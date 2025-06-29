https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/izmirde-yangin-menderes-ve-seferihisarda-orman-yangini-cikti-1097435581.html
İzmir'de yangın: Menderes ve Seferihisar'da orman yangını çıktı
İzmir'de yangın: Menderes ve Seferihisar'da orman yangını çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T15:13+0300
2025-06-29T15:13+0300
2025-06-29T15:27+0300
türki̇ye
i̇zmir
orman yangını
yangın
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Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
türki̇ye
i̇zmir
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i̇zmir, orman yangını, yangın
i̇zmir, orman yangını, yangın
İzmir'de yangın: Menderes ve Seferihisar'da orman yangını çıktı
15:13 29.06.2025 (güncellendi: 15:27 29.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.