https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-aciklama-yapiyor-yanginlarda-son-durum-ne-1097429702.html

Engebeli arazi zorladı, yağmur yardım etti: Orman Bakanı Yumaklı yangınlardaki son durumu açıkladı, kontrol altında mı?

Engebeli arazi zorladı, yağmur yardım etti: Orman Bakanı Yumaklı yangınlardaki son durumu açıkladı, kontrol altında mı?

Sputnik Türkiye

Son 3 günde birçok ayrı şehirde çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıklama yapıyor. Yumaklı Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e ulaşan... 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T10:11+0300

2025-06-29T10:11+0300

2025-06-29T11:04+0300

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Havalar ısındı, orman yangınları da tüm önlemlere rağmen arttı. cuma ve cumartesi günleri 150 ayrı noktada orman yangını çıktı. Orman Bakanı Yumaklı yangınlara ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.Orman Bakanı: Büyük oranda kontrol altındaTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirterek, "Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor." dedi.Engebeli arazi zorladı, yağmur yardım ettiBakan Yumaklı, orman yangının çıktığı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Orman Yönetim Aracı'nın önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşamki bilgilendirmede yurt genelinde Sakarya-Bilecik, Manisa-Akhisar, Bolu-Göynük, Bilecik-Osmaneli yangınlarının aktif olarak devam ettiğini aktardıklarını anımsattı.Yumaklı, "Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük kontrol altına alındı. Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor." açıklamasında bulundu.Sakarya-Bilecik ve Manisa Akhisar'daki soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yumaklı, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini, zaman zaman tütmelerin yaşanabileceğini ancak bunun endişe verecek bir durum olmadığını anlattı.Bakan Yumaklı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğüne değinerek, Sakarya-Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmurun ekiplerin işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.Sakarya-Bilecik hattında devam eden çalışmalarda ekiplerin dün gece bütün güçlerini vererek 5-6 saatte yaklaşık 58 kilometrelik orman yolu açtığını bildiren Yumaklı, "Buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak açısından bu çok çarpıcı bir rakam. Arazinin çok engebeli ve çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı ama hamdolsun şu an itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum." diye konuştu.İki günde 150 orman yangınıSadece Cuma ve Cumartesi günleri 150 orman yangını çıktı.Orman yangınlarına ilişkin dün açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bilecik'te yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu:Bilecik'te köyler tahliye edildiSakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı.Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı.Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü. Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi.Orman yangınlarının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü ise alevlerin arasında kaldı. Ormandan sıçrayan alevlerin çıkardığı yangın kısa sürede tüm köyü sardı.Valilik kararıyla boşaltılan köyün girişindeki 2 ev dışındaki tüm evler alevlere teslim oldu. Henüz alevlerin söndürülmediği köyde evlerde bulunan eşyalar ve tüpler nedeniyle küçük patlamalar da meydana geldi.Manisa'da orman yangınıManisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde devam ediyor.Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı. Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile bir çok kurum temsilcisiyle gönüllüler görev yapıyor.Bursa'da çöplük alanda yangınBursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı ile Gündüzlü mahalleleri arasında bulunan çöplük alanda saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.11 şüpheli gözaltındaJandarma Genel Komutanlığı, 27-28 Haziran tarihlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.Bu soruşturmalar kapsamında toplam 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştıSakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yayılan yangın nedeniyle oluşan duman, Eskişehir'e kadar geldi.Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü. Duman kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/bakan-yumakli-orman-yanginlarindaki-son-durumu-acikladi-6-yangindan-3u-riskli-1097426147.html

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