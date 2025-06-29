https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/cumhurbaskani-erdogan-pakistana-yonelik-gerceklestirilen-menfur-teror-saldirisini-lanetliyorum-1097434097.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan’a yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan’a yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan... 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T13:47+0300
2025-06-29T13:47+0300
2025-06-29T13:47+0300
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saldırı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen saldırıyı lanetledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan Berdimuhammedov ile telefonda görüştüErdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan'ın ilişkilerinin geliştirilmesi, işbirliğinin daha üst düzeye çıkartılması ve kalıcı bir kurumsal çerçeve kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/nebenzya-rusya-cin-ve-pakistan-bmgkya-guncellenmis-irana-iliskin-karar-tasarisini-sundu-1097302479.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, pakistan, türkmenistan, saldırı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, pakistan, türkmenistan, saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan’a yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen saldırıyı lanetledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan'ın ilişkilerinin geliştirilmesi, işbirliğinin daha üst düzeye çıkartılması ve kalıcı bir kurumsal çerçeve kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.