https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/beykozda-bogulma-tehlikesi-geciren-3-kisiden-2si-kurtarildi-sariyerde-kaybolan-2-kisi-icin-1097438147.html
Beykoz'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, Sarıyer'de kaybolan 2 kişi için çalışmalar sürüyor
Beykoz'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, Sarıyer'de kaybolan 2 kişi için çalışmalar sürüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Beykoz'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarılırken bir kişi aranıyor. Sarıyer'de ise denizde kaybolan 2 kişi için arama... 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T18:31+0300
2025-06-29T18:31+0300
2025-06-29T18:31+0300
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Beykoz'daki Yağlıdere Koyu'ndaki iki farklı noktada denize giren 3 kişiden 1'i kayboldu, 2'si kurtarıldı.İhbar üzerine olay yerine giden polis, sahil güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerinin kaybolan 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.Ekiplerce sudan çıkarılan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Ayrıca, Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda sabah saatlerinde denize girdikten sonra kaybolan 2 kişi için yürütülen arama çalışması devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/sicaklik-6-8-derece-dusuyor-firtina-uyarisi-yapildi-bircok-ilde-deniz-girmek-yasak-1097431334.html
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sarıyer, beykoz, sahil güvenlik, i̇stanbul, afad, boğulma
sarıyer, beykoz, sahil güvenlik, i̇stanbul, afad, boğulma
Beykoz'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, Sarıyer'de kaybolan 2 kişi için çalışmalar sürüyor
İstanbul Beykoz'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarılırken bir kişi aranıyor. Sarıyer'de ise denizde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Beykoz'daki Yağlıdere Koyu'ndaki iki farklı noktada denize giren 3 kişiden 1'i kayboldu, 2'si kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis, sahil güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerinin kaybolan 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce sudan çıkarılan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ayrıca, Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda sabah saatlerinde denize girdikten sonra kaybolan 2 kişi için yürütülen arama çalışması devam ediyor.