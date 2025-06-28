https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/istanbulda-korkutan-yangin-otel-otoparkindaki-luks-araclar-yandi-1097413630.html

İstanbul'da korkutan yangın: Otel otoparkındaki lüks araçlar yandı

İstanbul'da korkutan yangın: Otel otoparkındaki lüks araçlar yandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sanayi sitesinde başlayan ve lüks otelin otoparkına sıçrayan yangında çok sayıda lüks araç yandı. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T11:38+0300

2025-06-28T11:38+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

yangın

bostancı sanayi sitesi

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İstanbul Ataşehir'de Bostancı Sanayi Sitesi'nde hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bir otelin otoparkına da sıçradı. Yangında hem sanayi sitesinde hem de otoparktaki çok sayıda araba yandı. Yangınla ilgili bir kişi aranıyor. İçerenköy Mahallesi'ndeki Bostancı Sanayi Sitesi Kılıç Sokak'ta hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçradı.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.Yangın şüpheli bulundu: Bir kişi aranıyorÇevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını tespit etti. Polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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i̇stanbul, yangın, bostancı sanayi sitesi