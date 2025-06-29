https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/99-gazi-kosusunu-jokeyligini-ahmet-celikin-yaptigi-cutha-kazandi-1097437275.html

99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Cutha kazandı

99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Cutha kazandı

Sputnik Türkiye

At yarışlarında 99. Gazi Koşusu'nu Hulusi Çil'in sahibi olduğu ve jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Cutha isimli safkan at kazandı. 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T17:26+0300

2025-06-29T17:26+0300

2025-06-29T19:12+0300

spor

gazi koşusu

ahmet çelik

türkiye

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu jokey Ahmet Çelik safkan Cutha ile kazandı. Cutha 2.30.28'lik derecesiyle birinci olurken, yarışın ardından kupa töreni yapıldı.Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşunun ardından pistin kenarında kurulan platformda jokey Ahmet Çelik, antrenör Yaşar Demir ve safkanın sahibi Hulusi Çil kupa ve ödüllerini aldı.Gazi Koşusu'nda 7'si üst üste olmak üzere 8. şampiyonluğunu kazanan Ahmet Çelik, törenin öncesinde Cutha ile Veliefendi Hipodromu'nu dolduran seyircileri selamladı.Ahmet Çelik, ödül töreninin ardından bütün safkanların denk olduğu bir yarışı geride bıraktıklarının altını çizdi.Çelik, zor bir yarış olduğunu belirterek şunları söyledi:'Gazi Koşusu'nun kupasının yeri boştu'Safkanın sahibi Hulusi Çil, bugüne kadar birçok kupa kazandıklarını ancak Gazi Koşusu kupasının eksik olduğunu aktararak, "Evde birçok kupamız vardı ama Gazi Koşusu'nun kupasının yeri boştu. Allah nasip etti ve bu kupa da geldi, yerine gidecek" açıklamasında bulundu.

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gazi koşusu, ahmet çelik, türkiye