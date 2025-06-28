https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/uskudarda-sosyal-tesiste-korkutan-yangin--1097422299.html
Üsküdar'da sosyal tesiste korkutan yangın
Üsküdar'da sosyal tesiste korkutan yangın
Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar'da bir sosyal tesiste yangın çıktı. Büyük korku yaratan yangında iki kişi dumandan etkilendi 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T13:54+0300
2025-06-28T13:54+0300
2025-06-28T13:54+0300
türki̇ye
üsküdar
yangın
yangın söndürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097422103_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3afc967221f211127d638de40284d41.jpg
İstanbul Üsküdar'da, sahilde Paşa Limanı Caddesi üzerinde bulunan bir sosyal tesiste yangın çıktı. Yangın büyük korku yaratırken, içerideki vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti. Yangın kontrol altına alınırken iki kişi dumandan zehirlendi. Ekipler bölgeye sevk edildiSahildeki Paşa Limanı Caddesi'nde bulunan sosyal tesis ve eğitim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangının başladığı sırada tesiste bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti.Yoğun dumanın çevreye yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerince tedbiren ambulansa alınan 2 kişiye müdahale edildi.Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/istanbulda-korkutan-yangin-otel-otoparkindaki-luks-araclar-yandi-1097413630.html
türki̇ye
üsküdar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097422103_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa83ef9f50c11116663cc4de2dc4f928.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
üsküdar, yangın, yangın söndürme
üsküdar, yangın, yangın söndürme
Üsküdar'da sosyal tesiste korkutan yangın
İstanbul Üsküdar'da bir sosyal tesiste yangın çıktı. Büyük korku yaratan yangında iki kişi dumandan etkilendi
İstanbul Üsküdar'da, sahilde Paşa Limanı Caddesi üzerinde bulunan bir sosyal tesiste yangın çıktı. Yangın büyük korku yaratırken, içerideki vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti. Yangın kontrol altına alınırken iki kişi dumandan zehirlendi.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Sahildeki Paşa Limanı Caddesi'nde bulunan sosyal tesis ve eğitim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangının başladığı sırada tesiste bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti.
Yoğun dumanın çevreye yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerince tedbiren ambulansa alınan 2 kişiye müdahale edildi.
Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.