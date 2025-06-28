Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Bunaltıcı sıcakların ardından gök gürültülü sağanak sürprizi
© AA / Oğuz YeterMeteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı
© AA / Oğuz Yeter
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Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, yüksek sıcaklık ve düşük nemle birleşince orman yangını riskini artırdı. Ancak Pazar günü itibarıyla Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. İstanbul, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor.
Türkiye, yaz sıcaklarının etkisinde. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar, özellikle ormanlık alanlarda yangın riskini artırıyor. Meteoroloji uzmanları, bu koşullar altında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Yeni yağışlı sistem geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Pazar günü itibarıyla Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girecek. Bu sistemle birlikte sıcaklıklar, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altına inecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
İstanbul’da sağanak alarmı
Pazar günü özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Sakarya gibi Marmara Bölgesi’ndeki illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.
Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağışlar kuvvetlenecek
Aynı gün, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Özellikle Karadeniz’in kıyı illerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlı sistem, Pazartesi günü doğuya hareket edecek. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ve Samsun çevresi yağıştan etkilenecek. Bu bölgelerde su baskınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtiliyor.
Meteoroloji raporuna göre:
Bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri sağanak yağışlı olacak.
Pazar gecesi ise İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın birçok noktasında gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
İllere göre hava durumu 28 Haziran: Bugün hava durumu nasıl olacak?
Adana °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Amasya °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Ankara °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Antalya °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Balıkesir °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Bolu °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Düzce °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Eskişehir °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Gaziantep °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Hatay °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Isparta °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İstanbul °C, 32°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Kars °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Kırklareli °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Malatya °C, 38°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Mardin °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Muğla °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Rize °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Siirt °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Sinop °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sivas °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Trabzon °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Uşak °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Van °C, 27°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Zonguldak °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı