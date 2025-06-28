https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/vize-cilesi-buyuyor-magdur-ogrenci-sayisi-50-bini-buldu-1097422703.html

Vize çilesi büyüyor: Mağdur öğrenci sayısı 50 bini buldu

Vize çilesi büyüyor: Mağdur öğrenci sayısı 50 bini buldu

Sputnik Türkiye

Schengen vizesinde sorun çileye döndü. En çok da öğrenciler mağdur olurken, yaklaşık 50 bin öğrenci geçen yıl vize sürecinde problem yaşadı. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T14:13+0300

2025-06-28T14:13+0300

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türki̇ye

schengen

vize

vize krizi

vize başvuru

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Türk vatandaşlarının Schengen vize sıkıntısı büyüyor. Randevu bile bulunazken en büyük sorunu da öğrenciler yaşıyor. Geçen yıl 50 bine yakın öğrenci vize sürecinde problem yaşarken bazı öğrencilerin vize alamadığı için burslarını bile kaybettikleri belirtiliyor. Yurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği öğrencilere öncelik tanınması için kampanya başlatırken mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiler. Bazı öğrenciler eğitim hakkını kaybettiNTV'nin haberine göre, özellikle Avrupa ülkelerine gitmek isteyenlerin son aylarda yaşadığı çile yurtdışında üniversite okumak isteyen öğrencileri de vuruyor. Yaklaşık 50 bin öğrenci geçen yıl vize sürecinde problem yaşadı.Evrakların yetiştirilmesi, aracı kurumlarla veya konsolosluklarla randevu süreci derken aylarca beklemek zorunda kalan öğrencilerin bazıları ret yanıtı aldı. Kimileri de başvuru onaylansa bile burs hatta eğitim hakkını kaybetti.En çok Almanya ve İtalya'da sorun yaşanıyorVize sorunu en çok Almanya ve İtalya başvurularında yaşanırken, bu iki ülkede okumayı hedefleyen toplam 23 bin öğrenci vize almak isterken çeşitli mağduriyetlerle karşılaştı.Öğrenciler mağdur oluyorYurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği öğrencilere öncelik tanınması için kampanya başlattı. Eğitim için giden insanların çok kısa sürelerde vizeye başvurmak zorunda olduğunu vurgulayan dernek başkanı Osman Yılmaz, "Belki ilkokuldan itibaren hayallerini kurdukları eğitimi yurt dışında gitmek için gidiyorlar. Bu hayallerin önüne böyle bürokratik başvuru merkezlerindeki sıralamalarla engel konduğunda mağdur oluyorlar" dedi.

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