https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/sgk-uzmani-emekliye-beklenen-zam-oranini-acikladi-sifir-zam-tehlikesi-diyerek-uyardi-1097411327.html

SGK uzmanı emekliye beklenen zam oranını açıkladı: 'Sıfır zam' tehlikesi diyerek uyardı

SGK uzmanı emekliye beklenen zam oranını açıkladı: 'Sıfır zam' tehlikesi diyerek uyardı

Sputnik Türkiye

3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisi öncesi emekli maaşları için zam beklentisi arttı. SGK uzmanı İsa Karakaş’a göre zam oranı en fazla yüzde 17 olacak... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T10:18+0300

2025-06-28T10:18+0300

2025-06-28T10:18+0300

ekonomi̇

i̇sa karakaş

sgk

tüi̇k

hazine ve maliye bakanlığı

emekli

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

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Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı, 3 Temmuz'da açıklanacak TÜİK enflasyon verisiyle netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yürütülüyor" açıklamasıyla sürecin sürdüğünü belirtti.5 aylık enflasyon zammı yüzde 15,09 olduSGK uzmanı İsa Karakaş, kaleme aldığı yazısında güncel enflasyon oranlarına dikkat çekti. 5 aylık verilere göre SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklileri için zam oranı yüzde 13,37 iken, son açıklanan yüzde 1,53’lük rakamla bu oran yüzde 15,09’a yükseldi. Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle zam oranının yüzde 16-17 seviyesine ulaşması bekleniyor.Karakaş, geçen yıl da olduğu gibi bu yıl da TÜFE oranının beklentilerin altında geleceği görüşünde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 1,61, ancak Karakaş’a göre bu oran daha düşük olabilir.Emekliye sıfır zam tehlikesiMevcut durumda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı, zamla birlikte 16.785 TL ile 16.929 TL arasında olacak. Ancak SGK mevzuatı gereği 8.000 TL ila 12.000 TL arası maaş alan emeklilere sıfır zam yapılma ihtimali bulunuyor. Karakaş bu durumu “Hükûmet yasa çıkarıp destek vermezse birçok emekli sıfır zam alacak” sözleriyle özetliyor.Karakaş’a göre bu zam düzenlemesi, yalnızca yaklaşık 4 milyon en düşük maaşlı emekliyi kapsayacak. Toplamda 16 milyon emeklinin büyük bölümü ise yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşamaya devam edecek. Açlık sınırının 25 bin TL’yi aştığı günümüzde, desteklerin yetersiz kaldığına dikkat çekiliyor.Mevcut sistemde asgari ücretle 10 yıl prim ödeyen bir emekli ile 25 yıl prim ödeyen bir emekli aynı maaşı alacak. Karakaş bu durumu “Nimet-külfet dengesi gözetilmeden destek verilecek” dedi.

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