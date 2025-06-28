https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-mayis-ayi-itibariyla-yillik-enflasyon-son-35-yilin-en-dusuk-duzeyine-1097427292.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3.5 yılın en düşük düzeyine indi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3.5 yılın en düşük düzeyine indi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Mayıs itibarıyla yıllık enflasyonun son 3.5 yılın en düşük seviyesine indiğini belirterek, programlı ve kararlı adımlarla yıl... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T17:15+0300

2025-06-28T17:15+0300

2025-06-28T17:15+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

orta vadeli program (ovp)

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’da (OVP) en önemli önceliklerinin hayat pahalılığıyla mücadele, yani enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirmek olduğunu belirterek, "Bu yönde epey mesafe kat ettik. Son bir yıldır kesintisiz şekilde devam eden bir dezenflasyon süreci söz konusu" dedi.Tarım sektörünün stratejik önemine vurgu yapan Şimşek, küresel arenada ve Türkiye’de sektörün milli gelire olan payındaki düşüşü verimlilikle ilişkilendirdi.Şimşek, gıda arz güvenliğinin kendilerinin en kritik önceliği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:'Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3.5 yılın en düşük düzeyine indi'Mehmet Şimşek konuşmasında OVP'nin başarılı etkilerine ve çıktılarına da değindi.Programın en önemli önceliğinin hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu hatırlatan Şimşek, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşük tek hanelere indirmeyi amaçlayan programda epey mesafe kat edildiğini söyledi.Şimşek, "Son bir yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden bir dezenflasyon söz konusu, mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük düzeyine indi. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'ye kadar düştü. Manşet enflasyon yüzde 35 civarı, inanıyoruz ki yılı yüzde 20'lerde kapatacağız, temel mallarda ve birçok üründe yıllık enflasyon 10'lu rakamlarda artmış olacak" şeklinde konuştu.Bu konuda beklentilerin de iyileştiğine değinen Şimşek, şunları söyledi:'Brüt dış finansman ihtiyacımız azalıyor ve şoklara karşı direncimiz artıyor'Bakan Şimşek, gıda arzını artırma konusunda sulama ve toplulaştırma yatırımlarına hız verdiklerini vurguladı.Şimşek, "Enerjide dönüşüm en büyük önceliğimiz çünkü enerji önemli bir girdi. Hane halklarının kullandığı elektriğin yüzde 55'ini, doğal gazın yüzde 65'ini devlet sübvanse ediyor. Uyguladığımız programla (OVP) dış dengede de çok ciddi bir iyileşme var. Brüt dış finansman ihtiyacımız azalıyor ve şoklara karşı direncimiz artıyor. Son 2 yılda cari açığı önemli ölçüde düşürdük ve milli gelire oran olarak yüzde 1 ile 1.5 arasına indirdik. Bu bizim şoklara karşı olan dayanıklılığımızı artırdı" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin, bölgede yaşanan savaş, ticaret savaşları ve diğer gelişmelerin etkisiyle son 3 ayda birçok şokla karşı karşıya kaldığını anımsatan Şimşek, ülkenin bu süreci yönetebildiğini kaydetti.Şimşek, "Mayıs ayı itibarıyla rezervlerde yeniden artış var, ülkemizin risk priminde düşüş var. Finansal koşullarda da iyileşme tekrar başlayacaktır. Hedefimiz sanayide dönüşüm, tarımda dönüşüm, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm üzerinden Türkiye'nin cari fazlaya geçmesidir, orta uzun vadede bunu başaracağımıza inanıyoruz. Şoklara karşı ekonomimizi çok daha güçlendireceğiz" diye konuştu.'Ana hedefimiz sürdürülebilir yüksek büyüme'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ana hedeflerinin sürdürülebilir yüksek büyüme olduğuna dikkati çekerek, küresel belirsizlikler, iç ve dış talepteki yavaşlama gibi konuların ekonomik aktivite üzerinde kısa süreli geçici etkilerde bulunabildiğinden bahsetti.Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/zaharova-batida-birileri-kasitli-olarak-nazi-torunlarini-ust-duzey-yonetici-pozisyonlarina-1097425559.html

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mehmet şimşek, orta vadeli program (ovp), hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı