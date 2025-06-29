https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/belgradda-protestocularla-polis-arasinda-catisma-cikti-1097428951.html
Belgrad'da protestocularla polis arasında çatışma çıktı
Belgrad'da protestocularla polis arasında çatışma çıktı
Sputnik Türkiye
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da öğrenciler ve muhalefet destekçilerinden oluşan protestocu gruplar ve polis arasında çatışmalar çıktığı bildirildi. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T00:07+0300
2025-06-29T00:07+0300
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çatışma
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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Belgrad'ın merkezinde toplanan ve erken seçim talep eden protestocular, Cumhurbaşkanlığı İdaresi yakınındaki jandarma kordonuna havai fişekler ve sert cisimler atmaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/sirbistanda-ogrenciler-baskentin-ana-meydanini-trafige-kapatti-1097428217.html
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sırbistan, belgrad, protesto gösterisi, öğrenci, polis, jandarma, çatışma, sputnik
sırbistan, belgrad, protesto gösterisi, öğrenci, polis, jandarma, çatışma, sputnik
Belgrad'da protestocularla polis arasında çatışma çıktı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da öğrenciler ve muhalefet destekçilerinden oluşan protestocu gruplar ve polis arasında çatışmalar çıktığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Belgrad'ın merkezinde toplanan ve erken seçim talep eden protestocular, Cumhurbaşkanlığı İdaresi yakınındaki jandarma kordonuna havai fişekler ve sert cisimler atmaya başladı.
Çatışmalar, Cumhurbaşkanlığı İdaresi binasının çevresindeki polis ve jandarma kordonu yakınında başladı.
Göstericiler polis kordonunu taş, şişe ve havai fişek yağmuruna tutmaya ve yetkililere karşı saldırgan ve hakaret içeren sloganlar atmaya başladı.
Protestocular kolluk kuvvetleri kordonunu yarmayı başaramadı.
Polis, kalkan ve cop kullanarak sert müdahalede bulundu.
Güvenlik güçleri protestocuları Knez Milos Caddesi'nden çıkardı.