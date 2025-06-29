https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/cumhurbaskani-erdogan-pakistana-yonelik-gerceklestirilen-menfur-teror-saldirisini-lanetliyorum-1097434097.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan’a yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan’a yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan... 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T13:47+0300

2025-06-29T13:47+0300

2025-06-29T13:47+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

pakistan

türkmenistan

saldırı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen saldırıyı lanetledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan Berdimuhammedov ile telefonda görüştüErdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan'ın ilişkilerinin geliştirilmesi, işbirliğinin daha üst düzeye çıkartılması ve kalıcı bir kurumsal çerçeve kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/nebenzya-rusya-cin-ve-pakistan-bmgkya-guncellenmis-irana-iliskin-karar-tasarisini-sundu-1097302479.html

pakistan

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, pakistan, türkmenistan, saldırı