https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/antalyada-tarihi-kaleicinde-yangin-otelde-cikan-yangin-yandaki-bara-sicradi-henuz-sondurulemedi-1097433616.html
Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yangın: Otelde çıkan yangın yandaki bara sıçradı, henüz söndürülemedi
Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yangın: Otelde çıkan yangın yandaki bara sıçradı, henüz söndürülemedi
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki işletmeye sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T13:18+0300
2025-06-29T13:18+0300
2025-06-29T13:18+0300
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Antalya'da bir otelde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Yan binadaki bara da sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Otelde yangınSelçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta bulunan bir otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Hızla büyüyen alevler, otelin yanında bulunan bara sıçradı.Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekiplerince, yangının bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı.Ekipler yangının genişlememesi için çaba sarf ediyorYangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki ev ve işletmelere sıçramaması için çalışma yürütüyor.Yangın söndürme çalışmalarında ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-aciklama-yapiyor-yanginlarda-son-durum-ne-1097429702.html
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Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yangın: Otelde çıkan yangın yandaki bara sıçradı, henüz söndürülemedi
Ayrıntılar geliyor
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki işletmeye sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Antalya'da bir otelde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Yan binadaki bara da sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta bulunan bir otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Hızla büyüyen alevler, otelin yanında bulunan bara sıçradı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince, yangının bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı.
Ekipler yangının genişlememesi için çaba sarf ediyor
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki ev ve işletmelere sıçramaması için çalışma yürütüyor.
Yangın söndürme çalışmalarında ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.