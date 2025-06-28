https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/sirbistanda-ogrenciler-baskentin-ana-meydanini-trafige-kapatti-1097428217.html

Sırbistan'da öğrenciler başkentin ana meydanını trafiğe kapattı

Sırbistan'da öğrenciler başkentin ana meydanını trafiğe kapattı

Sputnik Türkiye

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da erken seçim talebiyle toplanan protestocuların başkentteki ana meydan ve çevresindeki caddeleri trafiğe kapattığı bildirildi. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

sırbistan

belgrad

meclis

protesto

erken seçim

aleksandr vucic

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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Sırbistan'da erken seçim talep eden öğrenciler ve muhalefet destekçileri Belgrad'daki ana meydan ve çevresindeki caddeleri trafiğe kapattı.Yedi aydır Sırbistan'daki üniversitelerin çalışmalarını engelleyen öğrenciler saat 18.00 (TSİ 19.00) itibariyle şehir merkezindeki Slavija Meydanı'nda toplanarak, meydandaki kavşak ve çevresindeki caddeleri trafiğe kapattı.25 Haziran'da protestocular hükümete, erken parlamento seçimleri için bir tarih belirlenmesi ve Meclis önündeki cumhurbaşkanı destekçilerinin çadırlarının kaldırılması talebiyle yetkililere 28 Haziran saat 21.00’a kadar süre tanıyan ültimatom vermişti.Mart ayı başından bu yana Cumhurbaşkanlığı İdaresi yakınındaki parkta kamp kuran Students 2.0 üyeleri bugün Meclis önünde Vidovdan Bayramı ve 28 Haziran 1389'da Kosova'nın Osmanlılarla yaptığı savaşın yıldönümü vesilesiyle bir edebiyat gecesi düzenliyor. Slavija Meydanı'ndaki protestoculardan sadece birkaç yüz metre uzaktalar.Daha önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, erken seçim talebiyle Belgrad'da toplanan protestocuların şiddete başvurabileceği uyarısında bulunmuştu.

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sırbistan, belgrad, meclis, protesto, erken seçim, aleksandr vucic