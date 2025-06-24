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Zaharova: Sırbistan’ın Ukrayna’ya silah gönderip göndermediği konusunda netlik bekliyoruz
Zaharova: Sırbistan’ın Ukrayna’ya silah gönderip göndermediği konusunda netlik bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırp askeri ürünlerinin Ukrayna’ya teslimine ilişkin "Ancak meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için bu... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T05:02+0300
2025-06-24T05:02+0300
dünya
mariya zaharova
ukrayna
sırbistan
belgrad
rusya dışişleri bakanlığı
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Kiev'e silah tedariği konusunda Belgrad'dan açıklık beklediğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Resmi Sırp temsilcilerden bu konuda o kadar farklı açıklamalar duyuyorum ki artık bir netlik gerekiyor: Gerçekten böyle bir sevkiyat oldu mu, olmadı mı? ‘Artık böyle bir şey mümkün değil’ denildiğini duyduk. Ancak meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için bu bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunun açıkça ifade edilmesi şart.” ifadelerini kullandı.Rusya Dış İstihbarat Servisi basın bürosu daha önce yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın askeri ürünleri Ukrayna’ya ihraç etmek için dolambaçlı yollar kullandığını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, belgeler ve ürünlerin nihai kullanıcılarına ilişkin şüphelerin oluşması durumunda anlaşmaların iptal edileceğini duyurmuş, ayrıca Sırbistan’ın mühimmat ihracatını durdurduğunu ve bundan sonra yurt dışına sevkiyat için özel kararlar alınması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/peskov-rusya-ve-sirbistan-sirp-askeri-urunlerinin-ukraynaya-teslimi-konusunu-gorustu-1097268975.html
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mariya zaharova, ukrayna, sırbistan, belgrad, rusya dışişleri bakanlığı, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), telegram

Zaharova: Sırbistan’ın Ukrayna’ya silah gönderip göndermediği konusunda netlik bekliyoruz

05:02 24.06.2025
© Sputnik / Aleksandr KryajevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / Aleksandr Kryajev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırp askeri ürünlerinin Ukrayna’ya teslimine ilişkin "Ancak meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için bu bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunun açıkça ifade edilmesi şart.” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Kiev'e silah tedariği konusunda Belgrad'dan açıklık beklediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Resmi Sırp temsilcilerden bu konuda o kadar farklı açıklamalar duyuyorum ki artık bir netlik gerekiyor: Gerçekten böyle bir sevkiyat oldu mu, olmadı mı? ‘Artık böyle bir şey mümkün değil’ denildiğini duyduk. Ancak meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için bu bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunun açıkça ifade edilmesi şart.” ifadelerini kullandı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi basın bürosu daha önce yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın askeri ürünleri Ukrayna’ya ihraç etmek için dolambaçlı yollar kullandığını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, belgeler ve ürünlerin nihai kullanıcılarına ilişkin şüphelerin oluşması durumunda anlaşmaların iptal edileceğini duyurmuş, ayrıca Sırbistan’ın mühimmat ihracatını durdurduğunu ve bundan sonra yurt dışına sevkiyat için özel kararlar alınması gerektiğini belirtmişti.
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Peskov: Rusya ve Sırbistan, Sırp askeri ürünlerinin Ukrayna’ya teslimi konusunu görüştü
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