https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/istanbulda-sanayi-sitesindeki-araclari-kundaklayan-2-kisi-gozaltina-alindi-1097437319.html

İstanbul'da sanayi sitesindeki araçları kundaklayan 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sanayi sitesindeki araçları kundaklayan 2 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ataşehir'deki Bostancı Sanayi Sitesi'nin de bulunduğu alanda 10 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T17:50+0300

2025-06-29T17:50+0300

2025-06-29T17:50+0300

kundaklama

araç kundaklama

türki̇ye

ataşehir

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İstanbul'da Bostancı Sanayi Sitesi'nin de bulunduğu Kılıç Sokak'taki alanda çıkan ve bir otelin açık otoparkına da sıçrayan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.Polis ekipleri yapılan çalışma sonrası güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin araçları kundakladıktan sonra bölgeden kaçtıklarını belirledi.Çalışmalar sonucu şüphelilerin 25 yaşındaki B.Y. ve 23 yaşındaki T.A. olduğu tespit edildi.Şüpheliler gözaltına alınırken olay anında alkollü oldukları ortaya çıktı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler mala zarar verme ve kundaklama suçlarından adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/bakan-isikhandan-emekli-maasi-aciklamasi-1097436057.html

türki̇ye

ataşehir

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kundaklama, araç kundaklama, ataşehir