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Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgedeki orman yangınları kontrol altına alındı
Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgedeki orman yangınları kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Aksu ilçesinin Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında bazı seralarla 5 dönüm ormanlık, 3 dönüm de... 29.06.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarına Antalya'nın Aksu ilçesi de dahil oldu. Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda itfaiye görevlisi ile müdahale etti.Orman yangınları kontrol altına alındıYurtpınar ve Fettahlı mahallelerindeki yangın kontrol altına alındı. Yangında bazı seralar zarar gördü.Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 dönüm ormanlık, 3 dönüm de orman dışı kırsal alan zarar gördü.'İzmir'deki duruma acıyorken başıma geldi'Yurtpınar Mahallesi'nde yaşayan ve yangında seraları etkilenen Osman Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada "Alevler ev ve seraların yakınına kadar geldi. Benim 3 seram, odunlarım yandı. Hayvanlarım olduğu yere de alevler geliyordu ama fark edip söndürdük. Yangın var dediklerinde inanamadım. Söylediklerinde ben de yangın izliyordum televizyonda. İzmir'deki duruma acıyorken başıma geldi" ifadelerini kullandı.
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antalya, orman yangını, yangın, yangın söndürme

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgedeki orman yangınları kontrol altına alındı

20:51 29.06.2025 (güncellendi: 22:03 29.06.2025)
© AA / Ertuğrul GünAntalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2025
© AA / Ertuğrul Gün
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Antalya'nın Aksu ilçesinin Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında bazı seralarla 5 dönüm ormanlık, 3 dönüm de orman dışı kırsal alan zarar gördü.
Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarına Antalya'nın Aksu ilçesi de dahil oldu. Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda itfaiye görevlisi ile müdahale etti.

Orman yangınları kontrol altına alındı

Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerindeki yangın kontrol altına alındı. Yangında bazı seralar zarar gördü.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 dönüm ormanlık, 3 dönüm de orman dışı kırsal alan zarar gördü.

'İzmir'deki duruma acıyorken başıma geldi'

Yurtpınar Mahallesi'nde yaşayan ve yangında seraları etkilenen Osman Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada "Alevler ev ve seraların yakınına kadar geldi. Benim 3 seram, odunlarım yandı. Hayvanlarım olduğu yere de alevler geliyordu ama fark edip söndürdük. Yangın var dediklerinde inanamadım. Söylediklerinde ben de yangın izliyordum televizyonda. İzmir'deki duruma acıyorken başıma geldi" ifadelerini kullandı.
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerindeki orman yangınından görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2025
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