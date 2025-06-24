https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/zaharova-sirbistanin-ukraynaya-silah-gonderip-gondermedigi-konusunda-netlik-bekliyoruz-1097269172.html
Zaharova: Sırbistan’ın Ukrayna’ya silah gönderip göndermediği konusunda netlik bekliyoruz
Zaharova: Sırbistan’ın Ukrayna’ya silah gönderip göndermediği konusunda netlik bekliyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırp askeri ürünlerinin Ukrayna’ya teslimine ilişkin "Ancak meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için bu... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T05:02+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Kiev'e silah tedariği konusunda Belgrad'dan açıklık beklediğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Resmi Sırp temsilcilerden bu konuda o kadar farklı açıklamalar duyuyorum ki artık bir netlik gerekiyor: Gerçekten böyle bir sevkiyat oldu mu, olmadı mı? ‘Artık böyle bir şey mümkün değil’ denildiğini duyduk. Ancak meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için bu bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunun açıkça ifade edilmesi şart.” ifadelerini kullandı.Rusya Dış İstihbarat Servisi basın bürosu daha önce yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın askeri ürünleri Ukrayna’ya ihraç etmek için dolambaçlı yollar kullandığını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, belgeler ve ürünlerin nihai kullanıcılarına ilişkin şüphelerin oluşması durumunda anlaşmaların iptal edileceğini duyurmuş, ayrıca Sırbistan’ın mühimmat ihracatını durdurduğunu ve bundan sonra yurt dışına sevkiyat için özel kararlar alınması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/peskov-rusya-ve-sirbistan-sirp-askeri-urunlerinin-ukraynaya-teslimi-konusunu-gorustu-1097268975.html
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mariya zaharova, ukrayna, sırbistan, belgrad, rusya dışişleri bakanlığı, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), telegram
mariya zaharova, ukrayna, sırbistan, belgrad, rusya dışişleri bakanlığı, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), telegram
Zaharova: Sırbistan’ın Ukrayna’ya silah gönderip göndermediği konusunda netlik bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırp askeri ürünlerinin Ukrayna’ya teslimine ilişkin "Ancak meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için bu bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunun açıkça ifade edilmesi şart.” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Kiev'e silah tedariği konusunda Belgrad'dan açıklık beklediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Resmi Sırp temsilcilerden bu konuda o kadar farklı açıklamalar duyuyorum ki artık bir netlik gerekiyor: Gerçekten böyle bir sevkiyat oldu mu, olmadı mı? ‘Artık böyle bir şey mümkün değil’ denildiğini duyduk. Ancak meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için bu bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunun açıkça ifade edilmesi şart.” ifadelerini kullandı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi basın bürosu daha önce yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın askeri ürünleri Ukrayna’ya ihraç etmek için dolambaçlı yollar kullandığını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, belgeler ve ürünlerin nihai kullanıcılarına ilişkin şüphelerin oluşması durumunda anlaşmaların iptal edileceğini duyurmuş, ayrıca Sırbistan’ın mühimmat ihracatını durdurduğunu ve bundan sonra yurt dışına sevkiyat için özel kararlar alınması gerektiğini belirtmişti.