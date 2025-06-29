https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/orman-yanginlarinda-bir-gozalti-bir-tutuklama-1097440919.html

Orman yangınlarında bir gözaltı, bir tutuklama

Orman yangınlarında bir gözaltı, bir tutuklama

Sputnik Türkiye

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına neden olan şüpheli ise... 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T23:45+0300

2025-06-29T23:45+0300

2025-06-29T23:45+0300

türki̇ye

türkiye

yılmaz tunç

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

yangın

gözaltı

tutuklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir şüphelinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.Şahsın kendi evini ateşe verdiğini açıklayan Bakan Tunç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını aktardı:Orman yangınına sebep olmanın cezaları nedir?Tunç, "Yeşil Vatanımıza kastedenler, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır" ifadesine açıklamasında yer verdi.Tunç, dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet verenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis, kasten orman yakanlara en az 10 yıl hapis ve adli para cezası verildiğini vurguladı.Terör amacıyla orman yakanlara müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası uygulandığını hatırlatan Tunç, şunları ifade etti:Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şüpheli tutuklandıManisa'nın Akhisar ilçesinde dün başlayan orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.Bölgede arıcılık yapan ve taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 50 yaşındaki D.B adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personelle müdahale devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/izmirde-yangin-menderes-ve-seferihisarda-orman-yangini-cikti-1097435581.html

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