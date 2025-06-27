https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/putin-rusya-ukrayna-ile-ucuncu-tur-muzakerelere-hazir-1097401722.html

Putin: Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere hazır

Putin: Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T18:24+0300

2025-06-27T18:24+0300

2025-06-27T18:22+0300

dünya

vladimir putin

avrasya ekonomik birliği (aeb)

rusya

ukrayna

avrasya

donald trump

batı

nato

müzakere

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Putin, Batı'nın Rusya'nın ekonomisini ‘gömme’ girişimlerini sert bir dille kınayarak, Donald Trump ile olası bir görüşmeden bahsetti.Ukrayna ile yeni bir müzakere turuna değinen Rus lider, Rusya'nın Ukrayna'ya 3 bin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerinin daha cesedini teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/putin-aeb-basarili-bir-entegrasyon-birligi-olarak-kuruldu-1097370098.html

rusya

ukrayna

avrasya

batı

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya, ukrayna, avrasya, donald trump, batı, nato, müzakere