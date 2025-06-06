https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/doc-dr-muhammet-keskin-anjiyo-riskleri-konusunda-uyardi-ulkemizde-ciddi-bir-anjiyostent-bagimliligi-1096838940.html
Doç. Dr. Muhammet Keskin anjiyo riskleri konusunda uyardı: 'Ülkemizde ciddi bir anjiyo/stent bağımlılığı var'
Doç. Dr. Muhammet Keskin anjiyo riskleri konusunda uyardı: 'Ülkemizde ciddi bir anjiyo/stent bağımlılığı var'
Sputnik Türkiye
Uzmanlara göre son zamanlarda anjiyoya talep çok yaygınlaştı. Hatta rutin check-up’larda da yer verilmeye başlandı. Ancak anjiyo aynı zamanda riskleri olan bir... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T10:26+0300
2025-06-06T10:26+0300
2025-06-06T10:26+0300
sağlik
dr. muhammed keskin
muhammed duran keskin
kalp
anjiyo
stent
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Gazeteci Gökhan Özbek'in Ankara’da anjio esnasında kalp krizi geçirme sonucu yaşamını yitirmesi, anjiyo uygulamalarına dikkat çekti.'Anjiyo Türkiye'de neden yaygın, hangi durumlarda anjiyo kaçınılmaz?' soruları da merak konusu oldu. Hürriyet'e konuşan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Keskin Türkiye'de stent ve anjiyo konusunda aşırı merak olduğuna dikkat çekti ve “Ülkemizde ciddi bir anjiyo/stent bağımlılığı var. Herkes damarındaki tıkanıklığı açtırmak istiyor. Halbuki iyi bir medikal tedavi stent tedavisine üstündür. Özellikle kolesterol ilaçları en büyük koruyucudur. Kolesterol ilacınızı kesmeyin. Damarda yüzde 30-40 darlık var. ‘Hocam neden orayı açmadın’ diye soruyorlar. Yüzde 70’in altındaki darlıklar için müdahale gerekmez. Hatta size şunu söyleyeyim. Önemli olan yüzde 70’in üzerindeki darlıklara stent takmak değildir." dedi.'Amaç stent değil yaşam tarzını değiştirmek olmalı'Doktor Keskin hastanın yaşam tarzını değiştirmesinin kritik önemde olduğuna dikkat çekti ve darlık oranı yüzde 70 bile olsa kriz geçirme olasılığını azaltabilir dedi:Gökhan Özbek neden öldü?Ankara’da özel bir hastaneye anjiyo olmak için giden Özbek’in, işlem öncesinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Beynine pıhtı atması sonucu bilinci kapanan deneyimli gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/doc-dr-keskin-kalp-krizinde-uce-uc-kuralini-anlatti-kalpte-baski-sikisma-ve-yanma-ne-zaman-1088387295.html
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anjiyo, stent, muhammed keskin, muhammed keskin doktor, anjiyo stent, anjiyo riskli mi, stent taktırma
anjiyo, stent, muhammed keskin, muhammed keskin doktor, anjiyo stent, anjiyo riskli mi, stent taktırma
Doç. Dr. Muhammet Keskin anjiyo riskleri konusunda uyardı: 'Ülkemizde ciddi bir anjiyo/stent bağımlılığı var'
Uzmanlara göre son zamanlarda anjiyoya talep çok yaygınlaştı. Hatta rutin check-up’larda da yer verilmeye başlandı. Ancak anjiyo aynı zamanda riskleri olan bir uygulama. Kalp krizine ve hatta beyin kanamasına bile yol açabiliyor. İşte uzmanların uyarıları...
Gazeteci Gökhan Özbek'in Ankara’da anjio esnasında kalp krizi geçirme sonucu yaşamını yitirmesi, anjiyo uygulamalarına dikkat çekti.
'Anjiyo Türkiye'de neden yaygın, hangi durumlarda anjiyo kaçınılmaz?' soruları da merak konusu oldu. Hürriyet'e konuşan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Keskin Türkiye'de stent ve anjiyo konusunda aşırı merak olduğuna dikkat çekti ve “Ülkemizde ciddi bir anjiyo/stent bağımlılığı var. Herkes damarındaki tıkanıklığı açtırmak istiyor. Halbuki iyi bir medikal tedavi stent tedavisine üstündür. Özellikle kolesterol ilaçları en büyük koruyucudur. Kolesterol ilacınızı kesmeyin. Damarda yüzde 30-40 darlık var. ‘Hocam neden orayı açmadın’ diye soruyorlar. Yüzde 70’in altındaki darlıklar için müdahale gerekmez. Hatta size şunu söyleyeyim. Önemli olan yüzde 70’in üzerindeki darlıklara stent takmak değildir." dedi.
'Amaç stent değil yaşam tarzını değiştirmek olmalı'
Doktor Keskin hastanın yaşam tarzını değiştirmesinin kritik önemde olduğuna dikkat çekti ve darlık oranı yüzde 70 bile olsa kriz geçirme olasılığını azaltabilir dedi:
Önemli olan yaşam tarzı değişikliğidir. Önemli olan risk faktörlerinin azaltılmasıdır. Sizin kolesterolünüz, tansiyonunuz, şekeriniz hep yüksek, damardaki darlık yüzde 30 olsa da siz kriz geçirebilirsiniz. Ama siz risk faktörlerini yönettiğinizde, damarlardaki darlık oranı yüzde 70’e bile ulaşsa kriz geçirme olasılığı ciddi oranda azalır. Yani darlık oranına takılmayın. ‘Hocam bu darlığı ben nasıl azaltabilirim’ diye düşünmeyin. Siz risk faktörlerini iyi yönetin. Anjiyo ve stent bağımlısı olmaktan kurtulalım.”
Ankara’da özel bir hastaneye anjiyo olmak için giden Özbek’in, işlem öncesinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Beynine pıhtı atması sonucu bilinci kapanan deneyimli gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.