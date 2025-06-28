https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/meteoroloji-istanbul-icin-saat-verdi-bunaltici-sicaklarin-ardindan-gok-gurultulu-saganak-surprizi-1097410352.html

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Bunaltıcı sıcakların ardından gök gürültülü sağanak sürprizi

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Bunaltıcı sıcakların ardından gök gürültülü sağanak sürprizi

Sputnik Türkiye

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, yüksek sıcaklık ve düşük nemle birleşince orman yangını riskini artırdı. Ancak Pazar günü itibarıyla Türkiye... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T09:45+0300

2025-06-28T09:45+0300

2025-06-28T09:45+0300

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istanbul hava durumu

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Türkiye, yaz sıcaklarının etkisinde. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar, özellikle ormanlık alanlarda yangın riskini artırıyor. Meteoroloji uzmanları, bu koşullar altında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Yeni yağışlı sistem geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Pazar günü itibarıyla Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girecek. Bu sistemle birlikte sıcaklıklar, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altına inecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.İstanbul’da sağanak alarmıPazar günü özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Sakarya gibi Marmara Bölgesi’ndeki illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağışlar kuvvetlenecekAynı gün, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Özellikle Karadeniz’in kıyı illerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.Yağışlı sistem, Pazartesi günü doğuya hareket edecek. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ve Samsun çevresi yağıştan etkilenecek. Bu bölgelerde su baskınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtiliyor.Meteoroloji raporuna göre:İllere göre hava durumu 28 Haziran: Bugün hava durumu nasıl olacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/akaryakitta-gece-yarisi-fiyat-degisti-motorine-zam-geldi-1097409955.html

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