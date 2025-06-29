https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/orman-yanginlarinda-bir-gozalti-bir-tutuklama-1097440919.html
Orman yangınlarında bir gözaltı, bir tutuklama
Orman yangınlarında bir gözaltı, bir tutuklama
Sputnik Türkiye
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına neden olan şüpheli ise... 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T23:45+0300
2025-06-29T23:45+0300
2025-06-29T23:45+0300
türki̇ye
türkiye
yılmaz tunç
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
yangın
gözaltı
tutuklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir şüphelinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.Şahsın kendi evini ateşe verdiğini açıklayan Bakan Tunç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını aktardı:Orman yangınına sebep olmanın cezaları nedir?Tunç, "Yeşil Vatanımıza kastedenler, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır" ifadesine açıklamasında yer verdi.Tunç, dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet verenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis, kasten orman yakanlara en az 10 yıl hapis ve adli para cezası verildiğini vurguladı.Terör amacıyla orman yakanlara müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası uygulandığını hatırlatan Tunç, şunları ifade etti:Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şüpheli tutuklandıManisa'nın Akhisar ilçesinde dün başlayan orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.Bölgede arıcılık yapan ve taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 50 yaşındaki D.B adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personelle müdahale devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/izmirde-yangin-menderes-ve-seferihisarda-orman-yangini-cikti-1097435581.html
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Orman yangınlarında bir gözaltı, bir tutuklama
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına neden olan şüpheli ise tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir şüphelinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.
Şahsın kendi evini ateşe verdiğini açıklayan Bakan Tunç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını aktardı:
"İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır."
Orman yangınına sebep olmanın cezaları nedir?
Tunç, "Yeşil Vatanımıza kastedenler, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır" ifadesine açıklamasında yer verdi.
Tunç, dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet verenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis, kasten orman yakanlara en az 10 yıl hapis ve adli para cezası verildiğini vurguladı.
Terör amacıyla orman yakanlara müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası uygulandığını hatırlatan Tunç, şunları ifade etti:
"İzin verilmeyen yerlerde ateş yakanlara, anız yakanlara, sigara atanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis ile adli para cezası uygulanır. Ölüm veya yaralanma meydana gelirse bu suçlardan dolayı ayrıca cezalar uygulanır."
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün başlayan orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.
Bölgede arıcılık yapan ve taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 50 yaşındaki D.B adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personelle müdahale devam ediyor.