bilecik
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1d/1097429766_212:0:2879:2000_1920x0_80_0_0_34308e552294e774df3cbf787213b4eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
orman yangını, yangın, bilecik, tarım ve orman bakanlığı, i̇zmir
orman yangını, yangın, bilecik, tarım ve orman bakanlığı, i̇zmir

Engebeli arazi zorladı, yağmur yardım etti: Orman Bakanı Yumaklı yangınlardaki son durumu açıkladı, kontrol altında mı?

10:11 29.06.2025 (güncellendi: 11:04 29.06.2025)
© Osman URASBodrum'da yangın
Bodrum'da yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2025
© Osman URAS
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Son 3 günde birçok ayrı şehirde çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıklama yapıyor. Yumaklı Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e ulaşan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ifade etti.
Havalar ısındı, orman yangınları da tüm önlemlere rağmen arttı. cuma ve cumartesi günleri 150 ayrı noktada orman yangını çıktı. Orman Bakanı Yumaklı yangınlara ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.

Orman Bakanı: Büyük oranda kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirterek, "Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor." dedi.

Engebeli arazi zorladı, yağmur yardım etti

Bakan Yumaklı, orman yangının çıktığı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Orman Yönetim Aracı'nın önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşamki bilgilendirmede yurt genelinde Sakarya-Bilecik, Manisa-Akhisar, Bolu-Göynük, Bilecik-Osmaneli yangınlarının aktif olarak devam ettiğini aktardıklarını anımsattı.
Yumaklı, "Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük kontrol altına alındı. Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor." açıklamasında bulundu.
Sakarya-Bilecik ve Manisa Akhisar'daki soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yumaklı, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini, zaman zaman tütmelerin yaşanabileceğini ancak bunun endişe verecek bir durum olmadığını anlattı.
Bakan Yumaklı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğüne değinerek, Sakarya-Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmurun ekiplerin işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.
Sakarya-Bilecik hattında devam eden çalışmalarda ekiplerin dün gece bütün güçlerini vererek 5-6 saatte yaklaşık 58 kilometrelik orman yolu açtığını bildiren Yumaklı, "Buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak açısından bu çok çarpıcı bir rakam. Arazinin çok engebeli ve çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı ama hamdolsun şu an itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum." diye konuştu.

İki günde 150 orman yangını

Sadece Cuma ve Cumartesi günleri 150 orman yangını çıktı.
Orman yangınlarına ilişkin dün açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bilecik'te yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Son 2 günde ülkemizde çıkan yangın sayısı 150. Bunun sadece 83 tanesi bugün çıktı. Şu an ülkemizde 8 aktif yangın var ancak bunlardan 4 tanesi kısmen kontrol altına alındı"

Bilecik'te köyler tahliye edildi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı.
Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı.
Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü. Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi.
Orman yangınlarının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü ise alevlerin arasında kaldı. Ormandan sıçrayan alevlerin çıkardığı yangın kısa sürede tüm köyü sardı.
Valilik kararıyla boşaltılan köyün girişindeki 2 ev dışındaki tüm evler alevlere teslim oldu. Henüz alevlerin söndürülmediği köyde evlerde bulunan eşyalar ve tüpler nedeniyle küçük patlamalar da meydana geldi.

Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde devam ediyor.
Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.
Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı. Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile bir çok kurum temsilcisiyle gönüllüler görev yapıyor.

Bursa'da çöplük alanda yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı ile Gündüzlü mahalleleri arasında bulunan çöplük alanda saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

11 şüpheli gözaltında

Jandarma Genel Komutanlığı, 27-28 Haziran tarihlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bu soruşturmalar kapsamında toplam 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.
Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yayılan yangın nedeniyle oluşan duman, Eskişehir'e kadar geldi.
Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü. Duman kokusu da hissedilir düzeyde arttı.
© AA / Zehra OnganBilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı
Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2025
Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı
© AA / Zehra Ongan
Sakarya orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
TÜRKİYE
Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 6 yangından 3'ü riskli
Dün, 16:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала