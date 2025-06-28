https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/bakan-yumakli-orman-yanginlarindaki-son-durumu-acikladi-6-yangindan-3u-riskli-1097426147.html

Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 6 yangından 3'ü riskli

Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 6 yangından 3'ü riskli

Sputnik Türkiye

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla orman yangını tehdidi arttı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 2 günde 113 büyük ölçekli yangın... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T16:19+0300

2025-06-28T16:19+0300

2025-06-28T16:28+0300

türki̇ye

orman

orman yangını

i̇brahim yumaklı

sakarya

bilecik

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 48 saatte Türkiye genelinde 113 büyük ölçekli orman yangını meydana geldiğini açıkladı. Bunlardan yalnızca 6’sı kontrol altına alınmayı beklerken, üç yangın hâlâ ciddi risk teşkil ediyor.Sakarya-Bilecik yangını rüzgar nedeniyle büyüdüBakan Yumaklı, Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik’e sıçrayan yangının en riskli yangınlardan biri olduğunu belirtti. Yangına ilk müdahale 7 dakika içinde yapıldı ancak şiddetli rüzgar, müdahaleleri etkisiz hale getirdi. Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:“Şiddetli ve kararsız rüzgar bizim müdahalelerimizi büyük oranda boşa çıkardı. Etki-sonuç almamızı uzattı.”13 köy tahliye edildiCoğrafi zorluklar nedeniyle bölgeye hava araçları sevk ediliyor. Yangın sebebiyle Sakarya’da 2, Bilecik’te 11 köy olmak üzere toplam 13 köy tedbiren tahliye edildi. Bakan, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını vurguladı.Akhisar ve Göynük’te de yangın tehlikesiİkinci riskli yangının Manisa’nın Akhisar ilçesinde olduğunu açıklayan Yumaklı, müdahalenin 3 uçak ve 11 helikopterle sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Bolu’nun Göynük ilçesinde geçen yıl büyük acılar yaşanan bölgede benzer bir yangın çıktığını ve ekiplerin müdahaleye başladığını duyurdu.Yangınlarda insan faktörü öne çıkıyorYangınların çoğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, vatandaşları uyararak şu sözleri söyledi:“Yangını iklim değişikliği ya da şartları çıkartmıyor, yangını insanlar çıkarıyor. Orman yangınları milli servettir. Yerleşim yerleriyle ormanlar iç içe, aşırı hassasiyet göstermeliyiz.”Gözaltılar var, teyakkuz sürecekYangınlarla ilgili şu ana kadar 3 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Yumaklı, yangınlara karşı 15 Ekim 2025’e kadar teyakkuz halinde olunacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/sakaryadaki-orman-yangini-bilecike-sicradi-bir-koydeki-evler-kul-oldu-1097416421.html

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bilecik

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orman, orman yangını, i̇brahim yumaklı, sakarya, bilecik