https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/irandan-bmgkya-israil-ve-abd-ile-ilgili-cagri-1097438995.html
İran'dan BMGK'ya İsrail ve ABD ile ilgili çağrı: 'Zararların tazmin edilmesini istiyoruz'
İran'dan BMGK'ya İsrail ve ABD ile ilgili çağrı: 'Zararların tazmin edilmesini istiyoruz'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) İsrail ve ABD’yi saldırganlık eyleminin başlatıcısı olarak tanımaya çağırdı. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T19:53+0300
2025-06-29T19:53+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı mektupta, Tel Aviv ve Washington’un saldırganlık eyleminin sorumluları olarak tanınmasını ve İran’a yönelik saldırılar nedeniyle verilen zararların tazmin edilmesini talep etti.Arakçi’nin resmi Telegram kanalında yayımlanan mektup metninde, “BM Güvenlik Konseyi’nden, İsrail rejimi ve ABD’yi saldırganlık eyleminin başlatıcısı olarak tanımasını ve bu eylemin sonuçlarından sorumlu olduklarını, tazminat ödemeyi ve zararın karşılanmasını resmi olarak kabul etmesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Arakçi, BM Güvenlik Konseyi’ni bu saldırganlıkta sorumluluğu bulunanları hesap vermeye çağırdı ve benzer suçların tekrarlanmasının önlenmesini istedi.Çatışmalar nasıl başladı?İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı. Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı. İran, suçlamaları reddederek kendi saldırılarıyla İsrail'e karşılık vermişti. Taraflar 12 gün boyunca karşılıklı saldırılarda bulunmuş, ABD ise 22 Haziran gecesi İran’ın nükleer tesislerine tek seferlik bir saldırı düzenlemişti. Bunun üzerine Tahran, 23 Haziran akşamı ABD’nin Katar’daki El-Udeid Üssü’ne füze saldırısı düzenleyerek, İran tarafının gerilimi daha fazla tırmandırma niyetinde olmadığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Katar’daki Amerikan üssünün vurulmasıyla İran’ın “öfkesini boşalttığını” ve artık Ortadoğu’da barış ve uzlaşıya giden bir yolun mümkün olduğunu umduğunu ifade etmişti. Trump ayrıca, İsrail ve İran’ın 24 saat sonra “12 günlük savaşa resmi olarak son verecek” bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını belirtmişti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/rosatom-abd-paks-2-ngs-ile-baglantili-bankalara-yonelik-yaptirimlari-kaldiracak-1097437757.html
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i̇ran, abbas arakçi, donald trump, i̇srail, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm güvenlik konseyi, abd
i̇ran, abbas arakçi, donald trump, i̇srail, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm güvenlik konseyi, abd
İran'dan BMGK'ya İsrail ve ABD ile ilgili çağrı: 'Zararların tazmin edilmesini istiyoruz'
19:53 29.06.2025 (güncellendi: 19:59 29.06.2025)
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) İsrail ve ABD’yi saldırganlık eyleminin başlatıcısı olarak tanımaya çağırdı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı mektupta, Tel Aviv ve Washington’un saldırganlık eyleminin sorumluları olarak tanınmasını ve İran’a yönelik saldırılar nedeniyle verilen zararların tazmin edilmesini talep etti.
Arakçi’nin resmi Telegram kanalında yayımlanan mektup metninde, “BM Güvenlik Konseyi’nden, İsrail rejimi ve ABD’yi saldırganlık eyleminin başlatıcısı olarak tanımasını ve bu eylemin sonuçlarından sorumlu olduklarını, tazminat ödemeyi ve zararın karşılanmasını resmi olarak kabul etmesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
Ayrıca Arakçi, BM Güvenlik Konseyi’ni bu saldırganlıkta sorumluluğu bulunanları hesap vermeye çağırdı ve benzer suçların tekrarlanmasının önlenmesini istedi.
Çatışmalar nasıl başladı?
İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı.
Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı.
İran, suçlamaları reddederek kendi saldırılarıyla İsrail'e karşılık vermişti. Taraflar 12 gün boyunca karşılıklı saldırılarda bulunmuş, ABD ise 22 Haziran gecesi İran’ın nükleer tesislerine tek seferlik bir saldırı düzenlemişti.
Bunun üzerine Tahran, 23 Haziran akşamı ABD’nin Katar’daki El-Udeid Üssü’ne füze saldırısı düzenleyerek, İran tarafının gerilimi daha fazla tırmandırma niyetinde olmadığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Katar’daki Amerikan üssünün vurulmasıyla İran’ın “öfkesini boşalttığını” ve artık Ortadoğu’da barış ve uzlaşıya giden bir yolun mümkün olduğunu umduğunu ifade etmişti.
Trump ayrıca, İsrail ve İran’ın 24 saat sonra “12 günlük savaşa resmi olarak son verecek” bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını belirtmişti