https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/izmirde-yangin-menderes-ve-seferihisarda-orman-yangini-cikti-1097435581.html

İzmir'de yangın: Menderes ve Seferihisar'da orman yangını çıktı

İzmir'de yangın: Menderes ve Seferihisar'da orman yangını çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T15:13+0300

2025-06-29T15:13+0300

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türki̇ye

i̇zmir

orman yangını

yangın

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Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

türki̇ye

i̇zmir

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i̇zmir, orman yangını, yangın