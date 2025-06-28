https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-akkuyu-ngsnin-ilk-guc-unitesinin-bu-yil-icinde-devreye-alinmasi-1097421935.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesinin bu yıl içinde devreye alınması bekleniyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesinin bu yıl içinde devreye alınması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesinin bu yıl içinde devreye alınmasının beklendiğini belirtti. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T13:47+0300
2025-06-28T13:47+0300
2025-06-28T13:57+0300
dünya
rusya
aleksandr novak
moskova
rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek)
kek
ömer bolat
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
novak
akkuyu ngs
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen 'Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı çerçevesinde Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesinin bu yıl içinde devreye alınmasının beklendiğini ifade etti.'Rusya, Türkiye ile doğalgaz tedariki konusunda işbirliğini genişletmeye hazır'Novak ayrıca Rusya’nın doğalgaz tedarikinde Türkiye ile uzun vadeli işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.Türkiye ile Rusya'nın başarılı işbirliğine vurgu yapan Novak, şunları söyledi:'Türkiye'de yeni nükleer santralin inşasına katılmaktan mutluluk duyarız'Rusya'nın Türkiye'de yeni nükleer santralin inşasına katılmaktan mutluluk duyacağına dikkat çeken Novak, şu anda buna ilişkin fizibilite çalışması yapıldığını ve karşılıklı olarak faydalı ekonomik işbirliği modellerinin araştırıldığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/ticaret-bakani-omer-bolat-turkiye-rusya-ekonomik-iliskileri-buyuk-onem-tasiyor-1097420282.html
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rusya, aleksandr novak, moskova, rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek), kek, ömer bolat, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), novak, akkuyu ngs, anadolu ajansı (aa), türkakım
rusya, aleksandr novak, moskova, rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek), kek, ömer bolat, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), novak, akkuyu ngs, anadolu ajansı (aa), türkakım
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesinin bu yıl içinde devreye alınması bekleniyor
13:47 28.06.2025 (güncellendi: 13:57 28.06.2025)
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesinin bu yıl içinde devreye alınmasının beklendiğini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen 'Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı çerçevesinde Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesinin bu yıl içinde devreye alınmasının beklendiğini ifade etti.
'Rusya, Türkiye ile doğalgaz tedariki konusunda işbirliğini genişletmeye hazır'
Novak ayrıca Rusya’nın doğalgaz tedarikinde Türkiye ile uzun vadeli işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.
Türkiye ile Rusya'nın başarılı işbirliğine vurgu yapan Novak, şunları söyledi:
Şu anda bir kolu iç pazara (Türkiye) gaz tedarik eden, ikinci kolu ise Avrupa'ya teslimatlar için kullanılan TürkAkım da dahil olmak üzere büyük ölçekli ortak projeler yürütüyoruz. Projeler başarıyla uygulanıyor. Doğalgaz tedariki alanında uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmeyi umuyoruz ve genişletmeye hazırız. Bu yönde iyi ilerleme kaydediyoruz.
'Türkiye'de yeni nükleer santralin inşasına katılmaktan mutluluk duyarız'
Rusya'nın Türkiye'de yeni nükleer santralin inşasına katılmaktan mutluluk duyacağına dikkat çeken Novak, şu anda buna ilişkin fizibilite çalışması yapıldığını ve karşılıklı olarak faydalı ekonomik işbirliği modellerinin araştırıldığını vurguladı.