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Netanyahu: İran'a yönelik operasyon, rehinelerin kurtarılması için imkanlar yarattı
Netanyahu: İran'a yönelik operasyon, rehinelerin kurtarılması için imkanlar yarattı
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran' operasyon sonrası Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için yeni fırsatların doğduğunu... 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T23:58+0300
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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’a yönelik düzenlenen operasyonun, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için önemli fırsatlar doğurduğunu söyledi. İsrail Genel Güvenlik Servisi ŞABAK’ın üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmede konuşan Netanyahu, “Varoluşumuza yönelik doğrudan tehditleri, hayati derecede tehlikeli iki unsuru ortadan kaldırdık. Sizin de bildiğiniz gibi, bu zaferin ardından özellikle rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik önemli fırsatlar ortaya çıktı” dedi. Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılabilmesi için İsrail’in hala ‘Gazze Şeridi meselesini çözmesi’ ve Hamas hareketini tamamen yenilgiye uğratması gerektiğini vurguladı. Başbakan açıklamasına ek olarak, “İki hedefe de ulaşacağımıza inanıyorum. Ayrıca, geniş bölgesel fırsatlar açılıyor ve bu fırsatların çoğuna, hatta neredeyse tamamına doğrudan yer alıyorsunuz” diye ekledi. Netanyahu daha önce de İsrail'in İran'la mücadelede elde ettiği başarıların bölgedeki Arap ülkeleriyle barış anlaşmalarının genişletilmesi için bir kapı açtığını söylemişti. Çatışmalar nasıl başladı?İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı.Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı.İran, suçlamaları reddederek kendi saldırılarıyla İsrail'e karşılık vermişti. Taraflar 12 gün boyunca karşılıklı saldırılarda bulunmuş, ABD ise 22 Haziran gecesi İran’ın nükleer tesislerine tek seferlik bir saldırı düzenlemişti.Bunun üzerine Tahran, 23 Haziran akşamı ABD’nin Katar’daki El-Udeid Üssü’ne füze saldırısı düzenleyerek, İran tarafının gerilimi daha fazla tırmandırma niyetinde olmadığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Katar’daki Amerikan üssünün vurulmasıyla İran’ın “öfkesini boşalttığını” ve artık Ortadoğu’da barış ve uzlaşıya giden bir yolun mümkün olduğunu umduğunu ifade etmişti.Trump ayrıca, İsrail ve İran’ın 24 saat sonra “12 günlük savaşa resmi olarak son verecek” bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını belirtmişti
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donald trump, ortadoğu, i̇srail, i̇ran, gazze, hamas, benyamin netanyahu
donald trump, ortadoğu, i̇srail, i̇ran, gazze, hamas, benyamin netanyahu

Netanyahu: İran'a yönelik operasyon, rehinelerin kurtarılması için imkanlar yarattı

23:58 29.06.2025 (güncellendi: 23:59 29.06.2025)
© AP Photo / Sebastian ScheinerNetanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran' operasyon sonrası Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için yeni fırsatların doğduğunu açıkladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’a yönelik düzenlenen operasyonun, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için önemli fırsatlar doğurduğunu söyledi.
İsrail Genel Güvenlik Servisi ŞABAK’ın üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmede konuşan Netanyahu, “Varoluşumuza yönelik doğrudan tehditleri, hayati derecede tehlikeli iki unsuru ortadan kaldırdık. Sizin de bildiğiniz gibi, bu zaferin ardından özellikle rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik önemli fırsatlar ortaya çıktı” dedi.
Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılabilmesi için İsrail’in hala ‘Gazze Şeridi meselesini çözmesi’ ve Hamas hareketini tamamen yenilgiye uğratması gerektiğini vurguladı.
Başbakan açıklamasına ek olarak, “İki hedefe de ulaşacağımıza inanıyorum. Ayrıca, geniş bölgesel fırsatlar açılıyor ve bu fırsatların çoğuna, hatta neredeyse tamamına doğrudan yer alıyorsunuz” diye ekledi.
Netanyahu daha önce de İsrail'in İran'la mücadelede elde ettiği başarıların bölgedeki Arap ülkeleriyle barış anlaşmalarının genişletilmesi için bir kapı açtığını söylemişti.

Çatışmalar nasıl başladı?

İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı.
Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı.
İran, suçlamaları reddederek kendi saldırılarıyla İsrail'e karşılık vermişti. Taraflar 12 gün boyunca karşılıklı saldırılarda bulunmuş, ABD ise 22 Haziran gecesi İran’ın nükleer tesislerine tek seferlik bir saldırı düzenlemişti.
Bunun üzerine Tahran, 23 Haziran akşamı ABD’nin Katar’daki El-Udeid Üssü’ne füze saldırısı düzenleyerek, İran tarafının gerilimi daha fazla tırmandırma niyetinde olmadığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Katar’daki Amerikan üssünün vurulmasıyla İran’ın “öfkesini boşalttığını” ve artık Ortadoğu’da barış ve uzlaşıya giden bir yolun mümkün olduğunu umduğunu ifade etmişti.
Trump ayrıca, İsrail ve İran’ın 24 saat sonra “12 günlük savaşa resmi olarak son verecek” bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını belirtmişti
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