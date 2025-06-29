https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/beykozda-bogulma-tehlikesi-geciren-3-kisiden-2si-kurtarildi-sariyerde-kaybolan-2-kisi-icin-1097438147.html

Beykoz'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, Sarıyer'de kaybolan 2 kişi için çalışmalar sürüyor

Beykoz'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, Sarıyer'de kaybolan 2 kişi için çalışmalar sürüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Beykoz'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarılırken bir kişi aranıyor. Sarıyer'de ise denizde kaybolan 2 kişi için arama... 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T18:31+0300

2025-06-29T18:31+0300

2025-06-29T18:31+0300

türki̇ye

sarıyer

beykoz

sahil güvenlik

i̇stanbul

afad

boğulma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1d/1097438262_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c54b3a60298582fc76cf40f053b704a9.jpg

Beykoz'daki Yağlıdere Koyu'ndaki iki farklı noktada denize giren 3 kişiden 1'i kayboldu, 2'si kurtarıldı.İhbar üzerine olay yerine giden polis, sahil güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerinin kaybolan 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.Ekiplerce sudan çıkarılan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Ayrıca, Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda sabah saatlerinde denize girdikten sonra kaybolan 2 kişi için yürütülen arama çalışması devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/sicaklik-6-8-derece-dusuyor-firtina-uyarisi-yapildi-bircok-ilde-deniz-girmek-yasak-1097431334.html

türki̇ye

sarıyer

beykoz

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sarıyer, beykoz, sahil güvenlik, i̇stanbul, afad, boğulma