https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/doc-dr-muhammet-keskin-anjiyo-riskleri-konusunda-uyardi-ulkemizde-ciddi-bir-anjiyostent-bagimliligi-1096838940.html

Doç. Dr. Muhammet Keskin anjiyo riskleri konusunda uyardı: 'Ülkemizde ciddi bir anjiyo/stent bağımlılığı var'

Doç. Dr. Muhammet Keskin anjiyo riskleri konusunda uyardı: 'Ülkemizde ciddi bir anjiyo/stent bağımlılığı var'

Sputnik Türkiye

Uzmanlara göre son zamanlarda anjiyoya talep çok yaygınlaştı. Hatta rutin check-up’larda da yer verilmeye başlandı. Ancak anjiyo aynı zamanda riskleri olan bir... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T10:26+0300

2025-06-06T10:26+0300

2025-06-06T10:26+0300

sağlik

dr. muhammed keskin

muhammed duran keskin

kalp

anjiyo

stent

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Gazeteci Gökhan Özbek'in Ankara’da anjio esnasında kalp krizi geçirme sonucu yaşamını yitirmesi, anjiyo uygulamalarına dikkat çekti.'Anjiyo Türkiye'de neden yaygın, hangi durumlarda anjiyo kaçınılmaz?' soruları da merak konusu oldu. Hürriyet'e konuşan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Keskin Türkiye'de stent ve anjiyo konusunda aşırı merak olduğuna dikkat çekti ve “Ülkemizde ciddi bir anjiyo/stent bağımlılığı var. Herkes damarındaki tıkanıklığı açtırmak istiyor. Halbuki iyi bir medikal tedavi stent tedavisine üstündür. Özellikle kolesterol ilaçları en büyük koruyucudur. Kolesterol ilacınızı kesmeyin. Damarda yüzde 30-40 darlık var. ‘Hocam neden orayı açmadın’ diye soruyorlar. Yüzde 70’in altındaki darlıklar için müdahale gerekmez. Hatta size şunu söyleyeyim. Önemli olan yüzde 70’in üzerindeki darlıklara stent takmak değildir." dedi.'Amaç stent değil yaşam tarzını değiştirmek olmalı'Doktor Keskin hastanın yaşam tarzını değiştirmesinin kritik önemde olduğuna dikkat çekti ve darlık oranı yüzde 70 bile olsa kriz geçirme olasılığını azaltabilir dedi:Gökhan Özbek neden öldü?Ankara’da özel bir hastaneye anjiyo olmak için giden Özbek’in, işlem öncesinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Beynine pıhtı atması sonucu bilinci kapanan deneyimli gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/doc-dr-keskin-kalp-krizinde-uce-uc-kuralini-anlatti-kalpte-baski-sikisma-ve-yanma-ne-zaman-1088387295.html

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