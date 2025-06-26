https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/turkiyenin-kene-haritasi-son-5-yildaki-keneden-olumlerin-tablosu-ortaya-cikti-en-cok-hangi-iller-1097353900.html
Türkiye'nin kene haritası: Son 5 yıldaki keneden ölümlerin tablosu ortaya çıktı, en çok hangi iller riskli?
Türkiye'nin kene haritası: Son 5 yıldaki keneden ölümlerin tablosu ortaya çıktı, en çok hangi iller riskli?
Sputnik Türkiye
Türkiye, yaz aylarının başlangıcında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tehdidiyle yeniden yüzleşiyor. Ocak–Haziran 2025 döneminde ülke genelinde 7 bin 801 kene... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T13:11+0300
2025-06-26T13:11+0300
2025-06-26T13:11+0300
türki̇ye
kene
vaka
vaka sayısı
sivas
kayseri
sağlık bakanlığı
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Türkiye, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tehdidiyle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 2025 KKKA Vaka Yönetim Rehberi verilerine göre, 2020–2024 arasında 256 kişi KKKA nedeniyle hayatını kaybetti. 2025 yılının ilk altı ayında, Türkiye genelinde İstanbul, Tokat, Kayseri, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere 7 bin 801 kene ısırığı vakası bildirildi. Bu vakalardan en az 13’ü ölümle sonuçlandı. Sivas, Kayseri ve Çorum’dan gelen son haberlerle birlikte ölü sayısının 18'e ulaştığı tahmin ediliyor.Bu veriler, yaz aylarında daha da artması beklenen KKKA tehdidinin sadece kırsal değil, şehir çevrelerinde de tehlike oluşturmaya başladığını gösteriyor.KKKA en çok hangi illerde görülüyor?Kırsal alanlardaki vaka yoğunluğu devam ederken, uzmanlar şehir merkezlerine yakın kırsal bölgelerde de riskin yükseldiğini belirtiyor. Özellikle Erzurum, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt illeri, yüksek vaka yoğunluğu ile öne çıkıyor.Özellikle şu alanlar hiperendemik bölge olarak tanımlanıyor:KKKA hastalığı taşıyıcısı kene türü hangisi?Dünya genelinde 900 civarında kene türü var. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, KKKA’nın başlıca taşıyıcısı ve bulaştırıcısı Hyalomma marginatum adlı kene türü.Keneden nasıl korunulur?KKKA’nın ilk belirtileri arasında ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrıları yer alıyor. Genellikle kene ısırığından sonraki 3–7 gün içinde belirtiler başlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/kene-kabusu-suruyor-cankirida-bir-kisi-daha-hayatini-kaybetti-1097252355.html
türki̇ye
sivas
kayseri
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Gizay Çelik
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MIA „Rossiya Segodnya“
Gizay Çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg
kkka tehdidi, kırım kongo kanamalı ateşi, kene ısırığı, kkka vakaları 2025, kkka ölüm sayısı türkiye, kkka ölüm oranı, kkka belirtileri, kkka keneden korunma, sivas kkka vakası, kayseri kkka, çorum kkka, erzurum kkka, tokat kkka, kkka kene korunma, kkka ateş belirtileri
kkka tehdidi, kırım kongo kanamalı ateşi, kene ısırığı, kkka vakaları 2025, kkka ölüm sayısı türkiye, kkka ölüm oranı, kkka belirtileri, kkka keneden korunma, sivas kkka vakası, kayseri kkka, çorum kkka, erzurum kkka, tokat kkka, kkka kene korunma, kkka ateş belirtileri
Türkiye'nin kene haritası: Son 5 yıldaki keneden ölümlerin tablosu ortaya çıktı, en çok hangi iller riskli?
Özel
Türkiye, yaz aylarının başlangıcında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tehdidiyle yeniden yüzleşiyor. Ocak–Haziran 2025 döneminde ülke genelinde 7 bin 801 kene ısırığı vakası bildirildi. Sivas, Kayseri ve Çorum’dan gelen son haberlerle birlikte ölü sayısının 18'e ulaştığı tahmin ediliyor. 2020–2024 arasında 256 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tehdidiyle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 2025 KKKA Vaka Yönetim Rehberi verilerine göre, 2020–2024 arasında 256 kişi KKKA nedeniyle hayatını kaybetti. 2025 yılının ilk altı ayında, Türkiye genelinde İstanbul, Tokat, Kayseri, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere 7 bin 801 kene ısırığı vakası bildirildi. Bu vakalardan en az 13’ü ölümle sonuçlandı. Sivas, Kayseri ve Çorum’dan gelen son haberlerle birlikte ölü sayısının 18'e ulaştığı tahmin ediliyor.
Bu veriler, yaz aylarında daha da artması beklenen KKKA tehdidinin sadece kırsal değil, şehir çevrelerinde de tehlike oluşturmaya başladığını gösteriyor.
Yıl
Vaka Sayısı
Ölüm Sayısı
Ölüm Oranı (%)
2020
1 310
43
3,3
2021
1 440
72
5,0
2022
1 310
80
6,1
2023
699
41
5,9
2024
593
20
3,4
TOPLAM
5 352
256
4,78
KKKA en çok hangi illerde görülüyor?
Kırsal alanlardaki vaka yoğunluğu devam ederken, uzmanlar şehir merkezlerine yakın kırsal bölgelerde de riskin yükseldiğini belirtiyor. Özellikle Erzurum, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt illeri, yüksek vaka yoğunluğu ile öne çıkıyor.
Özellikle şu alanlar hiperendemik bölge olarak tanımlanıyor:
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaklaşık 30 il
KKKA hastalığı taşıyıcısı kene türü hangisi?
Dünya genelinde 900 civarında kene türü var. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, KKKA’nın başlıca taşıyıcısı ve bulaştırıcısı Hyalomma marginatum adlı kene türü.
KKKA’nın ilk belirtileri arasında ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrıları yer alıyor. Genellikle kene ısırığından sonraki 3–7 gün içinde belirtiler başlıyor.
Uzun kollu ve açık renkli kıyafetler giyin.
Tarım ya da doğa gezilerinden sonra vücudu kontrol edin.
Keneyi çıplak elle çıkarmayın; sağlık kuruluşuna başvurun.
Belirtileri (ateş, kas ağrısı, kanama) görürseniz zaman kaybetmeden tedavi alın.