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140 bin TL’ye kadar ceza gelebilir: Araç sahipleri için son gün 30 Haziran
140 bin TL’ye kadar ceza gelebilir: Araç sahipleri için son gün 30 Haziran
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerinin kullandığı taşıtlar için zorunlu hale gelen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında TTB montajları için... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T14:30+0300
2025-06-03T14:30+0300
türki̇ye
utts
ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)
taşıt tanıma birimi (ttb)
gelir i̇daresi başkanlığı
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Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri ya da işletmelerinde kullandıkları araçlara ilişkin Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj süreci 30 Haziran’a kadar tamamlanmak zorunda. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından devreye alınan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile, akaryakıt alımlarında taşıtların plaka bilgisi artık otomatik olarak ödeme cihazlarına iletilecek.UTTS sistemi nasıl çalışıyor?TTB cihazı, araca monte edildikten sonra Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) aracılığıyla okunuyor ve bilgi Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) sistemine otomatik aktarılıyor. Bu sayede plaka bilgisinin manuel olarak girilmesine gerek kalmıyor. Alınan fişlerde, işlemin UTTS kapsamında yapıldığı bilgisi yer alacak.Uyulmaması halinde cezai yaptırımlar varUygulamaya uymayanlar için Vergi Usul Kanunu kapsamında, belgeler hiç düzenlenmemiş sayılacak. Ayrıca UTTS yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler için 7 bin TL ila 140 bin TL arasında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek.Tüm istasyonlar UTTS’ye geçiyorTürkiye genelinde 10 binden fazla akaryakıt istasyonu UTTS geçiş sürecini tamamladı. Sisteme henüz geçmeyen istasyonlarda montaj işlemleri devam ediyor. Hedef, ülke çapında yaygın ve güvenli bir UTTS ağı kurmak.'TTB taktırmayanlar fişlerini kullanamayacak'Konuya ilişkin konuşan teknisyen Alperen Kumbasar, “Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri ya da işletmeye dahil olan ve işte kullanılan tüm taşıtlara TTB takılması zorunlu” diyerek uyardı. Kumbasar, “TTB taktırmayan kişilere özel usulsüzlük cezaları uygulanabilir” dedi ve araç sahiplerinin 30 Haziran’a kadar utts.gov.tr üzerinden kayıt yapmaları gerektiğini vurguladı.Kumbasar, UTTS montajı için araç sahiplerinin kayıt sonrası aldıkları QR kod veya montaj bilgileriyle akaryakıt istasyonlarına gelerek işlemi tamamlayabileceklerini belirtti. “Pompadaki iletişim cihazı, TTB cihazını algılıyor ve tüm veriler sisteme aktarılıyor” dedi.
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utts, ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , taşıt tanıma birimi (ttb), gelir i̇daresi başkanlığı
utts, ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , taşıt tanıma birimi (ttb), gelir i̇daresi başkanlığı

140 bin TL’ye kadar ceza gelebilir: Araç sahipleri için son gün 30 Haziran

14:30 03.06.2025
© AAAkaryakıt zammı
Akaryakıt zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA
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Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerinin kullandığı taşıtlar için zorunlu hale gelen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında TTB montajları için son tarihi 30 Haziran olarak belirledi. Uygulamaya uymayanlara 140 bin TL’ye kadar özel usulsüzlük cezası kesilebilecek.
Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri ya da işletmelerinde kullandıkları araçlara ilişkin Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj süreci 30 Haziran’a kadar tamamlanmak zorunda. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından devreye alınan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile, akaryakıt alımlarında taşıtların plaka bilgisi artık otomatik olarak ödeme cihazlarına iletilecek.

UTTS sistemi nasıl çalışıyor?

TTB cihazı, araca monte edildikten sonra Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) aracılığıyla okunuyor ve bilgi Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) sistemine otomatik aktarılıyor. Bu sayede plaka bilgisinin manuel olarak girilmesine gerek kalmıyor. Alınan fişlerde, işlemin UTTS kapsamında yapıldığı bilgisi yer alacak.

Uyulmaması halinde cezai yaptırımlar var

Uygulamaya uymayanlar için Vergi Usul Kanunu kapsamında, belgeler hiç düzenlenmemiş sayılacak. Ayrıca UTTS yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler için 7 bin TL ila 140 bin TL arasında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek.

Tüm istasyonlar UTTS’ye geçiyor

Türkiye genelinde 10 binden fazla akaryakıt istasyonu UTTS geçiş sürecini tamamladı. Sisteme henüz geçmeyen istasyonlarda montaj işlemleri devam ediyor. Hedef, ülke çapında yaygın ve güvenli bir UTTS ağı kurmak.

'TTB taktırmayanlar fişlerini kullanamayacak'

Konuya ilişkin konuşan teknisyen Alperen Kumbasar, “Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri ya da işletmeye dahil olan ve işte kullanılan tüm taşıtlara TTB takılması zorunlu” diyerek uyardı. Kumbasar, “TTB taktırmayan kişilere özel usulsüzlük cezaları uygulanabilir” dedi ve araç sahiplerinin 30 Haziran’a kadar utts.gov.tr üzerinden kayıt yapmaları gerektiğini vurguladı.
Kumbasar, UTTS montajı için araç sahiplerinin kayıt sonrası aldıkları QR kod veya montaj bilgileriyle akaryakıt istasyonlarına gelerek işlemi tamamlayabileceklerini belirtti. “Pompadaki iletişim cihazı, TTB cihazını algılıyor ve tüm veriler sisteme aktarılıyor” dedi.
Akaryakıt zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
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