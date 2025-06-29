https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/sevcan-orhan-sahnede-fenalasti-agabeyinden-kalp-krizi-aciklamasi-1097429193.html

Sevcan Orhan sahnede fenalaştı: Ağabeyinden kalp krizi açıklaması

Sevcan Orhan sahnede fenalaştı: Ağabeyinden kalp krizi açıklaması

Sputnik Türkiye

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada aniden fenalaştı. Sosyal medyada kalp krizi geçirdiği iddialarının artması üzerine... 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T09:20+0300

2025-06-29T09:20+0300

2025-06-29T09:20+0300

türki̇ye

sevcan orhan

kalp krizi

tansiyon

sahne

hastane

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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan Kıbrıs'ta konser verdiği sırada fenalaştı.Sevcan Orhan'a ne oldu?Tansiyon düşmesi sebebiyle baygınlık geçiren sanatçıya ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.Orhan ardından tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.'Hastaneye kaldırıldı'Sevcan Orhan’ın ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hastaneden ayrıldıklarını söyledi.Orhan, "Sevcan Orhan, tansiyon düşmesi nedeniyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değildir. Şükürler olsun hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın zamanda sağlıkla sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran ve merak eden herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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