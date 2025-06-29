https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/rusya-disisleri-bakani-lavrov-kazak-mevkidasiyla-iki-ulkenin-isbirliginin-gelistirilmesi-konusunu-1097440884.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kazak mevkidaşıyla iki ülkenin işbirliğinin geliştirilmesi konusunu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kazak mevkidaşıyla iki ülkenin işbirliğinin geliştirilmesi konusunu görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu Rus-Kazak işbirliğinin geliştirilmesi konusunu görüştü. 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T23:53+0300

2025-06-29T23:53+0300

2025-06-29T23:53+0300

sergey lavrov

dünya

rusya

kazakistan

kazakistan dışişleri bakanlığı

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Kırgızistan’ın Çolpon-Ata kentinde gerçekleşecek Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde, Kazak-Rus iş birliğinin gelişiminin görüşüldüğü bildirildi.Kazakistan Dışişleri Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada “Taraflar, Kazak-Rus iş birliğinin mevcut durumu ve siyasi, ekonomik, transit-taşımacılık ve enerji alanlarındaki gelişim perspektiflerini, ayrıca uluslararası kuruluşlar ve bölgesel entegrasyon birlikleri çerçevesindeki ikili iş birliğini ele aldı” ifadelerine yer verildi.Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, tarafların ayrıca bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ve üst düzey ikili temasların takvimini karşılıklı olarak değerlendirildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/rusya-ve-kuzey-kore-kulturel-alanda-is-birligi-plani-imzaladi---1097440130.html

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sergey lavrov, rusya, kazakistan, kazakistan dışişleri bakanlığı