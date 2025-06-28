https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/uskudarda-sosyal-tesiste-korkutan-yangin--1097422299.html

Üsküdar'da sosyal tesiste korkutan yangın

Üsküdar'da sosyal tesiste korkutan yangın

Sputnik Türkiye

İstanbul Üsküdar'da bir sosyal tesiste yangın çıktı. Büyük korku yaratan yangında iki kişi dumandan etkilendi 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T13:54+0300

2025-06-28T13:54+0300

2025-06-28T13:54+0300

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İstanbul Üsküdar'da, sahilde Paşa Limanı Caddesi üzerinde bulunan bir sosyal tesiste yangın çıktı. Yangın büyük korku yaratırken, içerideki vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti. Yangın kontrol altına alınırken iki kişi dumandan zehirlendi. Ekipler bölgeye sevk edildiSahildeki Paşa Limanı Caddesi'nde bulunan sosyal tesis ve eğitim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangının başladığı sırada tesiste bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti.Yoğun dumanın çevreye yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerince tedbiren ambulansa alınan 2 kişiye müdahale edildi.Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/istanbulda-korkutan-yangin-otel-otoparkindaki-luks-araclar-yandi-1097413630.html

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