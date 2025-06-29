https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/istanbulda-sanayi-sitesindeki-araclari-kundaklayan-2-kisi-gozaltina-alindi-1097437319.html
İstanbul'da sanayi sitesindeki araçları kundaklayan 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sanayi sitesindeki araçları kundaklayan 2 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ataşehir'deki Bostancı Sanayi Sitesi'nin de bulunduğu alanda 10 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T17:50+0300
2025-06-29T17:50+0300
2025-06-29T17:50+0300
kundaklama
araç kundaklama
türki̇ye
ataşehir
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İstanbul'da Bostancı Sanayi Sitesi'nin de bulunduğu Kılıç Sokak'taki alanda çıkan ve bir otelin açık otoparkına da sıçrayan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.Polis ekipleri yapılan çalışma sonrası güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin araçları kundakladıktan sonra bölgeden kaçtıklarını belirledi.Çalışmalar sonucu şüphelilerin 25 yaşındaki B.Y. ve 23 yaşındaki T.A. olduğu tespit edildi.Şüpheliler gözaltına alınırken olay anında alkollü oldukları ortaya çıktı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler mala zarar verme ve kundaklama suçlarından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/bakan-isikhandan-emekli-maasi-aciklamasi-1097436057.html
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kundaklama, araç kundaklama, ataşehir
kundaklama, araç kundaklama, ataşehir
İstanbul'da sanayi sitesindeki araçları kundaklayan 2 kişi gözaltına alındı
Ataşehir'deki Bostancı Sanayi Sitesi'nin de bulunduğu alanda 10 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da Bostancı Sanayi Sitesi'nin de bulunduğu Kılıç Sokak'taki alanda çıkan ve bir otelin açık otoparkına da sıçrayan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Polis ekipleri yapılan çalışma sonrası güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin araçları kundakladıktan sonra bölgeden kaçtıklarını belirledi.
Çalışmalar sonucu şüphelilerin 25 yaşındaki B.Y. ve 23 yaşındaki T.A. olduğu tespit edildi.
Şüpheliler gözaltına alınırken olay anında alkollü oldukları ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler mala zarar verme ve kundaklama suçlarından adliyeye sevk edildi.