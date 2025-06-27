https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/sivas-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-kayseriden-mersine-kadar-1097379801.html

Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: Kayseri'den Mersin'e kadar uzanıyor

Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: Kayseri'den Mersin'e kadar uzanıyor

Sputnik Türkiye

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, Tecer fay kolu üzerinde gerçekleşti. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu fayın 7 büyüklüğünde... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T09:35+0300

2025-06-27T09:35+0300

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türki̇ye

naci görür

fay

deprem

sivas

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Sivas'ın Ulaş ilçesi, dün akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı. Depreme ilişkin açıklama, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.Tecer fay kolu aktif: 7 mertebesinde deprem üretebilirDepremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Ecemiş Fay Zonu’nun Tecer kolu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Görür, “Bu kol 7 mertebesinde deprem üretebilir” ifadelerini kullanarak, bölgedeki sismik tehlikeye dikkat çekti.Ecemiş Fayı uyarısı: Kayseri’den Mersin’e kadar uzanıyorGörür açıklamasında, söz konusu fayın sol yönlü bir fay olduğunu ifade ederek, “Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersin’e kadar uzanmaktadır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/adanadaki-sarsinti-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-saimbeyli-fayini-isaret-etti-7lik-uyari-1097288991.html

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