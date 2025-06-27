https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/putin-rusya-ukrayna-ile-ucuncu-tur-muzakerelere-hazir-1097401722.html
Putin: Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere hazır
Putin: Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere hazır
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T18:24+0300
2025-06-27T18:24+0300
2025-06-27T18:22+0300
dünya
vladimir putin
avrasya ekonomik birliği (aeb)
rusya
ukrayna
avrasya
donald trump
batı
nato
müzakere
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Putin, Batı'nın Rusya'nın ekonomisini ‘gömme’ girişimlerini sert bir dille kınayarak, Donald Trump ile olası bir görüşmeden bahsetti.Ukrayna ile yeni bir müzakere turuna değinen Rus lider, Rusya'nın Ukrayna'ya 3 bin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerinin daha cesedini teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/putin-aeb-basarili-bir-entegrasyon-birligi-olarak-kuruldu-1097370098.html
rusya
ukrayna
avrasya
batı
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vladimir putin, avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya, ukrayna, avrasya, donald trump, batı, nato, müzakere
vladimir putin, avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya, ukrayna, avrasya, donald trump, batı, nato, müzakere
Putin: Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere hazır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) zirvesinin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Putin, Batı'nın Rusya'nın ekonomisini ‘gömme’ girişimlerini sert bir dille kınayarak, Donald Trump ile olası bir görüşmeden bahsetti.
Ukrayna ile yeni bir müzakere turuna değinen Rus lider, Rusya'nın Ukrayna'ya 3 bin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerinin daha cesedini teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.
Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:
Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere hazır
Ukrayna ve Rusya'nın birbirine tamamen zıt iki memorandum hazırladı, bunda şaşırtıcı bir şey yok.
Rus ve Ukraynalı müzakereciler operasyonel temas halinde.
Heyet başkanları şimdi yeni bir müzakere turu için olası tarihi görüşüyorlar.
Rusya ve Ukrayna arasındaki çözüme ilişkin taslak memorandumlar müzakerelerin üçüncü turunda ele alınacak
NATO'nun doğuya doğru genişlememesi konusunda Rusya ‘kandırıldı’, ‘bir santim bile genişleme olmayacak’ demelerine rağmen birkaç dalga halinde genişleme yaşandı.
Trump'la görüşmemiz mümkün: Buna hazırlanmaktan memnuniyet duyarız
Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler düzelmeye başladı, ilk adımlar atıldı.
Dış politika departmanları ve istihbarat servisleri arasında çalışma bağlantıları kurulmuş durumda.
Trump Ukrayna konusundaki anlaşmazlığı çözme arzusunda samimi.
Rusya, özel askeri operasyonu ülkenin hedeflediği sonuçla tamamlamak istiyor, savunma harcamaları buna yönelik, Avrupa'ya karşı saldırganlığa değil.
Savunma harcamaları ülkenin GSYH'sinin yüzde 6.3'ünü oluşturuyor.