https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/sevcan-orhan-sahnede-fenalasti-agabeyinden-kalp-krizi-aciklamasi-1097429193.html
Sevcan Orhan sahnede fenalaştı: Ağabeyinden kalp krizi açıklaması
Sevcan Orhan sahnede fenalaştı: Ağabeyinden kalp krizi açıklaması
Sputnik Türkiye
Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada aniden fenalaştı. Sosyal medyada kalp krizi geçirdiği iddialarının artması üzerine... 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T09:20+0300
2025-06-29T09:20+0300
2025-06-29T09:20+0300
türki̇ye
sevcan orhan
kalp krizi
tansiyon
sahne
hastane
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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan Kıbrıs'ta konser verdiği sırada fenalaştı.Sevcan Orhan'a ne oldu?Tansiyon düşmesi sebebiyle baygınlık geçiren sanatçıya ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.Orhan ardından tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.'Hastaneye kaldırıldı'Sevcan Orhan’ın ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hastaneden ayrıldıklarını söyledi.Orhan, "Sevcan Orhan, tansiyon düşmesi nedeniyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değildir. Şükürler olsun hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın zamanda sağlıkla sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran ve merak eden herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/doc-dr-muhammet-keskin-anjiyo-riskleri-konusunda-uyardi-ulkemizde-ciddi-bir-anjiyostent-bagimliligi-1096838940.html
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Sevcan Orhan sahnede fenalaştı: Ağabeyinden kalp krizi açıklaması
Ayrıntılar geliyor
Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada aniden fenalaştı. Sosyal medyada kalp krizi geçirdiği iddialarının artması üzerine ağabeyi Cihan Orhan açıklama yaptı.
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan Kıbrıs'ta konser verdiği sırada fenalaştı.
Tansiyon düşmesi sebebiyle baygınlık geçiren sanatçıya ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.
Orhan ardından tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Sevcan Orhan’ın ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hastaneden ayrıldıklarını söyledi.
Orhan, "Sevcan Orhan, tansiyon düşmesi nedeniyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değildir. Şükürler olsun hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın zamanda sağlıkla sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran ve merak eden herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.