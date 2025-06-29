https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/antalyada-tarihi-kaleicinde-yangin-otelde-cikan-yangin-yandaki-bara-sicradi-henuz-sondurulemedi-1097433616.html

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yangın: Otelde çıkan yangın yandaki bara sıçradı, henüz söndürülemedi

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yangın: Otelde çıkan yangın yandaki bara sıçradı, henüz söndürülemedi

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki işletmeye sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T13:18+0300

2025-06-29T13:18+0300

2025-06-29T13:18+0300

türki̇ye

antalya

kaleiçi

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1d/1097433458_0:484:2730:2020_1920x0_80_0_0_f2d12591c6dda150bfd9e989f14e74cc.jpg

Antalya'da bir otelde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Yan binadaki bara da sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Otelde yangınSelçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta bulunan bir otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Hızla büyüyen alevler, otelin yanında bulunan bara sıçradı.Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekiplerince, yangının bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı.Ekipler yangının genişlememesi için çaba sarf ediyorYangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki ev ve işletmelere sıçramaması için çalışma yürütüyor.Yangın söndürme çalışmalarında ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-aciklama-yapiyor-yanginlarda-son-durum-ne-1097429702.html

türki̇ye

antalya

kaleiçi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, kaleiçi, yangın