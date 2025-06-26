https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/turkiyenin-kene-haritasi-son-5-yildaki-keneden-olumlerin-tablosu-ortaya-cikti-en-cok-hangi-iller-1097353900.html

Türkiye'nin kene haritası: Son 5 yıldaki keneden ölümlerin tablosu ortaya çıktı, en çok hangi iller riskli?

Türkiye'nin kene haritası: Son 5 yıldaki keneden ölümlerin tablosu ortaya çıktı, en çok hangi iller riskli?

Sputnik Türkiye

Türkiye, yaz aylarının başlangıcında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tehdidiyle yeniden yüzleşiyor. Ocak–Haziran 2025 döneminde ülke genelinde 7 bin 801 kene... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T13:11+0300

2025-06-26T13:11+0300

2025-06-26T13:11+0300

türki̇ye

kene

vaka

vaka sayısı

sivas

kayseri

sağlık bakanlığı

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Türkiye, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tehdidiyle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 2025 KKKA Vaka Yönetim Rehberi verilerine göre, 2020–2024 arasında 256 kişi KKKA nedeniyle hayatını kaybetti. 2025 yılının ilk altı ayında, Türkiye genelinde İstanbul, Tokat, Kayseri, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere 7 bin 801 kene ısırığı vakası bildirildi. Bu vakalardan en az 13’ü ölümle sonuçlandı. Sivas, Kayseri ve Çorum’dan gelen son haberlerle birlikte ölü sayısının 18'e ulaştığı tahmin ediliyor.Bu veriler, yaz aylarında daha da artması beklenen KKKA tehdidinin sadece kırsal değil, şehir çevrelerinde de tehlike oluşturmaya başladığını gösteriyor.KKKA en çok hangi illerde görülüyor?Kırsal alanlardaki vaka yoğunluğu devam ederken, uzmanlar şehir merkezlerine yakın kırsal bölgelerde de riskin yükseldiğini belirtiyor. Özellikle Erzurum, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt illeri, yüksek vaka yoğunluğu ile öne çıkıyor.Özellikle şu alanlar hiperendemik bölge olarak tanımlanıyor:KKKA hastalığı taşıyıcısı kene türü hangisi?Dünya genelinde 900 civarında kene türü var. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, KKKA’nın başlıca taşıyıcısı ve bulaştırıcısı Hyalomma marginatum adlı kene türü.Keneden nasıl korunulur?KKKA’nın ilk belirtileri arasında ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrıları yer alıyor. Genellikle kene ısırığından sonraki 3–7 gün içinde belirtiler başlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/kene-kabusu-suruyor-cankirida-bir-kisi-daha-hayatini-kaybetti-1097252355.html

türki̇ye

sivas

kayseri

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Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

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