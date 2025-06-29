https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/ermenistan-parlamentosu-macronu-pasinyani-desteklemekle-sucladi-icislerine-dogrudan-mudahale-1097439212.html

Ermenistan Parlamentosu'ndan Macron'a: Diktatörlüğün demokrasi maskesi altında kurulmasını meşrulaştırmaya gerek yok

Ermenistan Parlamentosu'ndan Macron'a: Diktatörlüğün demokrasi maskesi altında kurulmasını meşrulaştırmaya gerek yok

Sputnik Türkiye

Ermenistan'da muhalefet tarafının milletvekillerinden Sagatelyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ilgili sözlerini... 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T20:33+0300

2025-06-29T20:33+0300

2025-06-29T20:43+0300

paşinyan

dünya

i̇şhan sagatelyan

emmanuel macron

ermenistan

fransa

ermenistan parlamentosu

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Ermenistan parlamentosundaki muhalefet partisi milletvekili İşhan Sagatelyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a yönelik destek sözlerinin, ülkede diktatörlüğün kurulmasına ve bölgede yeni bir diktatörün ortaya çıkmasına katkı sağladığını söyledi. Macron, Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan’daki demokrasiyi istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı Fransa’nın dayanışmasını ifade ettiğini ve ayrıca Paşinyan’ın Azerbaycan ile barışın sağlanması ve Türkiye ile ilişkilerin düzenlenmesi konusunda gösterdiği cesur çabaları desteklediğini doğruladığını açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından milletvekili Sagatelyan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nikol Paşinyan’a yönelik ‘desteğiniz’ aslında Ermenistan’da demokrasiye değil, diktatörlüğün kurulmasına ve bölgede yeni bir diktatörün ortaya çıkmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı. Sagatelyan ayrıca, Avrupa Birliği’nin üst düzey yetkililerinin ve bizzat Macron’un son yıllarda Ermenistan yönetimini ‘cesur adımlar’ nedeniyle övdüğünü, ancak bunun Ermeni halkı için felaketle sonuçlandığını belirterek, bu felaketin en somut örneğinin ise Karabağ’dan Ermenilerin sürgün edilmesi olduğunu savundu. 'Diktatörlüğün demokrasi maskesi altında kurulmasını meşrulaştırmaya gerek yok'Milletvekili sözlerine, “Uluslararası ilişkilerde Macron'unki gibi açıklamalar genellikle ülkelerin içişlerine doğrudan müdahale olarak görülür” diyerek devam ederken, Ermenistan’daki siyasi güçlerin kimlikleri, halkın hakları ve gerçek demokrasi için mücadele ettiğini, bu nedenle Ermeni-Fransız dostluğuna zarar vermeye ve diktatörlüğün demokrasi maskesi altında kurulmasını meşrulaştırmaya gerek olmadığını ifade etti.Cuma sabahı Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi görevlileri, Başpiskopos Mikael Acabahyan’ı gözaltına almak üzere Eçmiyadzin’deki Tüm Ermenilerin Katolikosu’nun konutuna gitmiş ancak burada din adamlarının direnişiyle karşılaşmışlardı. Bunun üzerine, Ermenistan Soruşturma Komitesi’ne gideceğini bildiren başpiskopos, Eçmiyadzin’deki Katolikos konutundan ayılarak Erivan’a doğru yola çıkmıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın mayıs ayı sonunda Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik küfürlü ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yapmış olması, siyasi iktidarla kilise arasındaki ilişkilerin keskin biçimde gerilmesine neden olmuştu. Paşinyan, daha sonra tüm Ermenilerin Katolikosu’nun seçilme düzeninin değiştirilmesini ve bu süreçte ‘Ermenistan Cumhuriyeti’nin belirleyici rolünün’ güvence altına alınmasını önermişti. Kilisenin yanında tavır alan iş insanı Samvel Karapetyan ise tutuklanmış, bu durum Ermeni diasporasında büyük tepkiye yol açmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/irandan-bmgkya-israil-ve-abd-ile-ilgili-cagri-1097438995.html

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paşinyan, i̇şhan sagatelyan, emmanuel macron, ermenistan, fransa, ermenistan parlamentosu