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BRICS ülkeleri Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını önerdi
BRICS ülkeleri Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını önerdi
Sputnik Türkiye
BRICS ülkeleri, Ortadoğu’daki güvenlik durumunun tırmanmasından endişe ettiklerini ve Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T04:10+0300
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BRICS ülkeleri, dönem başkanlığını yürüten Brezilya hükümetinin açıklamasında, Ortadoğu’da nükleer silahlardan ve kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge oluşturulması çağrısında bulundu.Açıklamada, “Uluslararası kararlar doğrultusunda, Ortadoğu’da nükleer silahlardan ve diğer kitlesel imha silahlarından arındırılmış bir bölge kurulmasının gerekliliğini teyit ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.Ülkeler, İran’a yönelik askeri saldırılardan dolayı uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlal edildiğine derin kaygı duyduklarını ve Ortadoğu’daki güvenlik durumunun tırmanmasından endişe ettiklerini belirtti.BRICS, taraflara diyalog çağrısında bulunurken, uluslararası toplumu da bu süreci desteklemeye çağırdı.Neler olmuştu?ABD, 22 Haziran gecesi Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç İran nükleer tesisine saldırılar düzenledi.Bu, Tel Aviv ile Tahran arasındaki çatışmanın tırmanmasının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçtikten sonra gerçekleşti. 13 Haziran gecesi, İsrail Savunma Kuvvetleri, İran’ın gizli bir nükleer program yürüttüğü iddiasıyla geniş çaplı bir operasyona başladı.Saldırılarda üst düzey İranlı askerler ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. İran İslam Cumhuriyeti, karşılık olarak düşman askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.23 Haziran akşamı İran, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarına misilleme niteliğinde, ABD’nin Katar’daki El-Udeid Üssü’ne saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılardan birkaç saat önce Tahran, diplomatik kanallar aracılığıyla Washington’u uyardı.Salı günü Donald Trump, Tahran ile Tel Aviv’in ateşkes anlaşmasına vardığını açıkladı. 24 saat içinde bu ateşkesin “12 günlük savaşın resmi olarak sona erdirilmesi” anlamına gelmesi bekleniyor.
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abd, donald trump, i̇ran, tahran, brics

BRICS ülkeleri Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını önerdi

04:10 25.06.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
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BRICS ülkeleri, Ortadoğu’daki güvenlik durumunun tırmanmasından endişe ettiklerini ve Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması gerektiğini söyledi.
BRICS ülkeleri, dönem başkanlığını yürüten Brezilya hükümetinin açıklamasında, Ortadoğu’da nükleer silahlardan ve kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge oluşturulması çağrısında bulundu.
Açıklamada, “Uluslararası kararlar doğrultusunda, Ortadoğu’da nükleer silahlardan ve diğer kitlesel imha silahlarından arındırılmış bir bölge kurulmasının gerekliliğini teyit ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.
Ülkeler, İran’a yönelik askeri saldırılardan dolayı uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlal edildiğine derin kaygı duyduklarını ve Ortadoğu’daki güvenlik durumunun tırmanmasından endişe ettiklerini belirtti.
BRICS, taraflara diyalog çağrısında bulunurken, uluslararası toplumu da bu süreci desteklemeye çağırdı.

Neler olmuştu?

ABD, 22 Haziran gecesi Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç İran nükleer tesisine saldırılar düzenledi.
Bu, Tel Aviv ile Tahran arasındaki çatışmanın tırmanmasının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçtikten sonra gerçekleşti. 13 Haziran gecesi, İsrail Savunma Kuvvetleri, İran’ın gizli bir nükleer program yürüttüğü iddiasıyla geniş çaplı bir operasyona başladı.
Saldırılarda üst düzey İranlı askerler ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. İran İslam Cumhuriyeti, karşılık olarak düşman askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.
23 Haziran akşamı İran, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarına misilleme niteliğinde, ABD’nin Katar’daki El-Udeid Üssü’ne saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılardan birkaç saat önce Tahran, diplomatik kanallar aracılığıyla Washington’u uyardı.
Salı günü Donald Trump, Tahran ile Tel Aviv’in ateşkes anlaşmasına vardığını açıkladı. 24 saat içinde bu ateşkesin “12 günlük savaşın resmi olarak sona erdirilmesi” anlamına gelmesi bekleniyor.
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