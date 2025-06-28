https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/zaharova-batida-birileri-kasitli-olarak-nazi-torunlarini-ust-duzey-yonetici-pozisyonlarina-1097425559.html

Zaharova: Batı'da birileri kasıtlı olarak Nazi torunlarını üst düzey yönetici pozisyonlarına getiriyor

Zaharova: Batı'da birileri kasıtlı olarak Nazi torunlarını üst düzey yönetici pozisyonlarına getiriyor

Sputnik Türkiye

Ukraynalı bir Nazi'nin torunu olan Blaze Metreveli'nin MI6 Başkanı makamına atanmasını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, birilerinin... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T16:29+0300

2025-06-28T16:29+0300

2025-06-28T16:29+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

batı

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nazi almanyası

i̇kinci dünya savaşı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı Blaze Metreveli'nin büyükbabası Konstantin Dobrovolskiy’in Ukraynalı bir Nazi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş suçlusu olması ile ilgili değerlendirmede bulundu.Zaharova, “Birileri kasıtlı ve bilinçli bir şekilde Nazi torunlarını ‘kolektif Batı’ ülkelerinde üst düzey yönetici pozisyonlarına yerleştiriyor” ifadelerini kullandı.Büyükbaba Dobrovolskiy’in özel Nazi muhafız birliği SS’e dahil olarak Kiev yakınlarındaki Yahudilerin yok edilmesine bizzat katıldığına dikkat çeken Zaharova, Batı'da Nazilerin mirasçılarının giderek daha fazla yüksek mevkilerde yer aldığını hatırlatarak açıklamasını Friedrich Merz, Annalena Baerbock, Chrystia Freeland, Salome Zarubisvili gibi isimler sıralayarak örneklendirdi.Diğer yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Metreveli’nin büyükbabasını tanımadığını ve kendisiyle görüşmediğini açıkladı.

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