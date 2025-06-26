Türkiye'nin kene haritası: Son 5 yıldaki keneden ölümlerin tablosu ortaya çıktı, en çok hangi iller riskli?

Türkiye
SON DAKİKA | Hamaney: ABD İsrail'i kurtarmak için saldırdı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya faciasına soruşturma izni vermedi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erdal Atılgan: 'İşletmelerin en büyük sıkıntısı personel'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Genetik testler otizmi net göstermez, riski ortaya koyar
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ateşkesin kırılgan ve geçici olduğunu düşünüyorum'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
18:15
10 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
18:28
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
22:43
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:52
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Michael Jackson
23:04
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
1 yıl ceza, 18 gün hapis: 10. Yargı Paketi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Z kuşağı hak ettiğini istiyor’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Ceren Gündoğu: 'Yazmak benim için bir iyileşme hali'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
17:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/turkiyenin-kene-haritasi-son-5-yildaki-keneden-olumlerin-tablosu-ortaya-cikti-en-cok-hangi-iller-1097353900.html
Türkiye'nin kene haritası: Son 5 yıldaki keneden ölümlerin tablosu ortaya çıktı, en çok hangi iller riskli?
Türkiye'nin kene haritası: Son 5 yıldaki keneden ölümlerin tablosu ortaya çıktı, en çok hangi iller riskli?
Sputnik Türkiye
Türkiye, yaz aylarının başlangıcında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tehdidiyle yeniden yüzleşiyor. Ocak–Haziran 2025 döneminde ülke genelinde 7 bin 801 kene... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T13:11+0300
2025-06-26T13:11+0300
türki̇ye
kene
vaka
vaka sayısı
sivas
kayseri
sağlık bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097355999_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_25eb75ab12147a30a606ad3e255d05a4.jpg
Türkiye, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tehdidiyle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 2025 KKKA Vaka Yönetim Rehberi verilerine göre, 2020–2024 arasında 256 kişi KKKA nedeniyle hayatını kaybetti. 2025 yılının ilk altı ayında, Türkiye genelinde İstanbul, Tokat, Kayseri, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere 7 bin 801 kene ısırığı vakası bildirildi. Bu vakalardan en az 13’ü ölümle sonuçlandı. Sivas, Kayseri ve Çorum’dan gelen son haberlerle birlikte ölü sayısının 18'e ulaştığı tahmin ediliyor.Bu veriler, yaz aylarında daha da artması beklenen KKKA tehdidinin sadece kırsal değil, şehir çevrelerinde de tehlike oluşturmaya başladığını gösteriyor.KKKA en çok hangi illerde görülüyor?Kırsal alanlardaki vaka yoğunluğu devam ederken, uzmanlar şehir merkezlerine yakın kırsal bölgelerde de riskin yükseldiğini belirtiyor. Özellikle Erzurum, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt illeri, yüksek vaka yoğunluğu ile öne çıkıyor.Özellikle şu alanlar hiperendemik bölge olarak tanımlanıyor:KKKA hastalığı taşıyıcısı kene türü hangisi?Dünya genelinde 900 civarında kene türü var. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, KKKA’nın başlıca taşıyıcısı ve bulaştırıcısı Hyalomma marginatum adlı kene türü.Keneden nasıl korunulur?KKKA’nın ilk belirtileri arasında ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrıları yer alıyor. Genellikle kene ısırığından sonraki 3–7 gün içinde belirtiler başlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/kene-kabusu-suruyor-cankirida-bir-kisi-daha-hayatini-kaybetti-1097252355.html
türki̇ye
sivas
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Gizay Çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg
Gizay Çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097355999_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1a84537542ca797e4dfba6bcc7bf0231.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kkka tehdidi, kırım kongo kanamalı ateşi, kene ısırığı, kkka vakaları 2025, kkka ölüm sayısı türkiye, kkka ölüm oranı, kkka belirtileri, kkka keneden korunma, sivas kkka vakası, kayseri kkka, çorum kkka, er﻿zurum kkka, tokat kkka, kkka kene korunma, kkka ateş belirtileri
kkka tehdidi, kırım kongo kanamalı ateşi, kene ısırığı, kkka vakaları 2025, kkka ölüm sayısı türkiye, kkka ölüm oranı, kkka belirtileri, kkka keneden korunma, sivas kkka vakası, kayseri kkka, çorum kkka, er﻿zurum kkka, tokat kkka, kkka kene korunma, kkka ateş belirtileri

Türkiye'nin kene haritası: Son 5 yıldaki keneden ölümlerin tablosu ortaya çıktı, en çok hangi iller riskli?

13:11 26.06.2025
© AATürkiye'de kene vakası
Türkiye'de kene vakası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AA
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Gizay Çelik
Tüm yazılar
Özel
Türkiye, yaz aylarının başlangıcında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tehdidiyle yeniden yüzleşiyor. Ocak–Haziran 2025 döneminde ülke genelinde 7 bin 801 kene ısırığı vakası bildirildi. Sivas, Kayseri ve Çorum’dan gelen son haberlerle birlikte ölü sayısının 18'e ulaştığı tahmin ediliyor. 2020–2024 arasında 256 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tehdidiyle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 2025 KKKA Vaka Yönetim Rehberi verilerine göre, 2020–2024 arasında 256 kişi KKKA nedeniyle hayatını kaybetti. 2025 yılının ilk altı ayında, Türkiye genelinde İstanbul, Tokat, Kayseri, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere 7 bin 801 kene ısırığı vakası bildirildi. Bu vakalardan en az 13’ü ölümle sonuçlandı. Sivas, Kayseri ve Çorum’dan gelen son haberlerle birlikte ölü sayısının 18'e ulaştığı tahmin ediliyor.
Bu veriler, yaz aylarında daha da artması beklenen KKKA tehdidinin sadece kırsal değil, şehir çevrelerinde de tehlike oluşturmaya başladığını gösteriyor.

Yıl

Vaka Sayısı

Ölüm Sayısı

Ölüm Oranı (%)

2020

1 310

43

3,3

2021

1 440

72

5,0

2022

1 310

80

6,1

2023

699

41

5,9

2024

593

20

3,4

TOPLAM

5 352

256

4,78

KKKA en çok hangi illerde görülüyor?

Kırsal alanlardaki vaka yoğunluğu devam ederken, uzmanlar şehir merkezlerine yakın kırsal bölgelerde de riskin yükseldiğini belirtiyor. Özellikle Erzurum, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt illeri, yüksek vaka yoğunluğu ile öne çıkıyor.
Özellikle şu alanlar hiperendemik bölge olarak tanımlanıyor:
İç Anadolu’nun kuzeyi
Orta ve Doğu Karadeniz
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaklaşık 30 il

KKKA hastalığı taşıyıcısı kene türü hangisi?

Dünya genelinde 900 civarında kene türü var. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, KKKA’nın başlıca taşıyıcısı ve bulaştırıcısı Hyalomma marginatum adlı kene türü.

Keneden nasıl korunulur?

KKKA’nın ilk belirtileri arasında ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrıları yer alıyor. Genellikle kene ısırığından sonraki 3–7 gün içinde belirtiler başlıyor.
Uzun kollu ve açık renkli kıyafetler giyin.
Tarım ya da doğa gezilerinden sonra vücudu kontrol edin.
Keneyi çıplak elle çıkarmayın; sağlık kuruluşuna başvurun.
Belirtileri (ateş, kas ağrısı, kanama) görürseniz zaman kaybetmeden tedavi alın.
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
TÜRKİYE
Kene kabusu sürüyor: Çankırı'da bir kişi daha hayatını kaybetti
23 Haziran , 13:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала