https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-akkuyu-ngsnin-ilk-guc-unitesinin-bu-yil-icinde-devreye-alinmasi-1097421935.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesinin bu yıl içinde devreye alınması bekleniyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesinin bu yıl içinde devreye alınması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesinin bu yıl içinde devreye alınmasının beklendiğini belirtti. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T13:47+0300

2025-06-28T13:47+0300

2025-06-28T13:57+0300

dünya

rusya

aleksandr novak

moskova

rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek)

kek

ömer bolat

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

novak

akkuyu ngs

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen 'Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı çerçevesinde Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesinin bu yıl içinde devreye alınmasının beklendiğini ifade etti.'Rusya, Türkiye ile doğalgaz tedariki konusunda işbirliğini genişletmeye hazır'Novak ayrıca Rusya’nın doğalgaz tedarikinde Türkiye ile uzun vadeli işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.Türkiye ile Rusya'nın başarılı işbirliğine vurgu yapan Novak, şunları söyledi:'Türkiye'de yeni nükleer santralin inşasına katılmaktan mutluluk duyarız'Rusya'nın Türkiye'de yeni nükleer santralin inşasına katılmaktan mutluluk duyacağına dikkat çeken Novak, şu anda buna ilişkin fizibilite çalışması yapıldığını ve karşılıklı olarak faydalı ekonomik işbirliği modellerinin araştırıldığını vurguladı.

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