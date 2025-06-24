https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/zaharova-sirbistanin-ukraynaya-silah-gonderip-gondermedigi-konusunda-netlik-bekliyoruz-1097269172.html

Zaharova: Sırbistan’ın Ukrayna’ya silah gönderip göndermediği konusunda netlik bekliyoruz

Zaharova: Sırbistan’ın Ukrayna’ya silah gönderip göndermediği konusunda netlik bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırp askeri ürünlerinin Ukrayna’ya teslimine ilişkin "Ancak meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için bu... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T05:02+0300

2025-06-24T05:02+0300

2025-06-24T05:02+0300

dünya

mariya zaharova

ukrayna

sırbistan

belgrad

rusya dışişleri bakanlığı

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/13/1097141795_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_191facd5405d837e375368f85a59fce1.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Kiev'e silah tedariği konusunda Belgrad'dan açıklık beklediğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Resmi Sırp temsilcilerden bu konuda o kadar farklı açıklamalar duyuyorum ki artık bir netlik gerekiyor: Gerçekten böyle bir sevkiyat oldu mu, olmadı mı? ‘Artık böyle bir şey mümkün değil’ denildiğini duyduk. Ancak meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için bu bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunun açıkça ifade edilmesi şart.” ifadelerini kullandı.Rusya Dış İstihbarat Servisi basın bürosu daha önce yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın askeri ürünleri Ukrayna’ya ihraç etmek için dolambaçlı yollar kullandığını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, belgeler ve ürünlerin nihai kullanıcılarına ilişkin şüphelerin oluşması durumunda anlaşmaların iptal edileceğini duyurmuş, ayrıca Sırbistan’ın mühimmat ihracatını durdurduğunu ve bundan sonra yurt dışına sevkiyat için özel kararlar alınması gerektiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/peskov-rusya-ve-sirbistan-sirp-askeri-urunlerinin-ukraynaya-teslimi-konusunu-gorustu-1097268975.html

ukrayna

sırbistan

belgrad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, ukrayna, sırbistan, belgrad, rusya dışişleri bakanlığı, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), telegram