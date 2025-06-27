https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/sivas-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-kayseriden-mersine-kadar-1097379801.html
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: Kayseri'den Mersin'e kadar uzanıyor
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: Kayseri'den Mersin'e kadar uzanıyor
Sputnik Türkiye
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, Tecer fay kolu üzerinde gerçekleşti. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu fayın 7 büyüklüğünde... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T09:35+0300
2025-06-27T09:35+0300
2025-06-27T09:35+0300
türki̇ye
naci görür
fay
deprem
sivas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_521de4af8f86d4c2c4756df39ee59cac.jpg
Sivas'ın Ulaş ilçesi, dün akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı. Depreme ilişkin açıklama, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.Tecer fay kolu aktif: 7 mertebesinde deprem üretebilirDepremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Ecemiş Fay Zonu’nun Tecer kolu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Görür, “Bu kol 7 mertebesinde deprem üretebilir” ifadelerini kullanarak, bölgedeki sismik tehlikeye dikkat çekti.Ecemiş Fayı uyarısı: Kayseri’den Mersin’e kadar uzanıyorGörür açıklamasında, söz konusu fayın sol yönlü bir fay olduğunu ifade ederek, “Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersin’e kadar uzanmaktadır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/adanadaki-sarsinti-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-saimbeyli-fayini-isaret-etti-7lik-uyari-1097288991.html
türki̇ye
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_239251f9c47fcdd5b58becb6bcf1cdd9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
naci görür, fay, deprem, sivas
naci görür, fay, deprem, sivas
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: Kayseri'den Mersin'e kadar uzanıyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, Tecer fay kolu üzerinde gerçekleşti. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu fayın 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti. Uzman isim, Ecemiş Fayı üzerinden de dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Sivas'ın Ulaş ilçesi, dün akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı. Depreme ilişkin açıklama, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.
Tecer fay kolu aktif: 7 mertebesinde deprem üretebilir
Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Ecemiş Fay Zonu’nun Tecer kolu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Görür, “Bu kol 7 mertebesinde deprem üretebilir” ifadelerini kullanarak, bölgedeki sismik tehlikeye dikkat çekti.
Ecemiş Fayı uyarısı: Kayseri’den Mersin’e kadar uzanıyor
Görür açıklamasında, söz konusu fayın sol yönlü bir fay olduğunu ifade ederek, “Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersin’e kadar uzanmaktadır” dedi.