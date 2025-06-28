https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-mayis-ayi-itibariyla-yillik-enflasyon-son-35-yilin-en-dusuk-duzeyine-1097427292.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3.5 yılın en düşük düzeyine indi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3.5 yılın en düşük düzeyine indi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Mayıs itibarıyla yıllık enflasyonun son 3.5 yılın en düşük seviyesine indiğini belirterek, programlı ve kararlı adımlarla yıl... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T17:15+0300
2025-06-28T17:15+0300
2025-06-28T17:15+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
orta vadeli program (ovp)
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’da (OVP) en önemli önceliklerinin hayat pahalılığıyla mücadele, yani enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirmek olduğunu belirterek, "Bu yönde epey mesafe kat ettik. Son bir yıldır kesintisiz şekilde devam eden bir dezenflasyon süreci söz konusu" dedi.Tarım sektörünün stratejik önemine vurgu yapan Şimşek, küresel arenada ve Türkiye’de sektörün milli gelire olan payındaki düşüşü verimlilikle ilişkilendirdi.Şimşek, gıda arz güvenliğinin kendilerinin en kritik önceliği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:'Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3.5 yılın en düşük düzeyine indi'Mehmet Şimşek konuşmasında OVP'nin başarılı etkilerine ve çıktılarına da değindi.Programın en önemli önceliğinin hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu hatırlatan Şimşek, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşük tek hanelere indirmeyi amaçlayan programda epey mesafe kat edildiğini söyledi.Şimşek, "Son bir yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden bir dezenflasyon söz konusu, mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük düzeyine indi. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'ye kadar düştü. Manşet enflasyon yüzde 35 civarı, inanıyoruz ki yılı yüzde 20'lerde kapatacağız, temel mallarda ve birçok üründe yıllık enflasyon 10'lu rakamlarda artmış olacak" şeklinde konuştu.Bu konuda beklentilerin de iyileştiğine değinen Şimşek, şunları söyledi:'Brüt dış finansman ihtiyacımız azalıyor ve şoklara karşı direncimiz artıyor'Bakan Şimşek, gıda arzını artırma konusunda sulama ve toplulaştırma yatırımlarına hız verdiklerini vurguladı.Şimşek, "Enerjide dönüşüm en büyük önceliğimiz çünkü enerji önemli bir girdi. Hane halklarının kullandığı elektriğin yüzde 55'ini, doğal gazın yüzde 65'ini devlet sübvanse ediyor. Uyguladığımız programla (OVP) dış dengede de çok ciddi bir iyileşme var. Brüt dış finansman ihtiyacımız azalıyor ve şoklara karşı direncimiz artıyor. Son 2 yılda cari açığı önemli ölçüde düşürdük ve milli gelire oran olarak yüzde 1 ile 1.5 arasına indirdik. Bu bizim şoklara karşı olan dayanıklılığımızı artırdı" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin, bölgede yaşanan savaş, ticaret savaşları ve diğer gelişmelerin etkisiyle son 3 ayda birçok şokla karşı karşıya kaldığını anımsatan Şimşek, ülkenin bu süreci yönetebildiğini kaydetti.Şimşek, "Mayıs ayı itibarıyla rezervlerde yeniden artış var, ülkemizin risk priminde düşüş var. Finansal koşullarda da iyileşme tekrar başlayacaktır. Hedefimiz sanayide dönüşüm, tarımda dönüşüm, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm üzerinden Türkiye'nin cari fazlaya geçmesidir, orta uzun vadede bunu başaracağımıza inanıyoruz. Şoklara karşı ekonomimizi çok daha güçlendireceğiz" diye konuştu.'Ana hedefimiz sürdürülebilir yüksek büyüme'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ana hedeflerinin sürdürülebilir yüksek büyüme olduğuna dikkati çekerek, küresel belirsizlikler, iç ve dış talepteki yavaşlama gibi konuların ekonomik aktivite üzerinde kısa süreli geçici etkilerde bulunabildiğinden bahsetti.Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:
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mehmet şimşek, orta vadeli program (ovp), hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek, orta vadeli program (ovp), hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3.5 yılın en düşük düzeyine indi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Mayıs itibarıyla yıllık enflasyonun son 3.5 yılın en düşük seviyesine indiğini belirterek, programlı ve kararlı adımlarla yıl sonunda enflasyonun yüzde 20’lere gerilemesini beklediklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’da (OVP) en önemli önceliklerinin hayat pahalılığıyla mücadele, yani enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirmek olduğunu belirterek, "Bu yönde epey mesafe kat ettik. Son bir yıldır kesintisiz şekilde devam eden bir dezenflasyon süreci söz konusu" dedi.
Tarım sektörünün stratejik önemine vurgu yapan Şimşek, küresel arenada ve Türkiye’de sektörün milli gelire olan payındaki düşüşü verimlilikle ilişkilendirdi.
Şimşek, gıda arz güvenliğinin kendilerinin en kritik önceliği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
Bu nedenle biz bütçeden sektörel anlamda en büyük payı genel olarak tarıma destek olarak ayırıyoruz. 2025 bütçesinden, değişik adlar altında değişik unsurları içeren 706 milyar TL'lik kaynak ayırdık. En önemli destek kalemimiz de Ziraat Bankası üzerinden kullandırdığımız, çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran kredilerdir. 2025 yılı itibarıyla 1,2 milyon çiftçimize 700 milyar TL'nin üzerinde sübvansiyonlu kredi kullandırıyoruz. Bu kredilerin ortalama faizinin yüzde 70'ini Hazine ödüyor. Dolayısıyla gerçekten en büyük desteği finansmana erişim anlamında çiftçimize veriyoruz. Esnafımıza da güçlü destek veriyoruz. Esnafımızın kullandığı kredinin maliyetinin yüzde 50'sini devlet karşılıyor. İhracatçımızın kullandığı kredinin maliyetinin neredeyse yine yüzde 50'sini biz karşılıyoruz.
'Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3.5 yılın en düşük düzeyine indi'
Mehmet Şimşek konuşmasında OVP'nin başarılı etkilerine ve çıktılarına da değindi.
Programın en önemli önceliğinin hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu hatırlatan Şimşek, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşük tek hanelere indirmeyi amaçlayan programda epey mesafe kat edildiğini söyledi.
Şimşek, "Son bir yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden bir dezenflasyon söz konusu, mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük düzeyine indi. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'ye kadar düştü. Manşet enflasyon yüzde 35 civarı, inanıyoruz ki yılı yüzde 20'lerde kapatacağız, temel mallarda ve birçok üründe yıllık enflasyon 10'lu rakamlarda artmış olacak" şeklinde konuştu.
Bu konuda beklentilerin de iyileştiğine değinen Şimşek, şunları söyledi:
Özellikle son açıklanan veriler, hane halkının enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin hızlandığını gösteriyor, yani artık milletimiz de buna inanmaya başladı. Tabii ki enflasyonla mücadelemiz sadece para ve maliye politikası tedbirleriyle sınırlı değil. Özellikle deprem bölgesinde konut arzının artırılması, konut açığının giderilmesi en büyük önceliğimiz. Sosyal konut anlamında da bir seferberlik anlayışı içerisindeyiz. Çünkü biliyoruz ki kira, hayat pahalılığının en büyük bileşenidir. Dolayısıyla sosyal konut seferberliği bu anlamda çok önemli.
'Brüt dış finansman ihtiyacımız azalıyor ve şoklara karşı direncimiz artıyor'
Bakan Şimşek, gıda arzını artırma konusunda sulama ve toplulaştırma yatırımlarına hız verdiklerini vurguladı.
Şimşek, "Enerjide dönüşüm en büyük önceliğimiz çünkü enerji önemli bir girdi. Hane halklarının kullandığı elektriğin yüzde 55'ini, doğal gazın yüzde 65'ini devlet sübvanse ediyor. Uyguladığımız programla (OVP) dış dengede de çok ciddi bir iyileşme var. Brüt dış finansman ihtiyacımız azalıyor ve şoklara karşı direncimiz artıyor. Son 2 yılda cari açığı önemli ölçüde düşürdük ve milli gelire oran olarak yüzde 1 ile 1.5 arasına indirdik. Bu bizim şoklara karşı olan dayanıklılığımızı artırdı" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin, bölgede yaşanan savaş, ticaret savaşları ve diğer gelişmelerin etkisiyle son 3 ayda birçok şokla karşı karşıya kaldığını anımsatan Şimşek, ülkenin bu süreci yönetebildiğini kaydetti.
Şimşek, "Mayıs ayı itibarıyla rezervlerde yeniden artış var, ülkemizin risk priminde düşüş var. Finansal koşullarda da iyileşme tekrar başlayacaktır. Hedefimiz sanayide dönüşüm, tarımda dönüşüm, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm üzerinden Türkiye'nin cari fazlaya geçmesidir, orta uzun vadede bunu başaracağımıza inanıyoruz. Şoklara karşı ekonomimizi çok daha güçlendireceğiz" diye konuştu.
'Ana hedefimiz sürdürülebilir yüksek büyüme'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ana hedeflerinin sürdürülebilir yüksek büyüme olduğuna dikkati çekerek, küresel belirsizlikler, iç ve dış talepteki yavaşlama gibi konuların ekonomik aktivite üzerinde kısa süreli geçici etkilerde bulunabildiğinden bahsetti.
Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:
Ama biz şuna inanıyoruz, küresel belirsizlikler büyük oranda şimdi azalıyor, jeopolitik gerginlikler sona erdiğinde, Türkiye gelişmekte olan ülkelerden bu programla, bu doğru uygulamalarla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olumlu yönde pozitif yönde ayrışmaya başlayacaktır. Çünkü ülkemizin çok büyük bir potansiyeli var. Yapısal avantajlarımız var ve güçlü bir hikayemiz var. İmalat sanayinden tarıma ve hizmetlere kadar bu bölgenin en büyük üretim üssüyüz. Cumhurbaşkanımızın da vizyonu son derece net: yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Bunu en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.