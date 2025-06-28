https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/sakaryadaki-orman-yangini-bilecike-sicradi-bir-koydeki-evler-kul-oldu-1097416421.html
Sakarya'daki orman yangını, Bilecik’e sıçradı: Bir köydeki evler kül oldu
Sakarya'daki orman yangını, Bilecik’e sıçradı: Bir köydeki evler kül oldu
Sputnik Türkiye
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçrayan orman yangını can kaybı olmadan atlatıldı ancak birçok ev kullanılamaz hale... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T12:04+0300
2025-06-28T12:04+0300
2025-06-28T12:04+0300
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Sakarya’nın Taraklı ilçesine bağlı Hacıyakup Paşalar mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki köylere sıçradı. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Evler ve hayvanlar alevlere teslim olduYangın, Gölpazarı’na bağlı Tongurlar köyündeki Urgancılar Mahallesi’ne kadar ulaştı. Mahallede çok sayıda ev yandı, bazı evler tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kümes hayvanları ve küçükbaş hayvanların telef olduğu bildirildi. 'Bize geleceğini düşünmedik'Yangını ilk fark eden köylülerden Furkan Çeşmeci, “Ancak hiçbirimiz bu yangının buraya kadar gelebileceğini düşünmedik. Akşam 17.00 gibi köye geldiğimizde kül yağmaya başladı” dedi. Mahallede yaşayan 12 kişinin bir kısmı hayvanlarını kurtarmayı başardı, ancak üst kesimlerdeki koyun ve tavuklar yanarak öldü.Bir diğer köy sakini Ali Berk Keseli ise “Bizim tarafa gelmez diyorduk. Ama kül yağıyordu. Yangınla ilgili bilgi alıyorduk ama ihtimal vermedik. Hayvanları kamyonete yükledik, bir tanesi kaçtı, o yandı. Üç ev hariç hepsi yandı, yangın 10 dakikada bizimle birlikte köye geldi” ifadelerini kullandı.Yangınla mücadelede Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca karadan çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava destekli müdahale yeniden başladı. Ekipler hem Sakarya hem de Bilecik hattında kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/meteoroloji-istanbul-icin-saat-verdi-bunaltici-sicaklarin-ardindan-gok-gurultulu-saganak-surprizi-1097410352.html
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orman yangını, sakarya, bilecik
orman yangını, sakarya, bilecik
Sakarya'daki orman yangını, Bilecik’e sıçradı: Bir köydeki evler kül oldu
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçrayan orman yangını can kaybı olmadan atlatıldı ancak birçok ev kullanılamaz hale geldi. Urgancılar Mahallesi’nde hayvanlar öldü, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Sakarya’nın Taraklı ilçesine bağlı Hacıyakup Paşalar mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki köylere sıçradı. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Evler ve hayvanlar alevlere teslim oldu
Yangın, Gölpazarı’na bağlı Tongurlar köyündeki Urgancılar Mahallesi’ne kadar ulaştı. Mahallede çok sayıda ev yandı, bazı evler tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kümes hayvanları ve küçükbaş hayvanların telef olduğu bildirildi.
'Bize geleceğini düşünmedik'
Yangını ilk fark eden köylülerden Furkan Çeşmeci, “Ancak hiçbirimiz bu yangının buraya kadar gelebileceğini düşünmedik. Akşam 17.00 gibi köye geldiğimizde kül yağmaya başladı” dedi. Mahallede yaşayan 12 kişinin bir kısmı hayvanlarını kurtarmayı başardı, ancak üst kesimlerdeki koyun ve tavuklar yanarak öldü.
Bir diğer köy sakini Ali Berk Keseli ise “Bizim tarafa gelmez diyorduk. Ama kül yağıyordu. Yangınla ilgili bilgi alıyorduk ama ihtimal vermedik. Hayvanları kamyonete yükledik, bir tanesi kaçtı, o yandı. Üç ev hariç hepsi yandı, yangın 10 dakikada bizimle birlikte köye geldi” ifadelerini kullandı.
Yangınla mücadelede Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca karadan çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava destekli müdahale yeniden başladı. Ekipler hem Sakarya hem de Bilecik hattında kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.