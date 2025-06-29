https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/bakan-isikhandan-emekli-maasi-aciklamasi-1097436057.html
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emekli memurlarımızın maaş ve ikramiyelerinde ciddi iyileştirmeler sağladık" dedi. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T16:05+0300
2025-06-29T16:05+0300
2025-06-29T16:05+0300
ekonomi̇
vedat ışıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
emekli maaşı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2002'den bugüne kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendirdiklerini belirtti."Kamu çalışanlarımızın yaşadığı ve çözülemez denilen sorunları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çözüme kavuşturduk." ifadesini kullanan Işıkhan, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-mayis-ayi-itibariyla-yillik-enflasyon-son-35-yilin-en-dusuk-duzeyine-1097427292.html
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vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, emekli maaşı
vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, emekli maaşı
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emekli memurlarımızın maaş ve ikramiyelerinde ciddi iyileştirmeler sağladık" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2002'den bugüne kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendirdiklerini belirtti.
"Kamu çalışanlarımızın yaşadığı ve çözülemez denilen sorunları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çözüme kavuşturduk." ifadesini kullanan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru hakkı getirerek sürece denge kattık. Emekli memurlarımızın maaş ve ikramiyelerinde ciddi iyileştirmeler sağladık. Sağlık çalışanlarımızın ek ödemelerini, öğretmenlerimizin tazminatlarını artırdık. 2011 ve 2013'te toplam 280 bin, 2023'te ise 460 bin sözleşmeli personele kadro verdik. Hacca gitmek isteyen memurlarımıza ücretsiz izin hakkı sunduk. Cuma namazı saatine yönelik izin düzenlemesini kararlılıkla sürdürdük. Gelir vergisinden asgari ücret kadar muafiyet sağladık. 5 milyon 300 bin kamu görevlisini kapsayan ek gösterge reformunu gerçekleştirdik."