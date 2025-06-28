https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/ticaret-bakani-omer-bolat-turkiye-rusya-ekonomik-iliskileri-buyuk-onem-tasiyor-1097420282.html

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-Rusya ekonomik ilişkileri büyük önem taşıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-Rusya ekonomik ilişkileri büyük önem taşıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya'nın Türkiye için ticaret ve enerjide kilit öneme sahip olduğunu belirtirken, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin büyük önem... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T13:03+0300

2025-06-28T13:03+0300

2025-06-28T13:03+0300

ekonomi̇

rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek)

ömer bolat

rusya

akkuyu ngs

ticaret

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Moskova'da düzenlenen 'Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Rusya'nın Türkiye için ticaret ve enerjide kilit öneme sahip olduğunu belirten Bolat, "Damarlarımızdaki kan gibi ekonominin adeta hayat damarı olan enerji konusunda Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşıyor." dedi.Ekonomik ilişkiler büyük önem taşıyorRusya'nın ağır bir ticari ve mali ambargo altında olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bizim açımızdan, kuzey komşumuz, enerjide en büyük ortağımız ve tedarikçimiz olması sebebiyle, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkileri büyük önem taşıyor" dedi. KEK toplantılarının ve bu toplantıların ardından varılan anlaşmaların, iki ülke ekonomik ilişkileri açısından temel oluşturduğunu anlatan Bolat, Moskova’da gerçekleştirilen KEK toplantısının ardından bir mutabakat zaptının da karşılıklı olarak imzalandığını kaydetti.Mutabakat zaptının, ticaret, sanayi, tarım, hizmet sektörü, turizm, inşaat ve ulaşım gibi çok sayıda alanda önemli hükümler içerdiğini vurgulayan Bolat, “Artık biz hükümetlere ve çalışma ekiplerimize düşen görev de iş dünyası ile birlikte, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinde yeni ufuklar açmak ve mevcut sorunlar konusunda çözümler bulmaktır.” mesajını verdi.'Enerjide toplam ithalatımızın yüzde 49'unu Rusya'dan yapıyoruz'Bolat, Türkiye’nin ihracat ve ithalat toplamında Rusya’nın ana ticaret ortağı konumunda bulunduğunu belirterek, “Enerjide toplam ithalatımızın yüzde 49’unu Rusya’dan yapıyoruz. Rusya’nın da Türkiye’ye yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 73’ünü enerji ürünleri oluşturuyor. Bu nedenle, damarlarımızdaki kan gibi ekonominin adeta hayat damarı olan enerji konusunda Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.Akkuyu NGS'de ilk ünite bir yıl içinde tamamlanacakMavi Akım ve TürkAkım boru hatları ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) gibi projelerin enerji alanındaki işbirliğinin en önemli unsurları olduğunu anlatan Bolat, Akkuyu NGS’de ilk ünitenin bir yıl içinde tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Akkuyu NGS’deki dört ünite tamamlandığında, Türkiye’nin enerji üretiminin yüzde 14’ünü karşılayacağına dikkati çeken Bolat, Rusya’nın projenin tamamlanması için gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.Türkiye'nin müteahhitlik alanında en büyük ortağı RusyaTürkiye’nin müteahhitlik alanında dünyadaki en büyük ortağının Rusya olduğunu vurgulayan Bolat, “Türk müteahhitler, dünyada yaptığı müteahhitlik işlerinin 103 milyar dolar ve 2 bin 200 projeyle beşte birini Rusya'da yaptı. Yine ortak yatırımlar ve karşılıklı yatırımlar söz konusu. Türk iş insanlarının Rusya'da 3,5 milyar dolarlık, Rus iş insanlarının Türkiye'de 7 milyar dolarlık yatırımları var.” bilgisini paylaştı.Yedi milyona yakın Rus turist bekleniyorAkkuyu NGS tamamlandığında, Rus yatırımlarının 37 milyar dolara ulaşacağının altını çizen Bolat, “Ülkemiz açısından önem taşıyan, kültür ve turizm alanındaki yakınlaşmamızın en önemli göstergesi, Türkiye'ye yılda 7 milyona yakın Rus turistin gelmesidir.” diye konuştu.Ticareti 100 milyon dolarak çıkarma hedefiUlaştırma ve Türkiye’nin sebze ile meyve ihracatı alanlarında geçmişe kıyasla çok sayıda sorunun çözüldüğünü vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/turkiye-ile-rusya-arasinda-protokol-imzalandi-rusya-en-buyuk-ticaret-ortagi-konumunda-ortaklik-1097407203.html

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rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek), ömer bolat, rusya, akkuyu ngs, ticaret