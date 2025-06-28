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Akaryakıtta gece yarısı fiyat değişti: Motorine zam geldi

Akaryakıtta gece yarısı fiyat değişti: Motorine zam geldi

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarında süren dalgalanma akaryakıt piyasasını sarsmaya devam ediyor. 28 Haziran itibarıyla motorine 1,14 TL zam geldi. Zamla birlikte motorin... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

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Jeopolitik risklerin görece azalmasına rağmen Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak 28 Haziran Cumartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,14 TL zam yapıldı. Böylece motorin fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı.Motorin fiyatı tekrar 50 TL'yi aştıYapılan zamla birlikte motorin litre fiyatı, özellikle büyük şehirlerde 50 TL'yi aşarak sürücüleri zorlamaya başladı. Güncellenen fiyatlarla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki motorin fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı.İstanbul'da motorin 51 TL'yi gördüİstanbul’un Avrupa Yakası’nda motorin 50,21 TL’ye yükselirken, Anadolu Yakası’nda fiyat 51,10 TL olarak belirlendi. Bu fark, dağıtım ve lojistik maliyetlerinden kaynaklanıyor.Ankara'da motorin 51,07 TL, İzmir'de ise 51,40 TL’ye çıktı.

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

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